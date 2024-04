"Denn sie wissen nicht, was passiert" 2024: Gäste, Sendetermine und Übertragung

Die unvorhersehbare TV-Sendung mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger ist zurück. Hier gibt es alle Informationen rund um Gäste, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung.

Nur eines ist klar bei "Denn sie wissen nicht, was passiert": 2024 laufen neue Folgen der RTL-Show, wie gewohnt mit den deutschen TV-Größen Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger (nicht zufällig trägt die Sendung schließlich auch den Titel "Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show"). Alles andere bleibt aber eine Überraschung: Was genau in den einzelnen Sendung passiert, welche Spiele gespielt werden und wer zu Gast ist, wissen vor Start weder die drei TV-Stars noch die Zuschauer - zumindest war das bisher so, denn für die ersten beiden Ausgaben hat RTL die Gäste im Voraus angekündigt. Diese Taktik gehört zum Konzept, denn schließlich sollen Jauch, Gottschalk und Schöneberger etwas aus der Fassung gebracht und auf ihre Spontanität hin getestet werden. Ihre Aufgabe: Sich in den einzelnen Spielrunden beweisen und 20.000 Euro für den eigenen Publikumsblock erspielen.

2018 liefen die ersten Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" bei RTL. Seitdem gab es jedes Jahr eine neue Staffel der Sendung - jeweils mit einer zunehmenden Anzahl an Episoden. Die Chancen stehen also gut, dass es auch 2024 zahlreiche Möglichkeiten geben wird, um Jauch, Gottschalk und Schöneberger dabei zuzusehen, wie sie sich durch die unvorhersehbare Sendung manövieren. Besonders genau schaut dabei Thorsten Schorn hin, der in der Show die Rolle des moderierenden Schiedsrichters innehat.

Sie wollen wissen, wer zu den neuen Ausgaben eingeladen ist, wann genau die neuen Folgen laufen und wie Sie die Sendung verfolgen können? Im Folgenden haben wir alle Informationen rund um Gäste, Sendetermine, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung von "Denn sie wissen nicht, was passiert".

"Denn sie wissen nicht, was passiert" 2024: Sendetermine

Aktuell stehen drei Sendetermine von "Denn sie wissen nicht, was passiert" für 2024: Die erste Folge der 7. Staffel wurde am Samstag, dem 6. April 2024, ausgestrahlt. Sendung Nr. 2 gibt es dann gleich am darauffolgenden Samstag, dem 13. April 2024. Die dritte Folge ist für Samstag, 4. Mai 2024 angesetzt. In allen Fällen beginnt die Show um 20.15 Uhr.

Folge 1: Samstag, 6. April 2024, 20.15 Uhr

Folge 2: Samstag, 13. April 2024, 20.15 Uhr

Folge 3: Samstag, 4. Mai 2024, 20.15 Uhr

Es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass im Laufe des Jahres noch weitere Ausgaben von "Denn sie wissen nicht, was passiert" dazukommen. Denn auch die vorangegangenen Staffeln hatten jeweils mindestens vier Ausgaben - 2023 gab es sogar einen Rekordanzahl von 11 Folgen plus Weihnachtsspecial.

Übertragung von "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2024 im TV und Stream

Wer die aktuellen Ausgaben von "Denn sie wissen nicht, was passiert" ansehen möchte, hat zwei Möglichkeiten: Da ist zum einen die Ausstrahlung im linearen TV. Man kann also ganz altmodisch samstags um 20.15 Uhr den heimischen Fernseher einschalten und entspannt die Füße hochlegen während Jauch, Gottschalk und Schöneberger sich durch die Überraschungssendung spielen.

Zum anderen bietet RTL auch einen Livestream, mit dem man das Programm des Senders parallel zu Fernsehausstrahlung online verfolgen kann. Abrufbar ist der Stream über die sendereigene Plattform RTL+. Um hier auf alle Inhalte zugreifen zu können, muss man allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Die günstigste Version hiervon ist aktuell (Stand April 2024) für 7,99 Euro erhältlich. Weitere Informationen gibt es auch der Homepage des Anbieters.

Wiederholung von "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2024

Bisher ist noch keine Wiederholung der neuen Folgen in linearen TV geplant. Es kann allerdings sein, dass sich dies noch ändert, denn in der Vergangenheit zeigt der Sender durchaus alte Folge von "Denn sie wissen nicht, was passiert" erneut im Fernsehen.

Für alle, die die neuen Folgen nach der Erstausstrahlung im TV noch anschauen möchten, gibt es aber eine sichere Möglichkeit: Denn bei RTL+ hat man nicht nur die Option, das aktuelle RTL-Programm im Stream zu sehen, sondern man kann per Mediathek auch auf Sendungen zugreifen, die bereits im TV gelaufen sind. So wird der Sender aller Voraussicht nach auch die neuen Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" dort zum Abruf bereit stellen. Hierfür benötigt man aber ebenfalls erwähntes Abonnement.

Das sind die Gäste bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2024

Für Folge 1 der neuen Staffel von "Denn sie wissen nicht, was passiert" waren unter anderem Sophia Thomalla, Torsten Sträter und die Ehrlich Brothers eingeladen. Als Show-Act trat Sänger Sasha auf.

Gäste in Folge 1: Sophia Thomalla , Torsten Sträter , Ehrlich Brothers und Sasha

RTL kündigte mit Jana Ina Zarrella und Ralf Schmitz außerdem die Gäste für die zweite Folge am Samstag, 13. April 2024 an.

Gäste in Folge 2: Jana Ina Zarrella und Ralf Schmitz

Für alle folgenden Episoden ist noch keine Gästeliste veröffentlicht. Ein Blick darauf, wer in der Vergangenheit bereits in der Sendung zu Gast war, kann aber als Hinweis dienen, in welcher Riege sich zukünftige Gäste vermutlich befinden werden: So waren in den letzten sechs Staffeln beispielsweise Hans Sigl, Motsi Mabuse, Jan Josef Liefers, Michelle Hunziker und Giovanni Zarrella Teil der Sendung.