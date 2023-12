"Denn sie wissen nicht, was passiert - die Weihnachtsshow": Gäste, Sendetermin und Übertragung

"Denn sie wissen nicht, was passiert - die Weihnachtsshow" läuft kurz vor Weihnachten bei RTL. Hier gibt es Infos rund um Gäste, Sendetermin und Übertragung.

"Denn sie wissen nicht, was passiert - die Weihnachtsshow", oder auch die sogenannte "Jauch, Gottschalk, Schöneberger Show" genannt, ist die 40. Ausgabe der Sendung. Abermals stehen die Kultmoderatoren und Gäste vor Beginn der Show auf dem Schlauch. Es ist klar, dass zwei von den drei Showstars in unterschiedlichen Spiel- und Quizrunden gegen bekannte Gäste antreten müssen. Die dritte Person fungiert als Moderator für den Abend. Allerdings wird erst zu Beginn der Show enthüllt, wer welche Rolle übernimmt.

Doch für wann ist die Übertragung der Weihnachtsausgabe angesetzt? Wann ist der Sendetermin? Und wer sind die Gäste? Informationen rund um Gäste, Sendetermin, Übertragung im TV und Stream, und eine mögliche Wiederholung finden Sie hier.

"Denn sie wissen nicht, was passiert - die Weihnachtsshow": Das sind die Gäste

Als Moderatoren und Gäste sind natürlich wie immer Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk bei "Denn sie wissen nicht, was passiert - die Weihnachtsshow" am Start. Hier stellen wir Ihnen die Gäste der Sendung kurz in einer Übersicht vor:

Barbara Schöneberger : Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin - neben ihrer mehrjährigen Rolle als Gastgeberin des deutschen Fernsehpreieses kümmert sich die 49-Jährige auch jedes Jahr um den Grand Prix.

Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin - neben ihrer mehrjährigen Rolle als Gastgeberin des deutschen Fernsehpreieses kümmert sich die 49-Jährige auch jedes Jahr um den Grand Prix. Günther Jauch : Bekannt ist er vor allem für seine Rolle als Gastgeber der RTL -Quiz-Sendung "Wer wird Millionär" . Bei seinem Heimatsender ist er jedoch auch in vielen anderen Formaten zu sehen. Vier Jahre lang hatte Jauch auch seine eigene Talkshow im Ersten.

Bekannt ist er vor allem für seine Rolle als Gastgeber der -Quiz-Sendung . Bei seinem Heimatsender ist er jedoch auch in vielen anderen Formaten zu sehen. Vier Jahre lang hatte auch seine eigene Talkshow im Ersten. Thomas Gottschalk : Noch vor ein paar Wochen nahm der Kultmoderator Abschied von seiner Show "Wetten, dass...?". Er ist einer der beliebtesten Moderatoren Deutschlands - auch wenn die letzte Wett-Show im ZDF durchwachsene Kritiken erfuhr.

Außerdem werden als Überraschung weitere bekannte Gesichter in der Show dabei sein.

Der Sendetermin von "Denn sie wissen nicht, was passiert - die Weihnachtsshow"

Die Weihnachtsausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" wird am Samstag vor Heiligabend, dem 23. Dezember 2023 ausgestrahlt.

"Denn sie wissen nicht, was passiert - die Weihnachtsshow": Übertragung im TV und Stream

Am Abend des 23. Dezembers wird die Sendung pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL übertragen. Die Übertragung wird voraussichtlich bis nach Mitternacht dauern.

Sie haben die Weihnachtsshow im TV verpasst? Kein Problem. Neben der Übertragung im TV auf RTL haben Sie die Möglichkeit, die Sendung auf dem sendereigenen Streamingdienst RTL+ zu streamen. Sollten Sie die Live-Übertragung verpassen, können Sie außerdem über RTL+ auf die Folge nach der Übertragung im TV zugreifen. Ein Premium-Abo kostet 6,99 Euro pro Monat, während das Max-Abo 9,99 Euro und das Famiily-Paket 14,99 Euro pro Monat kostet. Weitere Informationen zu den verschiedenen Paketen von RTL+ und deren Inhalten finden Sie auf der Webseite des Anbieters. (Stand: Dezember 2023)

Wiederholung von "Denn sie wissen nicht, was passiert - die Weihnachtsshow"

Noch ist keine Wiederholung von "Denn sie wissen nicht, was passiert - die Weihnachtsshow" im TV angekündigt worden, Sie können die 40. Ausgabe der Kultsendung über die Mediathek von RTL+ streamen.