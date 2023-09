"Denn sie wissen nicht, was passiert" 2023: Sendetermine, Gäste, Übertragung und alle Infos

"Denn sie wissen nicht, was passiert" 2023 kehrt mit neuen Folgen zurück. Hier erfahren Sie alles rund um Gäste, Sendetermine und Übertragung im TV und Stream.

Es ist die mittlerweile 7. Staffel von "Denn sie wissen nicht, was passiert". Die auch "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" genannte Sendung bietet den Zuschauern auch genau das: Eine Sendung mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger, wobei das Trio nicht weiß, was in der Show auf sie zukommt.

Barbara Schöneberger hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie auch ohne ihre beiden Co-Moderatoren gut zurecht kommt. Da die beiden männlichen Stars der Show damals zeitgleich ausfielen, musste Schöneberger ohne Jauch und Gottschalk die Sendung moderieren. Mit ein wenig Unterstützung vom dazugerufenen TV-Koch Steffen Henssler meisterte die erfahrene Moderatorin die Herausforderung.

Derlei Probleme gab es in der aktuellen 7. Staffel von "Denn sie wissen nicht, was passiert" allerdings noch nicht. Da alles reibungslos zu laufen scheint, gibt es jetzt auch noch drei extra-Folgen für die Show, die 2023 ausgestrahlt werden. Wie die Sendetermine liegen und wann Sie die neuen Folgen dann im TV und Stream sehen können, erfahren Sie hier bei uns.

Sendetermine von "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2023

Die aktuelle Staffel 7 von "Denn sie wissen nicht, was passiert" umfasst bereits einige Folgen. Zuletzt war die Sendung Anfang Juli zu sehen gewesen. Nun gab RTL bekannt, dass es weitere drei Folgen im September und Oktober geben wird. Für das Jahr 2023 ist also noch kein Ende von "Denn sie wissen nicht, was passiert" in Sicht.

Güther Jauch und Thomas Gottschalk sind seit Jahrzehnten erfolgreich in der deutschen Fernseh-Landschaft tätig. Gemeinsam mit der nicht weniger bekannten Barbara Schöneberger moderieren sie nun eine weitere Primetime-Show. So, wie mit Gottschalks "Wetten, dass..?" und Günther Jauchs "Wer wird Millionär?", werden auch die Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Das sind die kommenden Sendetermine der neuen Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2023:

Samstag, 16. September, 20.15 Uhr

Samstag, 30. September, 20.15 Uhr

noch nicht bekannt

"Denn sie wissen nicht, was passiert" 2023: Das sind die Gäste der Show

Wenn Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger einladen, dann sind hochkarätige Gäste garantiert. Schließlich haben die drei schon die einige der reichweitenstärksten und prestigeträchtigsten Shows Deutschlands moderiert. Günther Jauch hat jahrelang "Stern-TV" moderiert, Thomas Gottschalk hat mit "Wetten, dass..." Zuschauerrekorde aufgestellt und Barbara Schöneberger hat vom Eurovision Song Contest bis hin zum Deutschen Fernsehpreis schon die meisten namhaften Veranstaltungen moderiert.

So waren auch bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2023 schon jede Menge prominente Gäste dabei. Die Liste der diesjährigen Gäste reicht dabei von Wayne Carpendale über Sänger Sasha bis hin zu Comedian Olaf Schubert.

Wer die Gäste in einer bestimmten Folge sind, erfahren die Zuschauer jedoch immer erst bei der Ausstrahlung. Der Clou ist allerdings, dass es dem Moderatoren-Trio nicht anders ergeht. Wer gegen wen antritt, ist vorher also gar nicht bekannt. Wer in den neuen Folgen ab September mit dabei ist, zeigt sich dementsprechend erst zu Beginn jeder neuen Folge.

Übertragung von "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2023 im TV und Stream

"Denn sie wissen nicht, was passiert" läuft auf Günther Jauchs Stammsender RTL. Dort wird das TV-Format bereits seit 2018 ausgestrahlt, mittlerweile sogar als Live-Show. 2023 wurden bereits acht Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" von RTL gezeigt. Auch die angekündigten drei neuen Folgen sind dementsprechend auf dem Privatsender zu sehen.

Selbstverständlich gibt es aber auch die Möglichkeit "Denn sie wissen nicht, was passiert" stattdessen im Stream zu sehen. RTL bietet den Stream auf der hauseigenen Plattform RTL+ an. Zeitgleich mit der TV-Ausstrahlung findet auch dort eine Übertragung statt. Wer die Sendung dort sehen möchte, der benötigt allerdings ein RTL+-Abo.

Wiederholung von "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2023

Einen Termin für eine TV-Wiederholung der neuen Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" gibt es noch nicht. Doch da RTL immer wieder ältere Folgen der "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" zeigt, dürften auch die neuen Folgen zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal im Fernsehen zu sehen sein.

Bis dahin gibt es natürlich auch die Option, die Wiederholung der Folgen bei RTL+ zu schauen. Der Streamingdienst verfügt über ein großes Arsenal an Sendungen der RTL-Media-Group. Dazu zählt auch das vom Moderatoren-Trio aus Thomas Gottschalk, Barabara Schöneberger und Günther Jauch moderierte "Denn sie wissen nicht, was passiert". Wer über ein Abo bei dem Streaminganbieter verfügt, kann sich die neuen Folgen nach der Ausstrahlung also jederzeit online ansehen.