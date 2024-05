"Der Alte: Das gute Leben": Darsteller, Handlung und Übertragung heute im TV oder Stream

"Der Alte: Das gute Leben" läuft Anfang Mai im ZDF. Alle Infos rund um Handlung, Darsteller, Termin, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung gibt es hier.

In der Krimireihe "Der Alte" löst Hauptkommissar Caspar Bergmann (Thomas Heinze) gemeinsam mit seinem Team Kriminalfälle in der bayerischen Hauptstadt München. Die Sendung hat bereits ganze 48 Staffeln und läuft seit dem 11. April 1977 im ZDF. Seit März 2023 ist Thomas Heinze der Nachfolger des ehemaligen Hauptdarstellers Jan-Gregor Kremp.

In "Das gute Leben" wird abermals ein Verbrechen aufgeklärt. Doch wann ist der Sendetermin der neuesten Folge von "Der Alte"? Welche Darsteller sind Teil der Besetzung? Wie sieht die Handlung der neuen Folge aus? Und wo wird "Das gute Leben" übertragen? All diese Fragen beantworten wir hier für Sie. Außerdem gibt es Informationen zu einer möglichen Wiederholung im TV.

Das ist der Termin von "Der Alte: Das gute Leben"

Im Free-TV ist die neue Folge "Das gute Leben" von "Der Alte" für Freitag, den 3. Mai 2024 angesetzt. Im Stream ist die Folge aber schon seit dem 26. April für Sie bereitgestellt. Üblicherweise sind die Folgen der Serie um die 60 Minuten lang.

Darsteller in "Der Alte: Das gute Leben": Diese Schauspieler gehören zur Besetzung

Seit Beginn der Sendung gab es insgesamt fünf Hauptkommissare. Der erste "Alte" war Hauptkommissar Erwin Köster, gespielt von Siegfried Lowitz, der von 1977 und 1986 ein Teil der Besetzung war. Nachdem drei weitere Hauptkommissare kamen und gingen, wurde schließlich Thomas Heinze für die Rolle des Hauptkommissars Caspar Bergmann engagiert. Neben der Hauptrolle haben sich natürlich auch die Nebenrollen der Sendung mit der Zeit verändert. Hier finden Sie die aktuellen Rollen und die Schauspieler, von denen sie verkörpert werden, im Überblick:

Caspar Bergmann - Thomas Heinze

- Annabell Lorenz - Stephanie Stumph

- Dr. Luisa Geiger - Sidonie von Krosigk

- Julia Lulu Zhao - Yun Huang

- Yun Huang Frank Freidank - Max Woelky

- Sigrid Gundlach - Sabine Bach

- Daniel Gundlach - Joscha Kiefer

- Eva Reinhardt - Annika Blendl

- Nico Rohde - Simon Mantei

- Kati Körber - Karolina Lodyga

- Linus Körber - Jonathan Kranzfelder

- Jenny Körber - Isabel Thierauch

- Isabel Thierauch Gesa Maysch - Janet Kyeyune

Handlung von "Der Alte: Das gute Leben": Worum geht es?

Jenny Körber, ein vermeintliches Diplomatenkind, wird tot aufgefunden. Als Casper Bergmann sich mit seinem Team aufmacht, um den Mord an Jenny zu lösen, finden sie heraus, dass Jenny eigentlich aus dem ärmeren Milieu stammt. Nicht mal ihr Verlobter Daniel Gundlach, ein erfolgreicher und reicher Unternehmer, wusste über ihre Herkunft Bescheid. Hat Jenny ihn nur ausgenutzt, um Zugang zur gehobenen Gesellschaft zu erhalten? Und ist er somit ein Verdächtiger, der Rache als Motiv für den Mord hat? Caspar Bergmann und sein Team finden heraus, dass auch Herr Gundlach seine eigenen Geheimnisse hat. Allerdings ist er nicht der einzige Verdächtige, denn auch Jennys Ex Nico steht im Mittelpunkt der Ermittlungen. Dieser macht sich auf die Flucht und sorgt umso mehr für offene Fragen. Was weiß Nico? Und warum jagt Daniel ihm hinterher?

Übertragung von "Der Alte: Das gute Leben" im TV und Stream

Die neue Folge der Serie wird wie immer im ZDF übertragen. Der Termin der TV-Übertragung ist Freitag, der 3. Mai. In der ZDF-Mediathek können Sie die Serie schon seit dem 26. April sehen. Doch dort steht die Folge nicht für immer zur Verfügung. Die Möglichkeit zum Streaming gibt es nur bis zum 16. Mai 2025. Somit haben Sie ein gutes Jahr Zeit, die Folge in der Mediathek des ZDF aufzurufen, sollten Sie die Übertragung im Free-TV verpassen.

Gibt es eine Wiederholung von "Der Alte: Das gute Leben"?

Eine Wiederholung von "Das gute Leben" im linearen Fernsehen wurde noch nicht angekündigt. Allerdings haben Sie wie bereits erwähnt die Möglichkeit, die Folge über die ZDF-Mediathek anzusehen.