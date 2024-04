"Der Alte: Der schönste Tag": Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung - alle Infos

"Der Alte: Der schönste Tag" - alle Infos rund um Termin im ZDF, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung liefern wir Ihnen hier.

Mit Siegfried Lowitz alias Erwin Köster fing es am Ostermontag 1977 an, seit 2023 ist Thomas Heinze "Der Alte" - in der Rolle von Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann. Jetzt steht die Folge "Der schönste Tag" des Langzeit-Krimis ins Haus. Wir informieren Sie über Sendetermin, Handlung und Besetzung. Wie kann man die neueste Episode im TV oder im Stream verfolgen? Gibt es eine Wiederholung? Auch das erfahren Sie hier.

"Der Alte: Der schönste Tag" - Sendetermin

Das ZDF hat die Ausstrahlung von "Der Alte: Der schönste Tag" für Freitag, 26. April 2024, angekündigt. Sendebeginn ist 20.15 Uhr. Die Folge ist bereits eine Woche vor der Ausstrahlung in der Mediathek des ZDF verfügbar.

Besetzung von "Der Alte: Der schönste Tag" - diese Schauspieler und Schauspielerinnen gehören zum Cast

Der Sender hat diese Besetzungsliste veröffentlicht:

Thomas Heinze als Caspar Bergmann

als Stephanie Stumph als Annabell Lorenz

Sidonie von Krosigk als Dr. Luisa Geiger

als Dr. Yun Huang als Julia Lulu Zhao

Lena Meckel als Johanna Bergmann

als Bergmann Mara-Sophie Schmidt als Aurelia Bergmann

Anna Herrmann als Valerie Holzhauer

Max Koch als Mark Loibl

als Joy Maria Bai als Soo-Hee Fischer

als Soo-Hee Fischer Christoph Franken als Toni Huber

Jaymes Butler als Platzwart Andi

als Platzwart Andi ... und andere

Und hier kommt der Stab:

Schnitt: Anne-Kathrein Thiele

Musik: Marius Ruhlan

Kamera : Matthias Papenmeie

: Matthias Papenmeie Buch: Martin Dolej

Regie: Kerstin Ahlrichs

Der Film ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF, SRF und ZDF Studios.

Handlung: Worum dreht es sich bei "Der Alte: Der schönste Tag"?

Kapitalinvestor Maximilian Holzhauer findet auf seiner eigenen Hochzeit ein tragisches Ende, als er plötzlich und brutal erstochen wird. Das vermeintlich makellose Leben des Brautpaars entpuppt sich als düsterer Schleier, der mehrere Unstimmigkeiten verbirgt.

Die plötzliche Tragödie wirbelt nicht nur den geplanten Urlaub des Ermittlers Caspar Bergmann durcheinander, sondern weckt auch ungewohnte Emotionen in ihm. Annabell Lorenz ahnt, dass hinter dem scheinbar klaren Motiv des Mordes tiefere Gründe verborgen liegen könnten und wendet sich an Johanna, um weitere Einsichten zu gewinnen.

Ursprünglich sollte die Hochzeit von Maximilian und Valerie Holzhauer ein glanzvolles Märchen-Event werden, mit einem Schloss als Kulisse, prunkvoller Dekoration und weißen Tauben. Doch der Traum wandelt sich in einen Albtraum, als Valerie ihren Bräutigam leblos in einem Nebenzimmer vorfindet – ermordet mit einem Tortenmesser. Die Feierlichkeiten hatten harmonisch begonnen, ohne Anzeichen für Unruhe oder Konflikte.

Die Kommissare Caspar Bergmann und Annabell Lorenz erkennen schnell, dass die heitere Fassade, die die Hochzeitsgäste aufrechtzuerhalten versuchen, trügerisch ist: Blutspuren auf der Toilette und eine ungewöhnliche Wunde in der Nasenhöhle des Opfers deuten darauf hin, dass Maximilian kurz vor seinem Tod in einen Konflikt verwickelt war.

Das Ermittlerteam richtet sein Augenmerk auf den Trauzeugen und Hochzeitsfotografen Toni Huber, der zuvor mit dem Opfer in Streit geraten war und der die Untersuchungen durch das Zurückhalten wichtiger Hochzeitsfotos erschwert. Zusätzlich stellt sich die Frage: Wer ist der Unbekannte, der offenbar versuchte, die Hochzeit zu stören?

Mit der Enthüllung, dass Maximilian nicht nur privat, sondern auch beruflich gescheitert und hoch verschuldet war, beginnt das sorgsam konstruierte Lügengebäude zu bröckeln. Es offenbart ein Netz aus Intrigen, Verrat und Eifersucht, das hinter der glänzenden Oberfläche der vermeintlichen Traumhochzeit lauert.

Übertragung von "Der Alte: Der schönste Tag" im TV oder Stream

Anhänger des konventionell-linearen Fernsehens brauchen nicht lange zu grübeln: Einfach zum angegebenen Zeitpunkt die ZDF-Taste drücken, und schon kann es losgehen mit der verkorksten Hochzeit. Lieber digital? Auch gut. Die ganze Sache läuft zeitgleich in der Mediathek des Senders.

"Der Alte: Der schönste Tag" - gibt es eine Wiederholung?

Ob es eine Wiederholung im Fernsehprogramm geben wird, ist im Moment nicht bekannt. Aber auch hier gilt: "Die Mediathek, dein Freund und Helfer". Die Folge "Der Alte: Der schönste Tag" bleibt noch für geraume Zeit dort streambar.