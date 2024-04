"Der Alte: Mutterliebe" heute im ZDF: Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung

Das ZDF zeigt "Der Alte: Mutterliebe". Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

Sonst typischer Tatverdächtiger, heute aber das Mordopfer: In "Der Alte: Mutterliebe" kommt ein Gärtner ums Leben. Dass hinter dem Mord an Franz Palme eine weitaus kompliziertere Geschichte steht, wird allerdings schnell klar. Palme ist verstrickt in einen Familienkonflikt, denn er und seine Frau hatten das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Enkelin Nikola. Nun möchte sich Nikolas' Mutter aber auch wieder an der Erziehung beteiligen, was bei Palmes nicht auf große Begeisterung trifft. Doch reicht das als Mordmotiv?

"Der Alte" ist eine deutsche Filmreihe, die in Deutschland im ZDF ausgestrahlt wird. Die Produktion erfolgt in Kooperation mit ORF und SRF und das nicht erst seit gestern: Bereits 1977 lief die erste Folge der Serie im Fernsehen. Bereits fünf verschiedene Schauspieler verkörperten über die Jahre die Rolle des Alten. Den jüngsten Wechsel gab es 2022, seitdem ist Kommissar Caspar Bergmann (gespielt von Thomas Heinze) im Dienst.

Sie wollen wissen, wann und wo "Der Alte: Mutterliebe" gezeigt wird, welche Schauspieler zu sehen sind und worum genau es geht? Kein Problem, wir haben alle Informationen rund um Termin im ZDF, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung für Sie.

Termin von "Der Alte: Mutterliebe" im ZDF

Der Termin im ZDF für die Übertragung von "Der Alte: Mutterliebe" fällt auf Freitag, den 19. April 2024. Pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr läuft die Sendung im linearen TV.

TV-Ausstrahlung: Freitag, 19. April 2024, 20.15 Uhr

So läuft die Übertragung von "Der Alte: Mutterliebe" im TV und Stream

Alle Wege führen nach Rom und mindestens zwei zur Übertragung von "Der Alte: Mutterliebe". Zum einen gibt es die gewohnte Übertragung im linearen TV, für die man lediglich zum richtigen Zeitpunkt (19. April 2024, 20.15 Uhr) den heimischen Fernseher anschalten muss und sich dann entspannt zurücklehnen kann. Darüber hinaus bietet sich noch eine weitere Möglichkeit, denn online kann man das gesamte Programm des ZDF auch im Livestream verfolgen. Hier kann mal also "Der Alte: Mutterliebe" parallel zur Ausstrahlung im TV auch online ansehen.

Und das Onlineangebot des ZDF hält noch eine weitere Möglichkeit bereit: Denn in der ZDF-Mediathek steht "Der Alte: Mutterliebe" bereits seit dem 12. April 2024 um 10 Uhr zum Anschauen bereit.

Darsteller von "Der Alte: Mutterliebe": Diese Schauspieler sind Teil der Besetzung

Die zentralen Rollen im "Der Alte"-Ensemble bleiben im neusten Teil gleich. Thomas Heinze spielt Caspar Bergmann, Stephanie Stumph verkörpert Annabell Lorenz. Das sind die Darstellerinnen und Darsteller in "Der Alte: Mutterliebe" im Überblick:

Rolle Darsteller Caspar Bergmann Thomas Heinze Annabell Lorenz Stephanie Stumph Dr. Luisa Geiger Sidonie von Krosigk Julia Lulu Zhao Yun Huang Johanna Bergmann Lena Meckel Aurelia Bergmann Mara-Sophie Schmidt Karla Palme Petra Zieser Judith Merat Lilly Wiedemann Stefan Grupscha Aydin Aydin Richterin Lengheit Eva-Maria Reichert Nikola Merat Greta Perone Ines Merat Elisabeth Von Koch Franz Palme Holger Kriechel

Handlung von "Der Alte: Mutterliebe" - Darum geht es

In "Der Alte: Mutterliebe" wird eine verzwickte Familiengeschichte erzählt. So verzwickt, dass am Ende vielleicht sogar ein Mord steht, denn Gärtner Franz Palme wird tot aufgefunden. Doch war das tatsächlich das Resultat der familiären Meinungsverschiedenheiten oder gibt es ein ganz anderes Motiv?

Franz Palme hatte gemeinsam mit seiner Frau Karla das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Enkelin Nikola. Denn deren leibliche Mutter Judith Merat hatte ihre Tochter in die Obhut ihrer Schwiegereltern gegeben, als sie sich wegen einer psychischen Erkrankung in Behandlung begeben hat. Nun fühlt sie sich wieder bereit, Verantwortung für ihr Kind zu übernehmen, doch Oma und Opa Palme sehen das anders.

Deshalb will Merat vor Gericht um das Sorgerecht kämpfen, doch die Chancen stehen eher schlecht, verfügen Franz und Karla Palme doch über deutlich mehr finanzielle Ressourcen und haben Gutachten auf ihrer Seite. Zumindest einer steht zur Mutter des Mädchens: ihr neuer Lebensgefährte Stefan Grupscha. Der ist gleichzeitig aber in der Gärtnerei von Franz Palme angestellt und war in einen Streit mit seinem Chef verwickelt. Kurz darauf wird Franz Palme tot auf seinem Privatgrundstück augefunden. Liegt in der Verbindung mit Grupscha schon die Lösung des Falls? Das gilt es für "Den Alten" Caspar Bergmann und seine Kollegin Annabell Lorenz herauszufinden.

Währenddessen ist auch Chaos im Privatleben des Kommissars angesagt: Caspar Bergmanns Enkelin Aurelia stiftet Unruhe im Büro des Ermittlers – und das hat Folgen für das gesamte Team.

Wiederholung von "Der Alte: Mutterliebe"

In deutschen TV ist bisher keine lineare Wiederholung von "Der Alte: Mutterliebe" angesetzt. Anders bei den Nachbarn aus Österreich, denn dort wird der Film noch einmal im ORF2 wiederholt. Wer in Deutschland diesen Sender auch empfangen kann, hat also eine Möglichkeit, "Der Alte: Mutterliebe" noch einmal im Nachgang anzusehen. Ausgestrahlt wird die Wiederholung am 20. April 2024 um 1.20 Uhr im ORF2.

Wiederholung im TV : Samstag, 20. April 2024, 1.20 Uhr, ORF2

Darüber hinaus gibt es allerdings noch eine weitere Möglichkeit, den Film auch nach der Ausstrahlung im TV anzusehen. Denn sowie er bereits vor dem Fernsehtermin in der ZDF-Mediathek verfügbar ist, so steht er dort auch danach weiterhin zum Ansehen bereit.

