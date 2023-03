Kandidatinnen 2023 bei "Der Bachelor": Wer ist raus?

Die Kandidatinnen bei "Der Bachelor" 2023: Wir stellen Ihnen alle 23 Teilnehmerinnen vor - wer ist noch dabei und wer ist raus?

Bei RTL gibt es neue Sendetermine von "Der Bachelor" 2023. Es ist die mittlerweile 13. Staffel, und niemand möge dies als schlechtes Omen interpretieren - weder für die Staffel als solche noch für "Bachelor" David Jackson. Und schon gar nicht für die hoffnungsvollen jungen Damen, die in Mexiko um die Rosen des begehrten 32-jährigen Junggesellen buhlen. Seit dem Start am 1. März gibt es die "Bachelor"-Übertragung im TV und Stream, alle elf Folgen laufen immer mittwochs. Wer wird am 10. Mai im Finale die letzte Rose ergattern? Wir stellen Ihnen die Damen hier einzeln vor.

"Der Bachelor" 2023: Wer ist raus?"

Welche der Teilnehmerinnen mussten die Show bereits verlassen?

Lisa R. (27), Teamassistentin aus Annweiler am Trifels (Rheinland-Pfalz)

Lisa R. Foto: RTL / Frank Fastner

Sie nimmt ihr Geschick gern selbst in die Hand, sagt Lisa. Bei zögerlichen Männern ist sie es, die mutig voranschreitet. Ihr Schritt vor den Traualtar führte allerdings schon nach nur einem Monat zur Scheidung. Ein großes Herz hat sie für Tiere, das sollte bei ihrem Partner genauso sein. Sie hat die Sendung aus familiären Gründen verlassen.

Maike (25), Studentin aus Lingen

Maike Foto: RTL / Frank J. Fastner

Maike studiert BWL und Management, in der Freizeit kickt sie schon seit zwei Jahrzehnten den Fußball und ist offenbar in ihrer Heimat ein Kreisliga-Star. Sie sieht sich als gelungene Mischung als "Energiebündel und Ruhepol". Sie musste in Folge 3 gehen.

Manina (30), Fitness- und Personaltrainerin aus Köln

Manina Foto: RTL / Frank Fastner

Sie ist auf der Suche nach einem Gefährten, mit dem sie gemeinsam die Welt erkunden möchte. Manina ist so positiv und lebenslustig, dass sie "Licht in den dunkelsten Keller" bringen kann, sagt sie . Ob es beim "Bachelor" überhaupt so tief runter geht? In Folge 3 hatte der Bachelor keine Rose für sie.

Fiona (29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Hamburg

Fiona Foto: RTL / Frank Fastner

Die Liebe zu Tieren hat sie zu ihrem Beruf gemacht- Fiona fährt nicht nur regelmäßig nach Rumänien und kümmert sich um tierische Notfälle, sondern arbeitet in der Hansestadt auch professionell mit Hunden. Als Tänzerin hat sie bereits an " Let's Dance"-Choreografien mitgearbeitet. Sie hat " Der Bachelor" 2023 in Folge 3 freiwillig verlassen.

Dahwi (23), Krankenpflegerin aus Zürich

Dahwi Foto: RTL / Frank Fastner

Sie bezeichnet sich selbst als "tough". Dahwis bisheriger Lebenslauf ist nicht ohne Haken und Ösen - sie zog mit ihren Eltern nach Südkorea, die Heimat ihrer Familie. Ihr Vater hatte dort ein schönes Leben versprochen, doch daraus wurde nichts. Die Mutter ging deshalb mit ihr nach Deutschland zurück, wo das Mädchen vaterlos aufwuchs. Beim "Bachelor" 2023 hat es leider nicht für sie gereicht, Dahwi musste bereits in Folge 1 gehen.

Nevin (30), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Köln

Nevin Foto: RTL / Frank Fastner

Normelerweise lässt sie sich gern erobern, aber beim "Bachelor" wollte sie den Spieß einfach mal umdrehen und selbst die Initiative ergreifen. Eine Rose hat Nevin schon, sogar für die Ewigkeit - ein Tattoo am Handgelenk. Leider bleibt das vorerst die einzige Rose, die sie bekommt - auch Nevin schied in Folge 1 aus.

Mariam (30), Marketing und Sales Managerin aus Wien

Mariam Foto: RTL / Frank Fastner

Mariam war früher schon mal in Mexiko - ihre erste Reise ganz ohne Begleitung. Das Land ist in ihren Augen ein besonderer Ort, an dem sie sich selbst noch besser kennengelernt habe. Außer Reisen liebt die Brünette mit österreichischen und ägyptischen Wurzeln den Tanz und Yoga. Überzeugen konnte sie jedoch nicht und musste die Show in Folge 1 verlassen.

Saskia (29), Vertriebsassistentin aus Münster

Saskia Foto: RTL / Frank J. Fastner

Liebe heißt für sie, dass jeder der beiden Partner so bleiben könne, wie er ist. Klingt fast selbstverständlich, ist aber im richtigen Leben bestimmt nicht immer ganz einfach. Zum "Bachelor" wollte sie, weil in Münster "kein Boyfriend-Material" mehr rumlaufe. "Der Bachelor" scheint jedoch ebenfalls kein Boyfriend-Material für sie zu sein, denn sie scheidet in Folge 2 aus.

Pamela (25), HR Recruiterin aus Freiburg

Foto: RTL / Frank J. Fastner

Pamela steht auf Alpha-Männer, sagt sie. Mit Ja-Sagern könne sie nichts anfangen. Bevor Sie das Alpha-Männchen im "Bachelor" jedoch richtig unter die Lupe nehmen kann, muss sie die Show in Folge 2 verlassen.

"Der Bachelor"-Kandidatinnen 2023: Wer ist noch dabei?

23 Kandidatinnen, 23 völlig unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir stellen Ihnen die Single-Frauen in der Show vor. Wer ist noch dabei?

Alyssa (36), Marketing Director aus Kapstadt & Lohr am Main

Alyssa Foto: RTL / Frank J. Fastner

Sie hatte schon mal ein Date mit Ryan Reynolds, aber mit dem hat es nicht geklappt. Vielleicht ja jetzt mit David? Alyssa ist in Südafrika geboren und aufgewachsen, sie kam als Zehnjährige mit den Eltern nach Deutschland. Die überzeugte Christin pendelt zwischen Unterfranken und Kapstadt.

Angelina (28), Sales Executive aus Lissabon und Albstadt

Angelina Foto: RTL / Frank Fastner

Noch eine Pendlerin zwischen den Welten: Angelina hat schon in elf Städten gelebt - darunter New York, Lissabon und Rom. Ihr Traum: Sie möchte einen Partner finden und ein Haus am Strand kaufen. Vielleicht klappt das ja gleich in Mexiko?

Chiara (26) Journalistin aus München

Chiara Foto: RTL / Frank Fastner

Ihr Partner sollte "immer gut duften und ein gebügeltes T-Shirt tragen" - und noch einiges mehr wünscht sich Chiara von ihrer großen Liebe. Nach gut zwei Jahren als Single bringt die extrovertierte Musikjournalistin ziemlich viel Selbstbewusstsein in eine mögliche Liaison.

Colleen (27), Psychologin & Influencerin aus Köln

Colleen Foto: RTL / Frank Fastner

Sie sucht Körperkontakt, wenn ihr jemand gefällt. Rein optisch möchte Colleen von einem möglichen Partner sofort mit "schönen Zähnen und einem sympathischen Lachen" angezogen werden.

Danielle (28), angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus München

Danielle Foto: RTL / Frank Fastner

Danielle bezeichnet sich selbst als "Flirtprofi" und rechnet sich allein deshalb eine gute Ausgangsposition beim großen Rosen-Rennen aus. Sie ist sogar für ein Tinder-Date spontan bis nach Indien geflogen. Wen wundert das - sie hat bisher schon satte 34 Länder bereist.

Giovanna (27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Oelde

Giovanna Foto: RTL / Frank J. Fastner

Sie möchte am liebsten mit einer eigenen kleinen Familie Weihnachten feiern und "angekommen sein". Giovanna hat sich eines schönen Sonntags im Freibad für den "Bachelor" beworben und das (bisher?) noch nicht bereut.

Henriette (25), Immobilienkauffrau aus Hamburg

Henriette Foto: RTL / Frank Fastner

Nachdem ihr Ex-Freund sie dauernd hinters Licht geführt hat, möchte "Jetty" diesmal einen Partner haben, der vor allem ehrlich zu ihr ist. Sie möchte mit ihm abends schön essen und "gute Gespräche" führen.

Jana (27), Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel

Jana Foto: RTL / Frank J. Fastner

Ihre No-Gos sind: Arroganz, Pessimismus und ungepflegtes Äußeres. Was den dritten Punkt angeht, können wir Jana wohl auf jeden Fall schon mal beruhigen. Die Ex-"Miss Taunus" hält im Übrigen nicht übermäßig viel von ausschweifender Romantik.

Leyla (26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops aus Frankfurt

Leyla Foto: RTL / Frank Fastner

Die Halbtunesierin misst nur 1,58 Meter, hat aber ein großes Ego. Leyla ist davon überzeugt, dass sie einen potentiellen Partner sowohl in sexy Unterwäsche als auch im Spongebob-Pyjama für sich gewinnen könnte.

Lisa M. (32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Potsdam

Lisa M. Foto: RTL / Frank Fastner

Ihr wohl eindrucksvollstes Erlebnis war eine Reise, die sie unter anderem nach Neuseeland, Australien, Papua-Neuguinea und auf die Phillippinen führte. Sie sei mutig genug, ihr Leben ganz nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten, sagt sie. Mal sehen, was der Bachelor davon hält.

Rebecca (28), Verwalterin für Personalwesen aus Schwabhausen bei Dachau

Rebecca Foto: RTL / Frank Fastner

Sie würde gern eine eigene Familie haben, gibt Rebecca zu Protokoll. Schon einmal glaubte sie, den Richtigen gefunden zu haben, doch ihr Freund veränderte sich nach einem einschneidenden Ereignis. Sie trennte sich vor vier Jahren von ihm und hofft jetzt wieder auf eine Zukunft zu zweit.

Tami (29), Fitnessökonomin aus Wörrstadt

Tami Foto: RTL / Frank J. Fastner

Tami erlebt eigenem Bekunden zufolge dauernd "verrückte Sachen" - und nun also den "Bachelor"! Ihr Traummann hat helle Haare, helle Augen und ist groß. Ob man die Haare und die Augen von David Jackson jetzt unbedingt als "hell" bezeichnen würde?

Xenia (30), Einzelhandelskauffrau aus Hamburg

Xenia Foto: RTL / Frank J. Fastner

Xenia hält sich für einen Gewohnheitsmenschen und möchte jetzt mal raus aus ihrer Komfortzone. Sie ist seit vier Jahren Single und hat das Dating seitdem fast "hobbymäßig" betrieben, sagt sie. Die Halbkubanerin wird oft mit Rihanna verwechselt und muss bei deren Konzerten für Selfies herhalten.

Yolanda (26), Studentin aus Hamburg

Yolanda Foto: RTL / Frank J. Fastner

Auch Yolanda liebt das Alphatier im Manne: Sie findet selbstbewusste, dominante Vertreter dieser Spezies attraktiv. Sie stammt aus einer adligen Familie in Ghana, ihr Opa war in seinem Dorf der Stammeshäuptling. Sie ist in zwei Welten zu Haus, fühlt sich aber keiner von beiden richtig zugehörig. "In Ghana war ich immer die Weiße, in Deutschland die Schwarze", sagt sie.