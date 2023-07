"The Golden Bachelor" im TV: Neuer US-Bachelor ist 71 Jahre alt

In der TV-Show "The Golden Bachelor" sucht der 71-jährige Gerry Turner nach der Liebe. Seine vorherige Beziehung nahm nach Jahrzehnten ein trauriges Ende.

In den USA startet im Herbst ein "Bachelor"-Spin-off im TV. In "The Golden Bachelor" lautet das Motto so: "Es ist niemals zu spät, sich zu verlieben - noch einmal." Denn in dieser TV-Show sucht kein junger Mann nach der Liebe, sondern ein älterer Herr, der bereits Großvater ist. Die Wahl des Senders abc fiel auf den 71 Jahre alten Gerry Turner, wie nun in der Show "Good Morning America" enthüllt wurde.

"The Golden Bachelor": Gerry Turner verlor seine große Liebe

In der US-Sendung "Good Morning America" erzählte Gerry Turner bei seiner Enthüllung seine große Liebesgeschichte, die ein trauriges Ende nahm: Er war jahrzehntelang mit seiner Highschool-Liebe Toni glücklich, die er 1974 geheiratet hatte. Das Ehepaar bekam zwei Töchter und zwei Enkelinnen.

Doch 2017 wurde die Ehefrau von Gerry Turner krank und starb - nur sechs Wochen, nachdem sie in den Ruhestand gegangen war. Der 71-Jährige hat Tränen in den Augen, wenn er darüber spricht. Jeden Tag denke er daran, dass seine Frau um diesen Lebensabschnitt gebracht wurde.

Er spreche noch oft mit seiner verstorbenen Frau und sei sich sicher, dass sie seine Teilnahme bei "The Golden Bachelor" unterstütze. "Wir haben uns immer gesagt, dass der andere glücklich sein soll, wenn einer von uns geht", erzählte er bei "Good Morning America". So ließ er sich von seinen Töchtern überreden, sich für die TV-Sendung zu bewerben. Sie seien ausgeflippt, als er wirklich ausgewählt wurde.

In einem kurzen Video ist zu sehen, wie sich die Familie freut. Eine der 25 Kandidatinnen von "The Golden Bachelor" werde super glücklich sein, mit ihrem Vater zusammenzukommen, sagt eine Tochter jetzt schon voraus.

71-Jähriger als "Der Bachelor": Das wünscht sich Gerry Turner von einer Frau

Der erste "Golden Bachelor" wünscht sich nach eigenen Angaben eine sportliche Frau, die viel Energie hat. Er selbst spielt gerne Golf und Pickleball, was eine Mischung aus Tennis, Tischtennis und Badminton ist. Gerry Turner würde sich wünschen, dass seine künftige Liebe diese Sportarten ebenfalls mag.

Am Ende wird Gerry Turner bei "Good Morning America" noch gefragt, ob man sich auf ein Hochzeitsspecial einstellen könne. Der 71-jährige Bachelor wirkte nicht abgeneigt. Zumindest sagte er lächelnd: "Das würde ich nicht ausschließen". (sge)