"Der Bergdoktor", Staffel 18: Start und Sendetermine - Wann geht es weiter?

Wann geht es weiter mit Staffel 18 von "Der Bergdoktor"? Alles was bisher rund um Start und Sendetermine bekannt ist, gibt es hier.

"Der Bergdoktor" ist ein fester Teil des ZDF - und das schon seit vielen Jahren. Die deutsche TV-Premiere fand im Jahr 2008 statt. Die 17. Staffel der Serie lief seit Anfang des Jahres, bis die Staffel mit der achten Folge am 7. März 2024 zu Ende ging. Die deutsch-österreichische Koproduktion erzählt die Geschichte von Dr. Martin Gruber und dessen Familie. Neben ihren privaten Problemen werden auch verschiedene medizinische Fälle behandelt. Die Serie wird in der Region Wilder Kaiser in Tirol gedreht.

Nach dem Ende der letzten Staffel stehen nun die Fragen bezüglich einer möglichen neuen Staffel offen. Wird es eine neue Staffel geben? Wenn ja, wann kommen die neuen Folgen? Wie werden die Sendetermine der neuen Staffel aussehen? Alle bereits bekannten Informationen zur neuen und somit schon 18. Staffel von "Der Bergdoktor" gibt es hier.

"Der Bergdoktor": Start von Staffel 18

Bergdoktor-Fans dürfen sich freuen: Hauptdarsteller Hans Sigl kündigte gemeinsam mit seiner Schauspielkollegin Ronja Forcher die neuen Folgen und somit auch eine 18. Staffel von "Der Bergdoktor" auf Instagram an. Allerdings wurde weder von den Schauspielern, noch von der Produktion ein genauer Start für die neue Staffel angekündigt. So kann über einen Starttermin nur spekuliert werden. Möglicherweise wird sich das ZDF jedoch an den bisherigen Staffeln orientieren, sodass die neue Staffel am Ende von 2024 oder am Anfang von 2025 erwartet werden kann. Sobald ein offizieller Start der neuen Staffel angekündigt wird, wird dieser hier ergänzt.

Die Besetzung von "Der Bergdoktor"

Da sie die neue Staffel gemeinsam angekündigt haben, sind Hans Sigl und Ronja Forcher natürlich auch in der neuen Staffel der Serie mit dabei. Eine offizielle Ankündigung für die Besetzung der neuen Ausgabe der Serie gibt es noch nicht. Eine Übersicht mit Rollen und Schauspielern der vergangenen Staffel:

Dr. Martin Gruber – Hans Sigl

– Hans Gruber – Heiko Ruprecht

– Dr. Alexander Kahnweiler – Mark Keller

– Lilli Gruber – Ronja Forcher

– Paul Richter – Dominic Raacke

– Caro Pflüger – Barbara Lanz

– Rolf Pflüger – Wolfram Berger

– Wolfram Berger Sophia Gruber – Ylvi Unertl

Lisbeth Gruber – Monika Baumgartner

– Susanne Dreiseitl – Natalie O’Hara

Dr. Vera Fendrich – Rebecca Immanuel

– Dr. Angelika Rüdiger – Annika Ernst

"Der Bergdoktor": Sendetermine von Staffel 18 - Was ist bekannt?

Da noch kein Starttermin für die 18. Staffel von "Der Bergdoktor" bekannt gegeben wurde, gibt es folglich auch keine konkreten Sendetermine der neuen Ausgabe. Seit der ersten Staffel hat die Sendung jedoch immer acht neue Folgen parat. Bis Staffel 16 war sogar jedes Jahr ein Winterspecial zu sehen, doch dieses ist ab der 17. Staffel entfallen. Das ZDF bestätigte gegenüber Ruhr24, dass auch die neue Staffel acht Folgen umfassen wird. Außerdem kann erwartet werden, dass auch die Sendezeiten der wöchentlich übertragenen Folgen sich nicht ändern werden. So werden die neuen Folgen der Serie höchstwahrscheinlich auch jede Woche am Donnerstagabend zur Primetime um 20.15 Uhr im ZDF gezeigt.

Neben der Übertragung im Free-TV hatten die Zuschauer bisher auch die Möglichkeit, die Sendung in der ZDF-Mediathek zu streamen. Dort werden voraussichtlich auch die neuen Folgen bereits eine Woche vor der TV-Übertragung zur Verfügung gestellt.