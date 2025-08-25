„Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz“: Wann kommt Teil 3 des ARD-Krimis?

Im neuen „Flensburg-Krimi“ mit dem Arbeitstitel „Der Fall Lorenz“ müssen Hauptkommissarin Svenja Rasmussen und ihr Kollege Antoine „Tony“ Haller den Mord an einem Bootsführer aufklären. Folge 3 der Krimireihe führt das Ermittler-Duo in die Welt des organisierten Verbrechens.

Wann kommt der nächste „Flensburg-Krimi“? Wie viele Teile gibt es? Welche Darsteller sind in Folge 3 mit dabei? Alle Infos rund um Termin, Besetzung, Handlung sowie eine Folgenübersicht gibt es in diesem Artikel.

„Der Fall Lorenz“: Termin – Wann kommt der nächste „Flensburg-Krimi“?

Die Dreharbeiten zum neuen Teil fanden in Flensburg, Hamburg und Umgebung statt – sie wurden im April und Mai 2025 beendet. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist bisher trotzdem unbekannt. Allerdings soll „Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz“ im Rahmen des „DonnerstagsKrimi“ im Ersten im Frühjahr 2026 zur Primetime ausgestrahlt werden. Sobald ein genauer Termin für die Erstausstrahlung feststeht, teilen wir Ihnen das Datum an dieser Stelle mit.

Folgen von „Der Flensburg-Krimi“: Wie viele Teile gibt es?

Bisher sind vom „Flensburg-Krimi“ zwei Teile erschienen, wobei der erste 2021 und der zweite 2024 im Ersten ausgestrahlt wurden. „Der Tote vom Strand“ und „Wechselspiele“ stehen in der ARD Mediathek zum Abruf bereit. Hier finden Sie eine Übersicht zu allen bisherigen Folgen und der kommenden Ausgabe des „Flensburg-Krimis“:

Folge 1: „Der Tote am Strand“, erschienen 2021 in der ARD

In der ersten Folge wird eine Leiche aus Dänemark an der Flensburger Förde angespült. Die Spur des Täters führt die Ermittler zum Freund und Kollegen des Opfers.

Folge 2: „Wechselspiele“, erschienen 2024 in der ARD

In Teil 2 geht es um das Verschwinden eines neunjährigen Jungen, dessen Entführer verlangen, dass er seinen Vertrag mit einem Pariser Handballverein auflöst.

Folge 3: „Weil du böse bist“, Erstausstrahlung im Frühjahr 2026 in der ARD

In der dritten Ausgabe des „Flensburg-Krimis“ muss das Polizei-Duo den Mord an einem Bootsführer aufklären. In den Ermittlungen geraten sie in die Welt der organisierten Kriminalität.

Besetzung von „Der Flensburg-Krimi“: Darsteller in „Der Fall Lorenz“

In „Der Fall Lorenz“ ermitteln wieder Hauptkommissarin Svenja Rasmussen, gespielt von Katharina Schlothauer, sowie ihr Kollege Antoine Haller, gespielt von Eugene Boateng. Außerdem sind bisher diese Darsteller für Folge 3 von „Der Flensburg-Krimi“ bekannt:

Katharina Schlothauer – Svenja Rasmussen

Eugene Boateng – Antoine Haller

Iris Becher – Ina Friemert

Christian Erdmann – Daniel Kerner

Uwe Rohde – Morten Rasmussen

Lisa Flachmeyer – Anna Rasmussen

Imme Beccard – Jenny Lauck

Teresa Harder – Dr. Schiwago

Daria Vivien Wolf – Emma Lauck

Jörn Knebel – Claus Bramstedt

„Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz“: Handlung – darum geht es in Folge 3

In „Der Fall Lorenz“ kommt der Skipper Jasper Carstens ums Leben, der selbst eine kriminelle Vergangenheit hatte. Die Ermittlungen führen die Ermittler zu Emma Lauck, die nach dem Tod des Bootsführers untergetaucht ist. Aber auch der Unternehmer Claus Bramstedt mit Verbindungen zum organisierten Verbrechen erweckt bei den Kommissaren Aufmerksamkeit. Die Polizistin Rasmussen entdeckt außerdem Hinweise, die den mutmaßlichen Selbstmord ihres Bruders in Frage stellen. Die Wahrheit kann für sie gefährlich werden, da ein Maulwurf bei der Mordkommission die Ermittlungen sabotieren könnte.