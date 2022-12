"Der große TV total Jahresrückblick" 2022: Infos zur Übertragung und Wiederholung

Sebastian Pufpaff und "TV total" blicken zurück auf das Jahr 2022: Alle Informationen zum TV total Jahresrückblick und der Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie.

Ein Knopf wird gedrückt, ein charakteristischer Klang ertönt und dann läuft ein Videoclip: Das "Nippelboard" von " TV total" kommt auch beim Jahresrückblick zum Einsatz.

Dort blickt Moderator Sebastian Pufpaff in seiner gewohnten Art auf das vergangene Jahr 2022 zurück, mit all seinen Höhen und Tiefen.

Alle Informationen zum "TV total" Jahresrückblick, wie die Übertragung im TV und Stream, den Sendetermin und eine mögliche Wiederholung haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengetragen.

Wann läuft der "TV total" Jahresrückblick 2022?

Grob gesagt: Ende des Jahres 2022. Macht aber auch Sinn, da es sich ja um einen Jahresrückblick handelt. ProSieben hat sich für den 28. Dezember und die Primetime entschieden. Damit sehen Sie den "TV total" Jahresrückblick am heutigen Mittwoch um 20.15 Uhr.

Der große "TV total" Jahresrückblick 2022 im TV und Stream

Welcher Sender zeigt den "TV total" Jahresrückblick 2022 im Fernsehen und Stream? Diese Frage lässt sich kurz und knapp mit "ProSieben" beantworten. Da "TV total" auch sonst auf dem Privatsender läuft, dürfte das die Wenigsten überraschen. Auch im Live-Stream kann man den Jahresrückblick von "TV total" verfolgen, wenn herkömmlicher Fernsehempfang gerade rar ist. Über Joyn können Sie das gesamte Programm von ProSieben live über ein internetfähiges Endgerät empfangen, insofern Sie sich vorher anmelden.

Die wichtigsten Informationen zum "TV total" Jahresrückblick 2022 im Überblick:

Sendung: Der große " TV total" Jahresrückblick 2022

Der große " total" 2022 TV-Sender: ProSieben

Datum: Mittwoch, 28. Dezember 2022

Mittwoch, 28. Dezember 2022 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Livestream: Joyn

Gibt es eine Wiederholung vom "TV total" Jahresrückblick 2022?

Wer den ursprünglichen Termin für die Erstausstrahlung des "TV total" Jahresrückblick 2022 nicht wahrnehmen kann, könnte den Jahresrückblick entweder im herkömmlichen Fernsehen erneut anschauen oder ihn einfach über die ProSieben Mediathek streamen. Die Wiederholung vom "TV total" Jahresrückblick 2022 zeigt ProSieben nur wenige Tage später ein zweites Mal, und zwar am darauffolgenden Donnerstag, 29. Dezember 2022, um 23.00 Uhr.

In der Mediathek ist man nicht an Programme oder Uhrzeiten gebunden und kann den Jahresrückblick zu jeder Zeit streamen, allerdings gibt es eine andere Bedingung, die es zu erfüllen gilt: Man muss ein gültiges Konto besitzen und sich bei Joyn anmelden.

Welche Themen der angekündigte Jahresrückblick 2022 behandeln wird, wurde im Vorfeld nicht veröffentlicht, wobei man die ungefähren Inhalte erraten dürfte. Nur die Schwerpunkte, die der "TV total" Jahresrückblick 2022 setzen wird, wird man erst nach der Erstausstrahlung am 28. Dezember 2022 wissen. Was man sicher annehmen kann, ist eine gewisse humoristische Herangehensweise an die wichtigsten Themen des Jahres. Auch der Einsatz der "Nippelknöpfe" ist auf jeden Fall dabei: Das hat der Sender bereits bei der Programmankündigung bekannt gegeben. Doch welche Knöpfe Pufpaff am Ende drücken wird, bleibt abzuwarten.

