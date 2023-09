"Der Heiratsmarkt": Sendetermine und Übertragung im TV und Stream

In "Der Heiratsmarkt" werden Singles von ihren Eltern verkuppelt. Infos rund um Sendetermine und Übertragung im TV oder Stream und Moderatorin gibt es hier.

In der neuen Sendung "Der Heiratsmarkt" will ProSieben Singles verkuppeln - aber nicht mit Hilfe von Dating-Apps oder Expertenhilfe. Nein, hier ist jemand ganz anderes für die Partnerwahl zuständig: Die Eltern und engsten Familienmitglieder der Alleinstehenden dürfen entscheiden, mit wem ihre Tochter oder ihr Sohn sich datet. Was sich für manch einen wahrscheinlich nach dem schlimmsten Albtraum und einem Rückschritt in mittelalterliche Zeiten anhört, bietet aber auch Erfolgspotenzial: Schließlich sind die Familienmitglieder meist diejenigen, die einen bereits am längsten kennen und in den verschiedensten Lebenslagen einschätzen können.

Das Ganze findet vor sommerliche Kulisse in Kroatien statt. Die Eltern nehmen dort die anderen Kandidaten und Kandidatinnen ganz genau unter die Lupe und preisen das eigenen Kind an. Kommt es zu einem Match, ziehen die beiden Auserwählten gemeinsam mit den Familienmitgliedern in ein Haus. Und dann wird sich unter strenger Beobachtung zeigen, ob sich die Kinder wirklich so gut verstehen, wie die Eltern das geplant haben.

Sie wollen wissen, ab wann Sie mit "Der Heiratsmarkt" rechnen können, in welchem Rhythmus und auf welchen Kanälen sie ausgestrahlt wird und wer durch die Sendung führt? Hier finden Sie alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream und Moderatorin.

"Der Heiratsmarkt": Sendetermine und Sendezeit

Mitte Juni 2023 begannen die Dreharbeiten auf Kroatien. Am Donnerstag, dem 10. August 2023 ging dann die erste von insgesamt sechs Folgen an den Start. Nun läuft "Der Heiratsmarkt" im August und September 2023 auf ProSieben und zwar immer Donnerstags, zur Primetime, ab 20.15 Uhr. Das sind alle Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Donnerstag, 10. August 2023, 20.15 Uhr auf ProSieben

Donnerstag, 10. August 2023, 20.15 Uhr auf Folge 2: Donnerstag, 17. August 2023, 20.15 Uhr auf ProSieben

Donnerstag, 17. August 2023, 20.15 Uhr auf Folge 3: Donnerstag, 24. August 2023, 20.15 Uhr auf ProSieben

Donnerstag, 24. August 2023, 20.15 Uhr auf Folge 4: Donnerstag, 31. August 2023, 20.15 Uhr auf ProSieben

Donnerstag, 31. August 2023, 20.15 Uhr auf Folge 5: Donnerstag, 07. September 2023, 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 6: Donnerstag, 14. September 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben

So läuft die Übertragung von "Der Heiratsmarkt" im TV und Stream

"Der Heiratsmarkt" ist im linearen Free-TV bei ProSieben zu sehen. Wer sich nicht vor das klassische TV-Gerät begeben möchte, kann die Sendung auch online im Live-Stream verfolgen. Das funktioniert über den hauseigenen Streaminganbieter Joyn, der das TV-Programm von ProSieben (und weiteren Sendern) live überträgt. Dafür ist nicht mal eine Registrierung notwendig. Aller Voraussicht nach wird Joyn auch das Mittel der Wahl für all jene sein, die die Folgen von "Der Heiratsmarkt" im Nachgang noch sehen wollen. Denn ein Großteil des TV-Programms von ProSieben ist über die Mediathek von Joyn auch nach der Ausstrahlung noch abrufbar.

Annemarie Carpendale ist die Moderatorin von "Der Heiratsmarkt"

Als Moderatorin führt Annemarie Carpendale durch die Sendung. Ihrem Steckbrief bei ProSieben kann man entnehmen, dass die Moderatorin am 29. Oktober 1977 in Hannover geboren wurde. Damit ist sie aktuell 45 Jahre alt und vom Sternzeichen Skorpion. Weitere Infos: Die Moderatorin ist 1,66m groß und hat - wie unschwer zu erkennen ist - blonde Haare. Geboren wurde sie als Annemarie Warnkross; 2013 heiratete sie allerdings den Schauspieler Wayne Carpendale (Sohn von Musiker Howard Carpendale) und nahm dabei seinen Nachnamen an. Die beiden haben ein gemeinsames Kind.

Das erste Mal im Rampenlicht stand Carpendale als Mitglied der Popgruppe Bellini: Von 2000 bis 2005 sang sie in der Band. Nebenbei modelte Carpendale und studierte BWL. Seit 2005 moderiert sie an der Seite von Stefan Gödde die ProSieben-Sendung "taff", später dann auch das Promi-Magazin "red. Stars, Lifestyle & More". Seitdem steht sie immer wieder für verschiedene ProSieben-Formate vor der Kamera - und jetzt auch für "Der Heiratsmarkt".