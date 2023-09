"Der Hundeprofi - Rütters Team" 2023: Sendetermine und Übertragung der Hunde-Show

"Der Hundeprofi - Rütters Team" 2023 ist mit Staffel 4 zurück. Hier erfahren Sie alles rund um die Sendetermine und die Übertragung der Show im TV und Stream.

Martin Rütter ist Deutschlands wohl bekanntester Hundetrainer. Als "Der Hundeprofi" ist er bereits seit einigen Jahren im TV dabei zu sehen, wie er sich um die Probleme von verzweifelten Hundebesitzern kümmert. Mittlerweile ist er dabei nicht nur deutschlandweit bekannt, sondern auch im ganzen Land gefragt. Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet fragen beim "Hundeprofi" an, ob er ihnen helfen kann. So talentiert Martin Rütter aber auch sein mag, er kann nicht überall zugleich sein. Daher holt er sich seit einiger Zeit Unterstützung für seine Show. So wurde aus "Der Hundeprofi" schließlich "Der Hundeprofi - Rütters Team".

Auch in der neuen Staffel wird Martin Rütter wieder von anderen Hundetrainern unterstützt. Insgesamt sind in Staffel 4 von "Der Hundeprofi - Rütters Team" fünf Hundetrainer im Einsatz - Martin Rütter mit eingeschlossen. Die anderen vier sind jedoch keine unbekannten. Viele von ihnen waren schon in der Vergangenheit ein Teil von Rütters Team, alle jedoch wurden von Martin Rütter selbst ausgebildet. Daher können sich die hilfesuchenden Hundebesitzer darauf verlassen, dass ihnen echte Vollprofis zur Seite stehen.

Wann und wo sind die neuen Folgen von "Der Hundeprofi - Rütters Team" zu sehen? Alles rund um die Übertragung der neuen Staffel erfahren Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"Der Hundeprofi - Rütters Team" 2023: Seit wann läuft Staffel 4

Schon seit 2008 ist Martin Rütter als "Der Hundetrainer" unterwegs. Zwischenzeitlich war er auch schon in ähnlichen Sendeformaten wie "Der V.I.P. Hundeprofi" zu sehen. Dort kümmerte er sich speziell um die vierbeinigen Freunde von Promis wie Sonja Zietlow oder Toni Polster. Mittlerweile ist er jedoch mit einem ganzen Team von Hundetrainern im Einsatz, um Hundebesitzern im ganzen Land zu helfen.

Das Format "Der Hundeprofi - Rütters Team" ist nun schon in der 4. Runde angekommen. Seit September sind die neuen Folgen der Hunde-Show im TV zu sehen. Starttermin für Staffel 4 war Samstag, der 2. September.

"Der Hundeprofi - Rütters Team" 2023: Sendetermine von Staffel 4

In der vergangenen Staffel 3 von "Der Hundeprofi – Rütters Team" war das Hundetrainer-Team in insgesamt sechs Folgen zu sehen. Im Vergleich zur letzten Staffel gibt es diesmal aber gleich zwei Änderungen. Zum einen ersetzt in Staffel 4 Marcel Wunderlich die Hundetrainerin Ramona Houscht. Zum anderen gibt es anstelle von nur sechs Folgen nun ganze zehn neue Episoden der Show. Diese werden immer einmal wöchentlich im Vorabendprogramm gezeigt.

Das sind die Sendetermine von "Der Hundeprofi - Rütters Team", Staffel 4:

Folge 1: 2. September, 19.10 Uhr

2. September, 19.10 Uhr Folge 2: 9. September, 19.10 Uhr

9. September, 19.10 Uhr Folge 3: 16. September, 19.10 Uhr

16. September, 19.10 Uhr Folge 4: 23. September, 19.10 Uhr

23. September, 19.10 Uhr Folge 5: 30. September, 19.10 Uhr

Folge 6: 7. Oktober, 19.10 Uhr

7. Oktober, 19.10 Uhr Folge 7: 14. Oktober, 19.10 Uhr

14. Oktober, 19.10 Uhr Folge 8: 21. Oktober, 19.10 Uhr

21. Oktober, 19.10 Uhr Folge 9: 28. Oktober, 19.10 Uhr

28. Oktober, 19.10 Uhr Folge 10: 4. November, 19.10 Uhr

Übertragung von "Der Hundeprofi - Rütters Team" 2023 im TV und Stream

Schon seit dem TV-Debüt von "Der Hundeprofi" im Jahr 2008 ist das Format auf Vox zu sehen. Der Sender zeigt auch alle Spin-Offs der Show wie "Der V.I.P. Hundeprofi" und eben auch alle Staffeln von "Der Hundeprofi - Rütters Team". Im TV sind dementsprechend die neuen Folgen von Staffel 4 exklusiv auf Vox zu sehen. Der Sender zeigt alle zehn neuen Episoden im Vorabendprogramm ab 19.10 Uhr.

Selbstverständlich ist "Der Hundeprofi - Rütters Team" aber auch im Stream verfügbar. Da Vox zur RTL-Mediengruppe gehört, kann man Martin Rütters Hunde-Show auch auf dem sendereigenen Streamingdienst RTL+ abrufen. Dort können die Folgen auch nach ihrer TV-Ausstrahlung noch jederzeit gestreamt werden.

Wiederholung von "Der Hundeprofi - Rütters Team"

Einen festen Wiederholungstermin für die 4. Staffel von "Der Hundeprofi - Rütters Team" hat Vox noch nicht bekannt gegeben. Frühere Staffeln sind jedoch immer wieder Teil des Vorabend-Programms des Senders, daher ist eine TV-Wiederholung der neuen Staffel in der Zukunft nicht unwahrscheinlich. Auf alle Fälle können die neuen Folgen jedoch auf RTL+ gestreamt werden. Dort sind die Folgen auf Abruf verfügbar, unabhängig vom linearen TV-Programm.