„Der Lehrer“ 2025: Start, Handlung und Besetzung - Was ist zum Reboot bekannt?

„Der Lehrer“ ist eine deutsche Fernsehserie, die von 2009 bis 2021 bei RTL ausgestrahlt wurde. Im Zentrum steht Stefan Vollmer, gespielt von Hendrik Duryn. Er ist ein Lehrer an einer Gesamtschule, der sich mit unkonventionellen Methoden um seine oftmals schwierigen und problembehafteten Schüler kümmert. Die Geschichte greift typische Alltagssituationen aus dem Schulleben auf und verbindet humorvolle Momente mit ernsteren Themen wie Mobbing, Leistungsdruck oder familiären Konflikten.

Über die Jahre entwickelte sie sich zu einem festen Bestandteil des RTL-Programms und wurde für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „beste Serie“ nominiert, hat diesen aber nicht gewonnen.

Wann kommt Staffel 10 „Der Lehrer“? Wo kann man alle Folgen von „Der Lehrer sehen“? Und kehrt Hendrik Duryn ins Klassenzimmer zurück? Antworten auf diese Fragen und alle Infos rund um die neuen Folgen finden Sie hier.

„Der Lehrer“ 2025: Start von Staffel 10

Die neuen Folgen von „Der Lehrer“ werden in Leipzig produziert. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Oktober 2025. RTL hat bislang keine weiteren Informationen zum Start bekannt gegeben.

„Der Lehrer“ 2025: Sendetermine von Staffel 10

Als RTL die Serie 2021 absetzte, hieß es in einem Sender-Statement, dass es langlaufende Formate im Programmangebot zunehmend schwer haben. Der Zeitpunkt sei gekommen, sich von „Der Lehrer“ zu verabschieden. 2025 entstehen nach der großen Pause jedoch neue Folgen der Serie. Seit Ende Juli 2025 dreht MadeFor Film im Auftrag von RTL sechs Episoden. Die Ausstrahlungstermine stehen jedoch bisher nicht fest. In der Vergangenheit lief die Serie donnerstags zur Primetime auf RTL mit zwei aufeinanderfolgenden Episoden, die am Freitag wiederholt wurden. Ob dieser Rhythmus beibehalten wird, wissen wir aktuell noch nicht. Möchten Sie die vorherigen Staffeln in der Wiederholung ansehen, ist dies im Stream bei RTL+ möglich.

Handlung von „Der Lehrer“: Worum geht es in Staffel 10?

In den neuen Folgen hat Stefan Vollmer den Schuldienst hinter sich gelassen und lebt mit seiner Tochter Frida in Leipzig, wo er eine eigene Werkstatt betreibt. Ein gestohlener Geldbeutel, die Begegnung mit einer widerspenstigen Schülerin und eine in Vergessenheit geratene Klasse führen jedoch dazu, dass er wieder unterrichtet.

In einer vernachlässigten Schulklasse trifft Vollmer auf Jugendliche, die kaum noch Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten haben. Sie sind laut, wütend und zurückgezogen, zugleich aber humorvoll, voller Sehnsucht und unausgesprochener Zukunftswünsche. Vollmer nimmt die Herausforderung an und kehrt in den Schulalltag zurück. Auch privat ist er gefordert, als alleinerziehender Vater und im Kontakt mit seiner neuen Nachbarin, die zusätzlich für Unruhe sorgt.

Besetzung von „Der Lehrer“: Kommt Hendrik Duryn als Lehrer Vollmer zurück?

Hendrik Duryn kehrt nach einer Pause in seiner Paraderolle als Stefan Vollmer zurück. Er sagte dazu: „Oft erkennt man den Wert einer Sache erst, wenn sie vorbei ist.“ Ich bin schon sehr glücklich, den Vollmer wieder bei mir zu haben.“ An seiner Seite spielen Birte Hanusrichter, bekannt als „Jenny – echt gerecht“ und „Eifelpraxis“, als Nachbarin Nadia sowie Tanja Schleiff aus „Sisi“ und „Merz gegen Merz“ als Schulleiterin Vanessa Bohm.

Hier haben wir einen Überblick mit allen bisher bekannten Rollen und Schauspielern für Sie:

Hendrik Duryn als Lehrer Stefan Vollmer

Birte Hanusrichter als Jenny

Tanja Schleiff als Sisi

Luke Matt Röntgen als May

Katharina Hirschberg als Fee

Acelya Sezer als Eileen

Leon Ndiaye als Noah

Linus Moog als Ronny