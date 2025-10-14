„Der Promihof“ 2025: Start, Sendetermine und Kandidaten - alle Infos

RTL2 erweitert sein Reality-Portfolio und bringt mit „Der Promihof“ ein neues Format an den Start. Statt auf roten Teppichen oder Partybühnen finden sich prominente Persönlichkeiten dieses Mal im ländlichen Alltag wieder. Auf einem Hof sollen sie gemeinsam den Alltag organisieren, in Herausforderungen antreten und mit den ungewohnten Bedingungen auf dem Land zurechtkommen. Dabei gilt es, nicht nur als Team gut zu funktionieren, sondern auch individuelle Stärke zu zeigen.

Programmdirektor Malte Kruber beschreibt das Konzept so: „Mit ‚Der Promihof‘ schaffen wir eine neue Bühne für prominente Persönlichkeiten, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen. Statt Glamour und Sonnenschein erwarten sie Landleben, ungewohnte Herausforderungen und ein spannender Mix an Charakteren. Das Format verbindet dabei vertraute Reality-Elemente mit einem neuen Setting und sorgt so für überraschende Twists und beste Unterhaltung.“

Wann startet „Der Promihof“, und welche Kandidatinnen und Kandidaten sind dabei? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zum neuen Reality-Format finden Sie hier.

„Der Promihof“ 2025: Start der neuen Reality-Show

Ein Start-Termin für die Show steht fest: am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, geht es los. Die Sendezeit bei RTL2 ist 20.15 Uhr. Beim Streamingdienst RTL+ darf man den Agrar-Promis schon ab 8. Oktober 2025 beim Ausmisten zuschauen. Das bleibt so: Immer sieben Tage vorab lässt sich die Show streamen.

Sendetermine von „Der Promihof“ 2025

Mit dem neuen Projekt möchte RTL2 seinen Anspruch als „Home of Reality“ unterstreichen und ergänzt erfolgreiche Shows wie „Kampf der Realitystars“ oder „Love Island VIP“ mit einer weiteren Produktion, die bekannte Gesichter in einem ungewohnten Umfeld zeigt.

Der Sender hat auf seiner Presseseite bisher nur die ersten beiden Sendetermine rausgerückt, auch zur geplanten Zahl von Folgen schweigt er sich noch aus. Daher zunächst nur so viel, alles andere wäre Kaffeesatz-Leserei:

Folge 1 von „Der Promihof“ 2025: Mittwoch, 15. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 2 von „Der Promihof“ 2025: Mittwoch, 15. Oktober 2025, 21.15 Uhr, RTL2

Das Konzept: Worum dreht es sich bei „Der Promihof“ 2025?

Mit „Der Promihof“ startet der Sender ein neues Format, das eine Mischung aus etablierten Stars und Newcomern der Reality-Szene auf das platte Land nach Polen bringt. Dort beziehen sie gemeinsam den sogenannten Promihof – einen Bauernhof, der als der verrückteste seiner Art angekündigt wird. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein Abenteuer zwischen Stallgeruch, tierischen Mitbewohnern und einem knallharten Regelwerk. Ziel ist es, sich möglichst viel Sendezeit zu sichern und sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, um am Ende den Titel „Hof-König“ oder „Hof-Königin“ zu erringen.

Gleich zu Beginn werden die Promis mit den Hofregeln vertraut gemacht, deren Einhaltung streng überwacht wird. Verantwortlich dafür ist Landwirt Nino Sifkovits, bekannt aus den Formaten „Diese Ochsenknechts“ und „Unser Hof“. Gemeinsam mit Ehefrau Cheyenne Ochsenknecht betreibt er in der Steiermark den „Chianinahof“ und bringt damit echtes landwirtschaftliches Know-how in die Sendung. Seine Rolle auf dem Promihof ist zentral: Er kontrolliert die Einhaltung der Regeln, deren Missachtung direkte Auswirkungen auf den Jackpot hat. Denn die Promis kämpfen um eine Gewinnsumme von 100.000 Euro – allerdings wird dieser Betrag mit jedem Regelverstoß reduziert.

Das Format setzt auf eine Vielzahl von Spielelementen und Herausforderungen, die sowohl körperlich als auch strategisch anspruchsvoll sind. In der „Bauer Bänk“ können die Mitspielenden den Jackpot sichern oder sogar erhöhen. Auf dem „Mätsch-Feld“ geht es um das begehrte Safety-Ticket, das vor dem Rauswurf schützt. Beim „Großen Ausmisten“ müssen die Bewohner und Bewohnerinnen schließlich entscheiden, wer den Hof verlassen muss.

Teilnehmer bei „Der Promihof“ 2025: Diese Kandidaten sind dabei

RTL2 hat auf Instagram offiziell den Startschuss für sein neues Reality-Format gegeben und gleichzeitig dazu aufgerufen, Promis vorzuschlagen oder sich selbst ins Spiel zu bringen. In seinem Beitrag bittet der Sender die Community, in den Kommentaren Namen zu nennen und Personen zu verlinken, die sie gerne auf dem Hof sehen würden. Auch eine Bewerbung als prominenter Teilnehmer ist laut RTL2 möglich.

Unter den zahlreichen Kommentaren sorgt besonders Entertainer und Internet-Ikone Jens Knossalla aka Knossi für Aufmerksamkeit, der mit den Worten „Ich liebe Bauernhof“ reagiert. Sein Beitrag erhält mehr als 100 Likes. Daneben tauchen viele bekannte Reality-Namen auf, die sich die Fans im Format wünschen würden: Gigi Birofio, Cosimo Citiolo, Claudia Obert, Paulina Ljubas, Sam Dylan, Samira Yavuz, Emmy Russ und Cecilia Asoro werden dabei am häufigsten genannt.

Ob diese Prominenten tatsächlich Teil des Casts werden, ist bislang noch offen. Offiziell hat RTL2 noch keine Kandidatinnen und Kandidaten bestätigt.

Diese Reality-Shows könnten Sie ebenfalls interessieren:

„Das Sommerhaus der Stars“ gehört zu den erfolgreichsten Reality-Shows von RTL. In der Sendung ziehen mehrere Promi-Paare gemeinsam in ein Haus auf dem Land und müssen dort ihren Alltag miteinander bestreiten. Neben engen Wohnverhältnissen und Konflikten stehen vorwiegend Spiele und Challenges im Mittelpunkt.

„Temptation Island VIP“ ist ein Format von RTL, in dem vier Paare ihre Beziehung auf die Probe stellen. Getrennt voneinander ziehen Männer und Frauen in eine Villa, wo jeweils zahlreiche Singles versuchen, sie zu verführen.