„Der Promihof“ 2025: Wann läuft die Show?

RTL2 erweiterte sein Reality-Portfolio und brachte mit „Der Promihof“ ein neues Format an den Start. Statt auf roten Teppichen oder Partybühnen finden sich prominente Persönlichkeiten dort im ländlichen Alltag wieder. Auf einem Hof sollen sie gemeinsam den Alltag organisieren, in Herausforderungen antreten und mit den ungewohnten Bedingungen auf dem Land zurechtkommen. Dabei gilt es, nicht nur als Team gut zu funktionieren, sondern auch individuelle Stärke zu zeigen.

Programmdirektor Malte Kruber beschreibt das Konzept so: „Mit ‚Der Promihof‘ schaffen wir eine neue Bühne für prominente Persönlichkeiten, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen. Statt Glamour und Sonnenschein erwarten sie Landleben, ungewohnte Herausforderungen und ein spannender Mix an Charakteren. Das Format verbindet dabei vertraute Reality-Elemente mit einem neuen Setting und sorgt so für überraschende Twists und beste Unterhaltung.“

Wann startete „Der Promihof“ und welche Kandidatinnen und Kandidaten sind dabei? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zum neuen Reality-Format finden Sie hier.

„Der Promihof“ 2025: Start der neuen Reality-Show

Am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, startete die Serie „Der Promihof“. Die Sendezeit bei RTL2 ist 20.15 Uhr. Beim Streamingdienst RTL+ durfte man den Agrar-Promis schon seit 8. Oktober 2025 beim Ausmisten zuschauen. Das bleibt so: Immer sieben Tage vorab lässt sich die Show streamen.

Sendetermine von „Der Promihof“ 2025

Mit dem neuen Projekt möchte RTL2 seinen Anspruch als „Home of Reality“ unterstreichen und ergänzt erfolgreiche Shows wie „Kampf der Realitystars“ oder „Love Island VIP“ mit einer weiteren Produktion, die bekannte Gesichter in einem ungewohnten Umfeld zeigt.

Die folgende Übersicht zeigt die kommenden Sendetermine:

Folge 1 von „Der Promihof“ 2025: Mittwoch, 15. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 2 von „Der Promihof“ 2025: Mittwoch, 15. Oktober 2025, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 3 von „Der Promihof“ 2025: Mittwoch, 22. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 4 von „Der Promihof“ 2025: Mittwoch, 22. Oktober 2025, 21.15 Uhr, RTL2

Folge 5 von „Der Promihof“ 2025: Mittwoch, 29. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 6 von „Der Promihof“ 2025: Mittwoch, 29. Oktober 2025, 21.15 Uhr, RTL2

Das Konzept: Worum dreht es sich bei „Der Promihof“ 2025?

Mit „Der Promihof“ startete der Sender ein neues Format, das eine Mischung aus etablierten Stars und Newcomern der Reality-Szene auf das platte Land nach Polen bringt. Dort beziehen sie gemeinsam den sogenannten Promihof – einen Bauernhof, der als der verrückteste seiner Art angekündigt wurde. Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Der Promihof“ 2025 kommen somit Abenteuer zwischen Stallgeruch, tierischen Mitbewohnern und einem knallharten Regelwerk zu. Ziel ist es, sich möglichst viel Sendezeit zu sichern und sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, um am Ende den Titel „Hof-König“ oder „Hof-Königin“ zu erringen.

Gleich zu Beginn wurden die Promis mit den Hofregeln vertraut gemacht, deren Einhaltung streng überwacht wird. Verantwortlich dafür ist Landwirt Nino Sifkovits, bekannt aus den Formaten „Diese Ochsenknechts“ und „Unser Hof“. Gemeinsam mit Ehefrau Cheyenne Ochsenknecht betreibt er in der Steiermark den „Chianinahof“ und bringt damit echtes landwirtschaftliches Know-how in die Sendung. Seine Rolle auf dem Promihof ist zentral: Er kontrolliert die Einhaltung der Regeln, deren Missachtung direkte Auswirkungen auf den Jackpot hat. Denn die Promis kämpfen um eine Gewinnsumme von 100.000 Euro – allerdings wird dieser Betrag mit jedem Regelverstoß reduziert.

Das Format setzt auf eine Vielzahl von Spielelementen und Herausforderungen, die sowohl körperlich als auch strategisch anspruchsvoll sind. In der „Bauer Bänk“ können die Mitspielenden den Jackpot sichern oder sogar erhöhen. Auf dem „Mätsch-Feld“ geht es um das begehrte Safety-Ticket, das vor dem Rauswurf schützt. Beim „Großen Ausmisten“ müssen die Bewohner und Bewohnerinnen schließlich entscheiden, wer den Hof verlassen muss.

Teilnehmer bei „Der Promihof“ 2025: Diese Kandidaten sind dabei

RTL2 hatte auf Instagram offiziell den Startschuss für sein neues Reality-Format gegeben und gleichzeitig dazu aufgerufen, Promis vorzuschlagen oder sich selbst ins Spiel zu bringen. In seinem Beitrag bittet der Sender die Community, in den Kommentaren Namen zu nennen und Personen zu verlinken, die sie gerne auf dem Hof sehen würden. Auch eine Bewerbung als prominenter Teilnehmer ist laut RTL2 möglich.

Unter den zahlreichen Kommentaren sorgte besonders Entertainer und Internet-Ikone Jens Knossalla aka Knossi für Aufmerksamkeit, der mit den Worten „Ich liebe Bauernhof“ reagierte. Daneben tauchten viele bekannte Reality-Namen auf, die sich die Fans im Format wünschen würden: Gigi Birofio, Cosimo Citiolo, Claudia Obert, Paulina Ljubas, Sam Dylan, Samira Yavuz, Emmy Russ und Cecilia Asoro werden dabei am häufigsten genannt.

