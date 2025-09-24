„Der Promihof“ 2025: Was ist zu Start, Sendeterminen und Kandidaten bereits bekannt?

RTLZWEI erweitert sein Reality-Portfolio und bringt mit „Der Promihof“ ein neues Format an den Start. Statt auf roten Teppichen oder Partybühnen finden sich prominente Persönlichkeiten dieses Mal im ländlichen Alltag wieder. Auf einem Hof sollen sie gemeinsam den Alltag organisieren, in Herausforderungen antreten und mit den ungewohnten Bedingungen auf dem Land zurechtkommen. Dabei gilt es, nicht nur als Team gut zu funktionieren, sondern auch individuelle Stärke zu zeigen.

Programmdirektor Malte Kruber beschreibt das Konzept so: „Mit ‚Der Promihof‘ schaffen wir eine neue Bühne für prominente Persönlichkeiten, die bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen. Statt Glamour und Sonnenschein erwarten sie Landleben, ungewohnte Herausforderungen und ein spannender Mix an Charakteren. Das Format verbindet dabei vertraute Reality-Elemente mit einem neuen Setting und sorgt so für überraschende Twists und beste Unterhaltung.“

Wann startet „der Promihof“ und welche Kandidatinnen und Kandidaten sind dabei? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zum neuen Reality-Format finden Sie hier.

„Der Promihof“ 2025: Start der neuen Reality-Show

„Die Dreharbeiten starten noch in diesem Jahr, das Casting läuft bereits“ gab der Sender in einer Pressemitteilung bekannt. Einen genauen Starttermin oder weitere Details hat RTLZWEI bislang nicht bestätigt.

Sendetermine von „Der Promihof“ 2025

Mit dem neuen Projekt möchte RTLZWEI seinen Anspruch als „Home of Reality“ unterstreichen und ergänzt erfolgreiche Shows wie „Kampf der Realitystars“ oder „Love Island VIP“ mit einer weiteren Produktion, die bekannte Gesichter in einem ungewohnten Umfeld zeigt. Neben dem Start von „Der Promihof“ sind auch die Sendetermine noch unbekannt.

Teilnehmer bei „Der Promihof“ 2025: Diese Kandidaten sind dabei

RTLZWEI hat auf Instagram offiziell den Startschuss für sein neues Reality-Format gegeben und gleichzeitig dazu aufgerufen, Promis vorzuschlagen oder sich selbst ins Spiel zu bringen. In seinem Beitrag bittet der Sender die Community, in den Kommentaren Namen zu nennen und Personen zu verlinken, die sie gerne auf dem Hof sehen würden. Auch eine Bewerbung als prominenter Teilnehmer ist laut RTLZWEI möglich.

Unter den zahlreichen Kommentaren sorgt besonders Entertainer und Internet-Ikone Jens Knossalla bekannt als Knossi für Aufmerksamkeit, der mit den Worten „Ich liebe Bauernhof“ reagiert. Sein Beitrag erhält mehr als 100 Likes. Daneben tauchen viele bekannte Reality-Namen auf, die sich die Fans im Format wünschen würden: Gigi Birofio, Cosimo Citiolo, Claudia Obert, Paulina Ljubas, Sam Dylan, Samira Yavuz, Emmy Russ und Cecilia Asoro werden dabei am häufigsten genannt.

Ob diese Prominenten tatsächlich Teil des Casts werden, ist bislang noch offen. Offiziell hat RTLZWEI noch keine Kandidatinnen und Kandidaten bestätigt.

Diese Reality-Shows könnten Sie ebenfalls interessieren:

„Das Sommerhaus der Stars“ gehört zu den erfolgreichsten Reality-Shows von RTL. In der Sendung ziehen mehrere Promi-Paare gemeinsam in ein Haus auf dem Land und müssen dort ihren Alltag miteinander bestreiten. Neben engen Wohnverhältnissen und Konflikten stehen vorwiegend Spiele und Challenges im Mittelpunkt.

„Temptation Island“ ist ein Format von RTL, in dem vier Paare ihre Beziehung auf die Probe stellen. Getrennt voneinander ziehen Männer und Frauen in eine Villa, wo jeweils zahlreiche Singles versuchen, sie zu verführen.