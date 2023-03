"Der Schwarm": Übertragung, Besetzung, Handlung - alle Infos zur Serie

"Der Schwarm": Das ZDF bringt die TV-Serie nach dem Bestseller von Frank Schätzing - wir liefern die Infos zu Folgen, Übertragung, Besetzung und Handlung sowie einen Trailer.

Die Natur schlägt zurück. Plötzlich scheint in unterschiedlichen Weltregionen eine diffuse Gefahr vom Meer auszugehen. Ein Team von Forschenden erkennt, dass die Ereignisse offenbar miteinander im Zusammenhang stehen. Ihre gewagte These: Irgendwo in den unendlichen Tiefen der Ozeane gibt es intelligentes Leben - eine uralte Macht, die der Menschheit bislang verborgen geblieben ist und die an den Grundfesten ihrer Zivilisation rüttelt. Das ZDF hat auf der Basis des Bestsellers "Der Schwarm" von Frank Schätzing eine achtteilige TV-Serie entwickelt. Alle Infos dazu bekommen Sie hier.

Wann war der Serien-Start von "Der Schwarm"?

Start von der "Der Schwarm" im ZDF war am Montag, 6. März 2023. In der Mediathek des Senders ist die Serie bereits seit Mittwoch, 22. Februar 2023, abrufbereit.

"Der Schwarm": Die Folgen

Die einzelnen Episoden haben keine Titel, sie sind schlicht durchnummeriert. Im linearen TV-Programm des ZDF laufen sie zu den folgenden Terminen:

Montag, 6. März 2023, 20.15 Uhr: "Der Schwarm", Folge 1 und 2

Dienstag, 7. März 2023, 20.15 Uhr: "Der Schwarm", Folge 3 und 4

Mittwoch, 8. März 2023, 20.15 Uhr: "Der Schwarm", Folge 5 und 6

Donnerstag, 9. März 2023, 20.15 Uhr: "Der Schwarm", Folge 7 und 8

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

In der Mediathek des Senders kann man die Serie bereits vorab verfolgen - jeweils ab 10 Uhr.

Mittwoch, 22. Februar 2023: "Der Schwarm", Folge 1, 2 und 3

Mittwoch, 1. März 2023: "Der Schwarm", Folge 4, 5 und 6

Mittwoch, 8. März 2023: "Der Schwarm", Folge 7 und 8

Worum dreht es sich bei "Der Schwarm"? Die Handlung

In unterschiedlichen Welt-Regionen scheint unvermittelt plötzlich ein schwer zu erfassendes Risiko von den Ozeanen auszugehen: Orcas vor der kanadischen Pazifik-Küste greifen Personen an, Muscheln machen Schiffsruder unbeweglich, Bakterien aus Krustentieren gefährden die Gesundheit von Menschen, giftiges Methan steigt vom Grund des Meeres auf. Plötzlich häufen sich außerdem verheerende Tsunamis. Eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Forschern macht sich auf die Suche nach den Ursachen dieser Phänomene, die eine tödlichen Gefahr für die gesamte Menschheit zu werden drohen.

Besetzung: Welche Darsteller sind im Cast von "Der Schwarm"?

Rolle Schauspieler, Schauspielerin Dr. Sigur Johanson Alexander Karim Dr. Cécile Roche Cécile de France Charlie Wagner Leonie Benesch Leon Anawak Joshua Odjick Tina Lund Krista Kosonen Prof. Katharina Lehmann Barbara Sukowa Alicia Delaware Rosabell Laurenti Sellers Riku Sato Takehiro Hira Rahim Amir Eidin Jalali Samantha Crowe Sharon Duncan-Brewster Aito Mifune Takuya Kimura Jasper Alban Oliver Masucci Luther Roscovitz Klaas Heufer-Umlauf Douglas Jack Greenlees O'Bannon Dutch Johnson Sophia Granelli Franziska Weisz Sara Thompson Lydia Wilson Jess Andrea Guo Dr. Natalia Oliviera Claudia Jurt Lizzie Stringer Elizabeth Kinnear Tomas David Vormweg

Zum Stab der Produktion gehören diese Damen und Herren:

Lesen Sie dazu auch

Drehbuch Steven Lally , Marissa Lestrade, Chris Lunt und Michael A. Walker - Basierend auf dem Roman von Frank Schätzing Regie Luke Watson (Folgen 1, 2), Barbara Eder (Folgen 3, 4, 5, 6), Philip Stölzl (Folgen 7, 8) Kamera David Luther , Dominik Berg Schnitt Sandy Saffeels, Philipp Ostermann VFX-Supervisor Jan Stoltz Szenenbild Julian R. Wagner Kostüm Carlo Poggioli Maske Barbara Pellegrini Musik Dascha Dauenhauer Producer Friedemann Goez , Charlotte Groth , Rafferty Thwaites , Frank Buchs , Tobias Gerginov, Jacob Glass Executive Producer Mark Huffam , Ute Leonhardt , Jan Wünschmann , Till Grönemeyer, Barbara Eder , Luke Watson , Moritz von Kruedener Executive Producer Eric Welbers Executive Producer Frank Doelger Redaktion ZDF Frank Zervos , Burkhard Althoff , Alexandra Staib

Übertragung von "Der Schwarm"

Die lineare TV-Ausstrahlung im ZDF startet ab heute, Montag, den 6. März 2023, 20.15 Uhr, in Doppelfolgen. Alle Folgen sind danach ein Jahr lang in der Mediathek des Senders abrufbereit.

"Der Schwarm": Hier kommt der Trailer

Mittlerweile liegt der Trailer auch mit deutscher Synchronisation vor. Hier kommt er.