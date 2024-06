"Der Trödeltrupp" 2024: Start, Sendetermine, Übertragung und alle Infos

"Der Trödeltrupp" läuft 2024 mit neuen Folgen auf RTL2. Wir haben alle Infos rund um Start, Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Experten.

Seit Jahren durchstöbern die Trödelexperten Mauro, Otto und Sükrü deutsche Keller, Dachböden und Garagen auf der Suche nach verborgenen Schätzen. Im Jahr 2009 lief die Show zum ersten Mal. Die beliebte Doku-Soap "Der Trödeltrupp" auf RTL2 begleitet sie seitdem dabei und zeigt, wie sie hilfesuchenden Familien beim Entrümpeln zur Seite stehen. Mit dem Motto "Das Geld liegt im Keller" bringen sie nicht nur Ordnung ins Zuhause, sondern trennen auch wertlose Gegenstände von wahren Schätzen.

Nun gibt es 2024 neue Folgen von "Der Trödeltrupp" zu sehen. Doch wann ist die Staffel gestartet? Was sind die Sendetermine? Wie steht es um die Übertragung im TV und Stream? Sind alle bekannten Experten wieder mit dabei? Das erfahren Sie hier im Artikel.

"Der Trödeltrupp 2024": Start der neuen Staffel

Am 12. Mai 2024 feierte der "Der Trödeltrupp" sein Comeback im TV auf RTL2. Der Sender hat fünf neue Folgen von "Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller" angekündigt. Die Experten sind erneut im ganzen Land unterwegs, um Menschen beim Ausmisten zu unterstützen und verborgene Schätze zu entdecken.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"Der Trödeltrupp 2024": Sendetermine

Seit dem 12. Mai 2024 sind die Trödelprofis Sükrü, Otto und Mauro wieder auf RTL2 zu sehen. Fünf neue Folgen "Der Trödeltrupp – Das Geld liegt im Keller" werden immer sonntags um 16.15 Uhr ausgestrahlt.

Die Sendetermine von "Der Trödeltrupp" 2024 im Überblick:

Folge 1 - Sonntag, 12. Mai 2024: "Sükrü bei Ramona und Marina" um 16.15 Uhr bei RTL2

Folge 2 - Sonntag 19. Mai 2024: " Otto bei Sabine und Denise" um 16.15 Uhr bei RTL2

bei Sabine und Denise" um 16.15 Uhr bei Folge 3 - Sonntag 26. Mai 2024: "Mauro bei Petra und Gabi" um 16.15 Uhr bei RTL2

und Gabi" um 16.15 Uhr bei Folge 4 - Sonntag 2. Juni 2024: " Otto bei Claudia und Monika" um 16.15 Uhr bei RTL2

bei Claudia und Monika" um 16.15 Uhr bei Folge 5 - Sonntag 9. Juni 2024: "Mauro bei Sabrina, Heidi und Petra " um 16.15 Uhr bei RTL2

Doch was passiert in den neuen Folgen? Die Trödelexperten stehen vor neuen Herausforderungen: In Bayern unterstützen Otto und Sükrü Angehörige beim Verkauf von Hinterlassenschaften verstorbener Familienmitglieder, darunter ein Berg von Kuckucksuhren und ein ganzer Fuhrpark an Fahrzeugen. Mauro wird mit der Entrümpelung von zwei ganzen Häusern beauftragt, während in Niedersachsen und Marbach am Neckar Familien vor der Aufgabe stehen, Erbstücke zu verkaufen, um Pflegekosten zu decken.

In Südhessen erwartet Otto eine besondere Herausforderung: Claudia muss dringend Platz schaffen in ihrem überfüllten Zuhause, das kaum noch Wohnraum bietet. In jeder Folge zeigen die Trödelprofis, wie man aus vermeintlich wertlosem Krempel echte Schätze macht.

Übertragung: Wo läuft "Der Trödeltrupp 2024" im TV und Stream?

Die Folgen sind wie immer nicht nur im Fernsehen auf RTL2, sondern sind auch online über den hauseigenen Streaming-Dienst verfügbar. Nach der Ausstrahlung können sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ angesehen werden.

"Der Trödeltrupp 2024": Wann und wo läuft die Wiederholung?

Die Wiederholung der aktuellen Folge von "Der Trödeltrupp" soll nach Angaben des Senders am darauffolgenden Sonntag nochmal auf RTL2 ausgestrahlt, so dass auch verpasste Episoden im TV nachgeholt werden können. Falls eine Folge verpasst wurde, bietet aber auch die RTL2-Mediathek auf RTL+ die Möglichkeit, ganze Folgen als Wiederholung anzuschauen.