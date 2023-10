"Der Untergang des Hauses Usher": Start, Folgen, Besetzung und Handlung der Horror-Serie

Mit "Der Untergang des Hauses Usher" kommt eine neue Horror-Serie zu Netflix. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Folgen, Besetzung und Handlung der Show.

Pünktlich zur Grusel-Saison zu Halloween nimmt Netflix eine neue Horror-Serie in sein Repertoire auf. "Der Untergang des Hauses Usher" ist die neueste Schöpfung von Horror-Regisseur Mike Flanagan. Darin verwebt er verschiedene Ideen des mittlerweile zur Kult-Figur avancierten Autors Edgar Allen Poe zu einer zusammenhängenden Geschichte rund um eine Familiendynastie.

Wann geht "Der Untergang des Hauses Usher" an den Start? Welche Schauspieler sind im Cast? Und worum genau geht es in der Horror-Serie? Alle Infos rund um die neue Show von Mike Flanagan erfahren Sie hier.

"Der Untergang des Hauses Usher": Start der neuen Horror-Serie

Eine neue Horror-Serie erfreut sich dann besonderer Beliebtheit, wenn sie um Halloween herum zur Verfügung steht. In dieser Zeit steigt der Konsum von Horror-Shows deutlich im Vergleich zum restlichen Jahr. Kein Wunder also, dass "Der Untergang des Hauses Usher" bereits Mitte des Monats bei Netflix zu sehen ist. Startdatum der Show ist Donnerstag, der 12. Oktober.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"Der Untergang des Hauses Usher": Das sind die Folgen der Horror-Serie

Bei "Der Untergang des Hauses Usher" handelt es sich um eine sogenannte Miniserie. Das bedeutet, dass die Geschichte in nur einer Staffel mit einer überschaubaren Anzahl an Folgen abgeschlossen ist. Insgesamt umfasst die Horror-Serie acht Folgen, in denen die Geschichte rund um das Ende der Familie erzählt wird. So wie üblich, veröffentlicht Netflix auch bei "Der Untergang des Hauses Usher" alle Folgen der Serie auf einmal.

Das sind alle Folgen der Miniserie im Überblick:

Folge 1: Titel unbekannt (12. Oktober)

Folge 2: Titel unbekannt (12. Oktober)

Folge 3: Titel unbekannt (12. Oktober)

Folge 4: Titel unbekannt (12. Oktober)

Folge 5: Titel unbekannt (12. Oktober)

Folge 6: Titel unbekannt (12. Oktober)

Folge 7: Titel unbekannt (12. Oktober)

Folge 8: Titel unbekannt (12. Oktober)

Handlung von "Der Untergang des Hauses Usher"

Die Handlung von "Der Untergang des Hauses Usher" basiert auf mehreren Geschichten des Kult-Autors Edgar Allen Poe. Diese verwebt Regisseur Mike Flanagan zu einer einzigen Story und erzählt damit die Geschichte einer korrupten Familie, die durch ihre Skrupellosigkeit zu großem Reichtum gelangt ist. Doch nicht der Aufstieg der Familie, sondern ihr Untergang steht im Mittelpunkt der Handlung. Denn eine gestaltwandelnde Kreatur zieht die einzelnen Familienmitglieder einen nach dem andern zur Rechenschaft.

Besetzung bei "Der Untergang des Hauses Usher": Das sind die Schauspieler im Cast der Horror-Serie

Die Besetzung bei "Der Untergang des Hauses Usher" kann sich sehen lassen. Den Produzenten ist es gelungen, echte Stars für die Horror-Serie zu gewinnen. So findet sich beispielsweise Star Wars-Legende Mark Hamill im Cast der Show. Die weiteren Showrunner sind Carla Gugino, mit der Regisseur Mike Flanagan bereits bei "Spuk in Hill House" zusammengearbeitet hat, Bruce Greenwood und Mary McDonnell.

Die wichtigsten Schauspieler und ihre Rollen haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Schauspieler Rolle Mark Hamill Arthur Pym Bruce Greenwood Roderick Usher Carla Gugino Verna Mary McDonnell Madeline Usher Henry Thomas Frederick Usher Rahul Kohli Napoleon "Leo" Usher T'Nia Miller Victorine LaFourcade Kyliegh Curran Lenore Usher Ruth Codd Juno Usher Carla Lumbly C. Auguste Dupin

"Der Untergang des Hauses Usher" im Stream bei Netflix

Mit "Der Untergang des Hauses Usher" verabschiedet sich Regisseur Mike Flanagan von Netflix. In Zukunft wird er stattdessen mit Amazon Prime zusammenarbeiten, um die Steven King-Buchreihe "Der dunkle Turm" als Serie umzusetzen. "Der Untergang des Hauses Usher" ist also die vorerst letzte Serie des Horror-Regisseurs, die im Stream bei Netflix zu sehen ist.

Wer die Serie sehen möchte, benötigt entsprechend ein Abo bei dem Streaminganbieter. Ein solches Netflix-Abo gibt es in verschiedenen Varianten, die günstigste ist ab 4,99 Euro im Monat zu haben.

Trailer zu "Der Untergang des Hauses Usher"

Über die Geschehnisse bei "Der Untergang des Hauses Usher" lässt sich mithilfe des offiziellen Trailers der Horror-Serie ein erster Eindruck bekommen. Diesen möchten wir Ihnen selbstverständlich nicht vorenthalten: