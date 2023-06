"Sat.1 Spezial - Der Urlaubscheck": Sendetermine und Übertragung im TV oder Stream

Die Urlaubszeit steht vor der Tür und mit ihr auch der Sat.1 Urlaubscheck. Alle wichtigen Informationen zu den Sendeterminen und der Übertragung im TV und Stream finden sie hier.

Chris Wackert, Madeleine Wehle, Matthias Killing und Ingo Lenßen begeben sich jetzt wieder auf die Suche nach den besten Urlaubsschnäppchen. Sie nehmen die beliebtesten Reiseziele der Deutschen genauer unter die Lupe. Welche Reiseziele lohnen sich und worauf sollte man achten? Welche Schnäppchen gibt es dieses Jahr zu entdecken und welche Trendziele sind ein Reinfall? Alle wichtigen Informationen zum "Sat.1 Urlaubscheck" finden sie hier zusammengefasst.

Für das "Sat.1 Spezial - Der Urlaubscheck" reisen die Moderatoren und Moderatorinnen durch die Welt. Als erstes geht es nach Venedig zu Europas größtem Campingplatz, dann nach Griechenland auf der Suche nach noch unbekannten Stränden, nach Mallorca und zum Schluss nach Kap Verde. Ist Kap Verde vielleicht eine günstige Alternative zu anderen Fernreisezielen?

Außerdem gibt es noch eine spezielle Sonderfolge. In der dritten Sendung geht es nicht nur um klassische Urlaubstipps. Kultanwalt Ingo Lenßen gibt Rechtsberatung direkt am Strand von S’Arenal auf Mallorca. Egal ob die Urlauber den eigentlich gebuchten Meerblick vermissen oder die Kaution des Mietwagens nicht zurück bekommen, Ingo Lenßen steht beratend zur Seite.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Der Urlaubscheck": Die Sendetermine im Überblick

Aktuell sind drei Folgen des Urlaubschecks geplant. Wie auch in den vergangenen Jahren steht jede Sendung unter einem eigenen Motto. In der ersten Folge ging es um die besten Schnäppchenziele. In Folge zwei stehen die Trendziele der deutschen Urlauber im Fokus und in der dritten Folge gibt Ingo Lenßen juristischen Rat. Die Moderatoren und Moderatorinnen Chris Wackert, Madeleine Wehle, Matthias Killing und Ingo Lenßen begeben sich für sie Zuschauer auf die Reise. Hier finden sie nocheinmal alle Sendetermine auf einen Blick:

22. Juni 2023: " Sat.1 Spezial - Der Urlaubscheck ": Schnäppchenziele!", 20.15 Uhr, Sat.1

Spezial - Der ": Schnäppchenziele!", 20.15 Uhr, 29. Juni 2023: " Sat.1 Spezial - Der Urlaubscheck ": Trendziele !", 20.15 Uhr, Sat.1

6. Juli 2023: " Sat.1 Spezial - Der Urlaubscheck ": Ingo Lenßen – Die Strandkanzlei", 20.15 Uhr, Sat.1

"Der Urlaubscheck": Übertragung im TV und Stream

Das "Sat.1 Spezial - Der Urlaubscheck" läuft seit dem 22. Juni 2023 donnerstags auf Sat.1. Die Übertragung im TV beginnt immer zur Prime Time um 20.15 Uhr. Zudem besteht die Möglichkeit die Sendungen online im Live-Stream mitzuverfolgen. Den Stream kann man wahlweise direkt auf der Homepage von Sat.1 oder über die Streaming-Plattform Joyn ansehen.

Gibt es eine Wiederholung von "Der Urlaubscheck"?

Eine Wiederholung des Sat.1 Urlaubschecks wird es vorerst nicht geben. Wie bereits erwähnt, kann man die Folgen aber live im Stream mitverfolgen und auch im Nachgang kann man die Sendungen in der Sat.1- Mediathek anschauen. Auch auf Joyn werden die Folgen nach der Ausstrahlung zur Verfügung stehen. Hier kann man sich auch immer noch die Folgen des Urlaubsspezials aus dem letzten Jahr anschauen. Bei Joyn+ gibt es einige Shows und TV-Sendungen bereits vor offizieller Ausstrahlung im TV. Das Joyn Abo ist ab 6,99 Euro pro Monat zu haben (Stand: Juni 2023).