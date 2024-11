"Der Usedom-Krimi" 2024 mit zwei neuen Folgen: Hier kommen die Infos

Zwei neue Kapitel der erfolgreichen Serie "Der Usedom-Krimi" von ARD Degeto und NDR stehen in den Startlöchern. Bis zum 12. April fanden die Dreharbeiten für die Episoden "Am Scheideweg" und "Emma" an verschiedenen malerischen Schauplätzen wie Wolgast, Usedom - Swinoujscie (aka Swinemünde), Ahlbeck und Kamminke sowie in und um Berlin statt. Die Drehbücher stammen von Astrid Ströher und Dinah Marte Golch, während Matthias Tiefenbacher in beiden Fällen die Regie führt. Bereits bei zwei vorigen "Usedom-Krimis" konnte er sein gutes Händchen demonstrieren. Hier kommen alle Infos rund um die neuen Folgen.

"Der Usedom-Krimi" 2024: Sendetermine der neuen Folgen

Die ARD hatte lange Zeit keine exakten Sendetermine bekanntgegeben sich stattdessen auf ein etwas vages "im Herbst dieses Jahres" beschränkt. Mittlerweile ist klar: „Am Scheideweg“ erscheint am 21. November 2024, „Emma“ am 28. November. Beide Folgen gibt es zur besten Sendezeit: Primetime, 20.15 Uhr.

Übertragung und Wiederholung von "Der Usedom-Krimi" 2024 im TV und Stream

Die beiden neuen Episoden sind im linearen Programm des Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen. In der Mediathek stehen sie bereits zwei Tage vor der Ausstrahlung im TV zur Verfügung. Und als Wiederholung sind sie dort auch noch eine ganze Weile abrufbereit.

Handlung von "Der Usedom Krimi" 2024: Worum drehen sich die Folgen 23 und 24?

Die Namen der Folgen 23 („Am Scheideweg") und 24 („Emma") waren lange Zeit nur Arbeitstitel. Doch sie hatten Bestand. Für beide Folgen gelten diese Daten:

Drehzeit 13. Februar 2024 bis 12. April 2024

Länge 90 Minuten

Drehorte Deutscher und polnischer Teil der Insel Usedom, Berlin und Brandenburg

Folge 23 „Am Scheideweg“

In dieser Episode beobachtet Karin Lossow einen Mann namens Karol Zielinski, den sie für den Mörder ihrer Tochter Julia hält. Entschlossen zieht sie eine Schrotflinte aus ihrem Rucksack, zielt und betätigt den Abzug. Der Mann stürzt zu Boden. Doch plötzlich steht Zielinski hinter ihr und überrascht sie mit einem unerwarteten Angebot - die Rückkehr ihrer Tochter Julia. Ein Albtraum, der den schmerzlichen Verlust der Ex-Staatsanwältin bis heute unverarbeitet lässt.

Parallel dazu ermittelt Kommissar Rainer Witt, unterstützt von Holm Brendel und Dorit Martens, den Tod eines Unbekannten an der Seebrücke. Ohne äußere Anzeichen von Gewalt und ohne persönliche Dokumente oder Smartphone hinterlässt der Tote auf der Bank Rätsel. Staatsanwältin Katharina Stozek schlägt vor, alle Hotels und Pensionen auf Usedom zu kontaktieren, um die Identität des Mannes zu klären - war er möglicherweise ein Urlaubsgast?

In ihrem Bestreben, ihre quälenden Albträume zu bewältigen, plant Karin Lossow eine Therapie. Ihr Geheimnis teilt sie nur mit Ellen Norgaard. Doch bei einem Erstgespräch in der Praxis von Dr. Maurycy Wójcik offenbart Karin, dass ihre Tochter Julia, eine ehemalige Polizistin, vor Jahren ermordet wurde. Vor diesem schicksalhaften Ereignis ermittelte Julia undercover in einer polnischen Rockergang. Die unerwartete Unterbrechung des Gesprächs durch Wójcik und seine Empfehlung einer Kollegin wecken Karins Neugier - besteht möglicherweise eine Verbindung zwischen ihm und Zielinski?

Folge 24 „Emma“

Beim Strandspaziergang mit Hund Lucky unterhält sich Karin Lossow mit Gerda Kolping, einer sportlichen Frau, die jeden Morgen in einem Neoprenanzug in die kalten Ostseewellen springt. Zunächst wirkt alles normal, bis Gerda plötzlich Schwierigkeiten hat, sich über Wasser zu halten. Karin setzt den Notruf ab, schafft es jedoch nicht, Gerda aus dem eiskalten Wasser zu ziehen. Die tragische Szene wird von Gerdas 14-jähriger Tochter Emma miterlebt, die aufgrund von Mobbing in der Schule den Schulbus verpasst hat und ihre Mutter eigentlich um eine Fahrt bitten wollte. Stattdessen beobachtet sie am Strand die verzweifelten Versuche der Sanitäter, Gerda zu reanimieren. Leider kommt jede Hilfe für Gerda Kolping zu spät.

Kommissar Rainer Witt, Holm Brendel und Dorit Martens leiten die Ermittlungen im Todesfall Kolping ein, nachdem in Gerdas Auto Drohbriefe gefunden wurden. Markus Kolping, Gerdas Ehemann, wird von der Polizei über den Tod seiner Frau informiert und zeigt Anzeichen von Schock und Kreislaufproblemen. Gerda hatte ihn aufgrund von Long Covid nicht über die Drohbriefe informiert, um ihn zu schonen.

Karin bespricht die tragischen Ereignisse am Strand mit Ellen Norgaard und stellt sich die Frage, ob sie Gerda noch irgendwie hätte retten können. Währenddessen enthüllen Staatsanwältin Katharina Stozek und Rainer Witt, dass in Gerdas Blut eine hohe Dosis eines Beruhigungsmittels gefunden wurde.

Darsteller bei "Der Usedom-Krimi" 2024: Diese Schauspieler gehören zur Besetzung

In den Hauptrollen der beiden Episoden werden unter anderem diese Darsteller und Darstellerinnen zu sehen sein:

Katrin Sass als Ex-Staatsanwältin Karin Lossow

Rikke Lylloff als Ellen Norgaard

Till Firit als Kommissar Rainer Witt

Marion Kracht als Patrizia Norgaard

Rainer Sellien als Polizeiobermeister Holm Brendel

Jana Julia Roth als Polizeiobermeisterin Dorit Martens

Katarzyna Maciąg als Kommissarin Maria Kobylinska

Cloé Albertine Heinrich als Emma Kolping

Jan-Peter Kampwirth als Markus Kolping

Einige der Nebenrollen sind mit diesen Schauspielrinnen und Schauspielern besetzt:

Katharina Spiering als Gerda Kolping

Anna König als Iris Bach

Ben Braun als Rupert Bach

Sylwia Gola als Wiktoria Laschky

Helmut Mooshammer als Felix

Elsa Krieger als Merle Witt

Peter Schneider als Stefan Thiel

Nikolay Sidorenko als Adam Gerdes

Maja Beckmann als Emilia Gerdes-Zielinski

Bernd Moss als Peter Tenno

Błażej Wójcik als Dr. Maurycy Wojcik

Wiktor Loga als Karol Zielinski

Matti Schmidt-Schaller als Timo Lang

Michał Kościuk als Janosz Keyr

Der Stab von „Am Scheideweg“ :

Autorin: Astrid Ströher

Regie: Matthias Tiefenbacher

Kamera: Dominik Berg

Musik: Colin Towns

Ton: Miroslav Babic

Schnitt: Horst Reiter

Szenenbild: Florian Kaposi

Kostümbild: Angelika Huhn

Casting: Anja Dihrberg, Patrick Dreikauss

Herstellungs-/Produktionsleitung: Janek Plathe

Produzent: Tim Gehrke

Produktion: Razor Film Produktion GmbH

Redaktion: Donald Kraemer (NDR), Katja Kirchen (ARD Degeto)

Der Stab von „Emma“:

Autorin: Dinah Marte Golch

Die übrigen Funktionen sind die gleichen wie in „Am Scheideweg“