„Der Usedom-Krimi“ kehrt 2025 mit neuen Fällen zurück: Start, Handlung und Besetzung

Seit 2014 gehört „Der Usedom-Krimi“ immer wieder zum Programm des ARD-Donnerstagskrimis. Die Reihe spielt auf der Ostseeinsel Usedom und folgt der ehemaligen Staatsanwältin Karin Lossow, die nach einer Haftstrafe in ihre Heimat zurückkehrt. Dort wird sie immer wieder in polizeiliche Ermittlungen eingebunden, obwohl sie keine offizielle Rolle mehr hat. Im Zentrum stehen Kriminalfälle, die häufig mit persönlichen und familiären Konflikten verbunden sind. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch Kommissarin Julia Thiel, die als Ermittlerin und zugleich als Karin Lossows Tochter auftritt. Usedom dient nicht nur als Schauplatz, sondern prägt durch seine besondere Lage zwischen Deutschland und Polen auch die Atmosphäre und Themen der Reihe.

Für das Jahr 2025 sind drei neue Filme geplant. Der 25. Fall mit dem Titel „Wendepunkt“ wurde im Mai 2025 beim Filmfest Mecklenburg-Vorpommern erstmals gezeigt. Zwei weitere Filme sind geplant.

Wann kommen die neuen Usedom-Krimis? Wer spielt im Usedom-Krimi mit? Und worum soll es gehen? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die neuen Folgen finden Sie hier.

„Der Usedom-Krimi“: Start und Sendetermine

Die Dreharbeiten zu drei neuen Filmen der Reihe „Der Usedom-Krimi“ liefen bis zum 14. April 2025 auf Usedom und in Berlin. Die Episoden mit den Arbeitstiteln „Wendepunkt“, „Geisternetze“ und „Sturm“ entstehen im Auftrag von ARD Degeto und NDR. Eine Ausstrahlung der Filme ist für den Herbst 2025 im Ersten und in der ARD-Mediathek geplant. Ein konkretes Datum ist mittlerweile auch bekannt: Am 23. Oktober 2025 geht es los mit der ersten neuen Folge.

Hier einmal die Sendetermine der Episoden im Überblick

„Wendepunkt“: Donnerstag, 23.10.25, 20.15 Uhr, ARD

„Geisternetze“: Donnerstag, 30.10.25, 20.15 Uhr, ARD

„Sturm“: Donnerstag, 6.11.25, 20.15 Uhr, ARD

Worum geht es in den neuen Folgen „Der Usedom-Krimi“?

Worum geht es in Folge 25: „Wendepunkt“?

Karin Lossow trifft auf Mandy, eine Frau mit unklarer Herkunft, die auffälliges Interesse an dem Kriminalbeamten Martin Rabe und dessen Familie zeigt. Kurz darauf wird Rabes Verlobte Antonia tot aufgefunden. Die Kripo unter der Leitung von Rainer Witt nimmt die Ermittlungen auf und richtet den Blick auf Antonias Firma – ein Start-up, das sich mit der Wasser-Entsalzung beschäftigt. Währenddessen verfolgt Karin eigene Spuren. Die Nachforschungen führen zu einer Verbindung zwischen Mandy und Rabes Familie, die bis in die Zeit der DDR und zum Mauerfall im Jahr 1989 zurückreicht und eine bisher unbekannte gemeinsame Vergangenheit ans Licht bringt.

Worum geht es in Folge 26: „Geisternetze“?

Die Fischerin Luise Petersen hat ihren Kindern den Familienkutter überschrieben. Während ihr Sohn Erik die Fischerei aufgeben und das Boot verkaufen will, hält Tochter Suntje am Betrieb und der Tradition fest. Der Konflikt zwischen den Geschwistern eskaliert. Luise bittet daraufhin Karin Lossow um Unterstützung bei der Vermittlung. Kurz darauf wird Suntje tot aufgefunden. Trotz der laufenden Ermittlungen durch die Kripo unter der Leitung von Rainer Witt und Ellen Norgaard beginnt Lossow auf eigene Faust nachzuforschen – mit dem Ziel, Luise Klarheit über den Tod ihrer Tochter zu verschaffen.

Worin geht es in Folge 27: „Sturm“?

Karin Lossow nimmt eine Frau und einen Jungen bei sich auf, die während eines schweren Unwetters verletzt wurde. Die Frau zeigt Spuren körperlicher Gewalt, was bei Karin Misstrauen weckt. Gleichzeitig untersucht Rainer Witt einen bewaffnenden Überfall auf einen Antiquitätenladen, bei dem der Inhaber, Christian Zoschitz angeschossen wurde. Mit zunehmender Stärke des Unwetters müssen sich Karin, Merle und ihre Gäste in Witts Haus in Sicherheit bringen. Witt bleibt derweil alleine am Tatort zurück. Im Kommissariat führt der Stromausfall zu schwierigen Bedingungen, während die Ermittler versuchen, den Überblick zu behalten.

Besetzung von „Der Usedom-Krimi“: Diese Schauspieler sind dabei

„Der Usedom-Krimi“ arbeitet mit einem festen Stammcast, der die Reihe über viele Filme hinweg geprägt hat. Die Hauptfiguren sind kontinuierlich besetzt und bilden den Kern der Filmreihe. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Darstellerinnen und Darsteller und deren zentralen Rollen:

Katrin Sass als Ex-Staatsanwältin Karin Lossow

Rikke Lylloff als Ellen Norgaard

Rainer Sellien als Polizeiobermeister Holm Brendel

Jana Julia Roth als Polizeiobermeisterin Dorit Martens

Elsa Krieger als Merle Witt

Till Firit als Kommissar Rainer Witt

Schauspieler bei „Wendepunkt“

Anne Haug als Mandy

Lasse Myhr als Martin Rabe

Anna Baranwska als Martins Verlobte Antonia

Schauspieler bei „Geisternetze“

Rosa Enskat als Luise Petersen

Sammy Scheuritzel als Erik

Anima Schwinn als Suntje

Besetzung bei „Sturm“

Valery Tscheplanowa als unbekannte Frau

Oliver Szerkus als ihr angeblicher Sohn

Konrad Singer als Antiquitätenhändler Christian Zoschitz