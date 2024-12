„Destination X“: Sendetermine, Teilnehmer und Übertragung im TV und Stream

Mit „Destination X“ gibt es ein neues Format im Reality-TV Universum. In der Show begeben sich acht Promis auf eine Busreise ins Unbekannte, wie es ProSieben formuliert. Das „Unbekannte“ ist durchaus wörtlich zu nehmen. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen während der Reise nämlich ihren Aufenthaltsort immer wieder selbst herausfinden. Dazu müssen sie genau mitverfolgen, wo sie sich gerade aufhalten und wohin sich der Bus bewegt. Das Ganze findet natürlich unter erschwerten Bedingungen statt - einfach aus dem Fenster zu schauen, funktioniert natürlich nicht. Stattdessen kann der Bus komplett blickdicht abgedunkelt werden und die Prominenten müssen eine VR-Brille mit Gehörschutz tragen, damit ihnen die Orientierung nicht zu leicht fällt.

Manche Hinweise bringen sie der Lösung ein Stück näher und andere sind als Verwirrung gedacht. Immerhin, so viel steht fest: Der Ort X liegt in Europa. Am Ende müssen die Promis ihren Standort möglichst genau auf einer Karte eintragen. Wer dann am weitesten vom Destination-Bus entfernt ist, muss sowohl den Bus als auch die Show verlassen.

Die Sendetermine von „Destination X“

Zum Starttermin am Donnerstag, dem 7. November 2024, wurde die erste Folge von „Destination X“ gesendet. Die Show läuft dieses Jahr übrigens zum ersten Mal im TV und Stream. Es gibt acht Kandidatinnen und Kandidaten, von denen regelmäßig einer ausscheidet. Hier haben wir alle Sendetermine von „Destination X“ kompakt für Sie zusammengefasst:

Folge 1: Donnerstag, 7. November 2024, 20.15 Uhr

Folge 2: Donnerstag, 14. November 2024, 20.15 Uhr

Folge 3: Donnerstag, 21. November 2024, 20.15 Uhr

Folge 4: Donnerstag, 28. November 2024, 20.15 Uhr

Folge 5: Donnerstag, 5. Dezember 2024, 20.15 Uhr

Folge 6: Donnerstag, 12. Dezember 2024, 20.15 Uhr

Folge 7: Donnerstag, 19. Dezember 2024, 20.15 Uhr

„Destination X“: Übertragung im TV und Stream

Im Gegensatz zu den Sendeterminen ist die Übertragung von „Destination X“ im TV und Stream bereits final geklärt. Im TV werden die Episoden der neuen Reality-Show bei ProSieben ausgestrahlt. Wer einzelne Folgen verpasst hat oder unterwegs eine Ausgabe schauen möchte, kann auf den Streamingdienst Joyn zurückgreifen. Hier werden alle Folgen auch nach der offiziellen Erstausstrahlung zur Verfügung stehen. Das Abo für die kostenpflichtige Streamingplattform gibt es aktuell ab 6,99 Euro pro Monat.

Teilnehmer bei „Destination X“

Insgesamt acht Teilnehmer und Teilnehmerinnen begeben sich bei „Destination X“ in den blickdicht abgedunkelten Destination Bus. Unter ihnen sind zum Beispiel Infuencerin Leyla Lahouar und Reality-Darsteller Max Bornmann. Hier finden Sie alle acht Kandidaten und Kandidatinnen im Überblick:

Schauspielerin Tina Ruland: Sie heißt eigentlich Bettina Ruland und ist 57 Jahre alt. Ihren Durchbruch als Schauspielerin hatte sie als Friseurin Uschi in der Actionkomödie „Manta, Manta“ an der Seite von Til Schweiger. Aber auch als Sängerin hat sich Tina im Laufe der Jahre einen Namen gemacht.

Tänzerin Ekaterina Leonova: Ekaterina ist russische Tänzerin. Bekannt wurde sie sowohl durch ihren Sieg beim World Cup Standart als auch durch ihre mehrjährige Teilnahme bei „Let‘s Dance“.

Moderatorin Madita van Hülsen: Die TV- und Radiomoderatorin kennt man unter anderem von der Show „Quiz mit Biss“ und ihrem Sieg bei „Das Große Promibacken“ 2024. Jetzt wagt sie sich in ein etwas anderes Format zu „Destination X“.

Schauspieler Andreas Elsholz: Er ist nicht nur Schauspieler sondern auch Regisseur. 1992 begann er seine Karriere als Darsteller bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Andreas ist jedoch nicht nur im TV sondern auch auf Theaterbühnen zu sehen.

Influencerin Leyla Lahouar: Der Reality-Star begann ihre TV-Karriere bei „Der Bachelor“ und „Ex on the Beach“. 2024 war sie außerdem im RTL -„Dschungelcamp“ und belegte hier sogar den 2. Platz.

Turn-Europameister Philipp Boy: Er ist eigentlich deutscher Kunstturner. Nach seiner Sportler-Karriere sammelte er dann erste Erfahrungen im TV. Bei „Dance, Dance, Dance“ gewann er im Jahr 2016, 2023 landete er dann bei „Let‘s Dance“ auf dem dritten Platz.

Reality-Darsteller Max Bornmann: Max Bornmann machte sich in der ersten Staffel von „Make Love, Fake Love“ einen Namen. Danach sah man ihn unter anderem bei „AYTO“ und „The 50“, jetzt tritt er bei „Destination X“ an.

Reality-Darstellerin Hanna Sökeland: Hanna war die Princess bei „Princess Charming“ im Jahr 2022. Danach zog sie 2023 mit Jessica Huber in das „Sommerhaus der Stars“ ein. Jessica Huber war auch die Frau, die bei Princess Charming als einzige ihre Kette bis ganz zum Schluss behalten durfte.

