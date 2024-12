Deutschland grillt den Henssler: Sendetermine und alle Infos zur neuen Show

„Grill den Henssler“ ist ein beliebtes Format in der deutschen Fernsehlandschaft - und das bereits seit 2013. Abgesehen von einer Pause, die von 2017 bis 2019 andauerte und in der die Show nicht lief, tritt Starkoch Steffen Henssler seither im Kampf gegen diverse Prominente am Herd an. Das Ziel ist es, für seine zubereiteten Gerichte eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen, die von einer Jury erteilt wird.

Im Jahr 2024 kamen die Fans der Kochshow bereits auf ihre Kosten: Neben der 20. Staffel von „Grill den Henssler“, die von April bis Juni zu sehen war und in der beispielsweise Jan Hofer und Guido Maria Kretschmer vorkamen, gab es im September und Oktober 2024 ein „Sommer-Special“ - unter anderem mit Sally Özcan und Johann Lafer. Genug hat Steffen Henssler für dieses Jahr aber noch immer nicht und ist mit dem neuen Format „Deutschland grillt den Henssler“ ein drittes Mal zu sehen.

Hierbei tritt der Fernsehkoch gegen 16 Koch-Künstlerinnen und -Künstler aus ganz Deutschland an - jede und jeder stammt dabei aus einem der 16 Bundesländer. Die Traditionsköche gehen dabei mit einer prominenten Patin oder einem prominenten Paten aus demselben Bundesland an den Start. Gemeinsam treten diese als Team Deutschland gegen Steffen Henssler an. Wie gewohnt werden die Punkte von einer Jury vergeben, moderiert wird das neue Format wie immer von Laura Wontorra.

Wie sehen die Sendetermine von „Deutschland grillt den Henssler“ aus? Wie viele Folgen hat die neue Kochshow? Antworten auf diese Fragen erhalten Sie hier.

"Deutschland grillt den Henssler" 2024: Sendetermine der neuen Show

Die neue Show „Deutschland grillt den Henssler“ startete am Sonntag, dem 10. November 2024. In der ersten Folge kam es zu einem Konkurrenzkampf zwischen Steffen und Stefan. Henssler trat gegen Traditionskoch Stefan Schröder und seinen Promipaten, den Ex-Fußballer Ailton, an. Sie beide vertraten das Bundesland Bremen. Mecklenburg-Vorpommern ging ebenfalls mit einem Fußballer als Paten an den Start: Der aus Greifswald stammende Felix Kroos und Koch André Domke wollten Steffen Henssler Paroli bieten.

Außerdem wird mit Hamburg ein weiterer Stadtstaat in der ersten Folge vorkommen: Für das zweitkleinste Bundesland Deutschlands kochen Traditionskoch Klaus Moritz und Rapper „Das Bo“. Mit dem Saarland als viertes und letztes Bundesland für die Premierenfolge kommt es zu einem Duell, auf das sich viele Fans vermutlich schon lange gefreut haben: Christian Rach, der normalerweise als „Chef-Juror“ die Gerichte von Henssler und seinen Herausforderern bewertet, tritt nun erstmalig gegen den Namensgeber der Show an.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Sendetermine aller Folgen, die im linearen Fernsehen bei VOX ausgestrahlt werden. Genau wie die erste Folge stehen auch die übrigen drei bereits eine Woche vor ihrem jeweiligen Sendetermin auf RTL+ als Stream bereit.

Zusätzlich erfahren Sie hier auch die Herkunft der Traditionsköche und ihrer Promipaten, die sich in der jeweiligen Episode einen Wettstreit gegen Steffen Henssler liefern:

Folge 1 (Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Saarland): 10. November 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 2 (Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Schleswig-Holstein): 17. November 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 3 (Berlin, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen): 24. November 2024, 20.15 Uhr, VOX

Folge 4 (Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen): 1. Dezember 2024, 20.15 Uhr, VOX