„Deutschland grillt den Henssler“: Übertragung und Wiederholung im TV und Stream

Ab dem 10. November 2024 geht es am deutschen TV-Herd wieder heiß her: Mit „Deutschland grillt den Henssler“ geht eine neue Kochshow an den Start. Während verwandte Sendungen wie „Grill den Henssler“ bereits seit vielen Jahren Bestandteil des Vox-Programms sind, handelt es sich hierbei um ein neues Format.

Fernsehkoch Steffen Henssler tritt dabei gegen andere Profiköche sowie deren prominente Unterstützung an. Das Besondere: Die Duos aus Profi und Promi kommen jeweils aus demselben Bundesland und vertreten ihre Heimat in der Sendung. So treten unter anderem Traditionskoch Muk Röhrl und Volksmusiker Stefan Mross für Bayern an, für Berlin ziehen Gina Kahl-Reißner und Moderator Julian F.M. Stoeckel ins Rennen. Insgesamt muss sich Henssler damit in 16 Bundesland-Kochduellen beweisen, was den Namen „Deutschland grillt den Henssler“ erklärt. Die Moderation der Sendung übernimmt wie schon bei „Grill den Henssler“ Laura Wontorra. Am Ende bewertet eine Jury, ob die Gerichte Stefan Henssler oder seinen jeweiligen Herausforderern besser gelungen sind. Während bei „Grill den Henssler“ Koch Christian Rach in dieser Jury sitz, tritt er bei „Deutschland grill den Henssler“ nun selbst als Kandidat an.

Sie wollen wissen, wie genau Sie die Sendung verfolgen können? Und ob es eine Möglichkeit gibt, die Folgen nachzuholen, wenn man einen der Sendetermine verpasst? Hier gibt es alle Informationen rund um Übertragung und Wiederholung von „Deutschland grillt den Henssler“ im TV und Stream.

„Deutschland grillt den Henssler“: So läuft die Übertragung im TV und Stream

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können die Sendetermine von „Deutschland grillt den Henssler“ sowohl im linearen TV als auch im Stream verfolgen. Die Ausstrahlung im Fernsehen übernimmt der Sender Vox. Um die Kochduelle hier anzusehen, muss man also lediglich pünktlich zu den Sendeterminen jeweils um 20.15 Uhr den Fernseher einschalten. Der erste Sendetermin fällt auf den 10. November 2024; an den drei darauffolgenden Sonntagen werden dann die Episoden zwei bis vier gezeigt.

Eine weitere Möglichkeit, die Folgen von „Deutschland grillt den Henssler“ anzusehen, bietet die Streamingplattform RTL+. Dort werden die Episoden jeweils bereits eine Woche vor der Ausstrahlung im Fernsehen gezeigt. Die erste Folge steht hier dementsprechend ab dem 3. November 2024 zum Streaming bereit. Um Zugriff auf alle Inhalte von RTL+ zu haben, muss man allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Die günstigste Variante hiervon kostet aktuell 5,99 Euro im Monat, enthält allerdings auch Werbeeinblendung. Wer komplett ohne Werbung streamen möchte, muss sich für das Paket „Max“ entscheiden und damit pro Monat 12,99 Euro auf den Tisch legen. Die Varianten unterscheiden sich außerdem darin, ob die Live-Übertragung des TV-Programms und Live-Sport enthalten ist. Die Kündigungsfrist beträgt bei jeder Abo-Variante 30 Tage. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage von RTL+.

„Deutschland grillt den Henssler“ in der Wiederholung im TV und Stream

Eine Wiederholung von „Deutschland grillt den Henssler“ im linearen TV ist bisher nicht geplant. Wer aber einen der Sendetermine verpasst, hat trotzdem noch eine Möglichkeit, die Ausgabe der Kochsendung nachzuholen: Auf der Streamingplattform RTL+ können die Episode nicht nur vor dem TV-Sendetermin angeschaut werden, sondern auch noch im Nachgang. So sind beispielsweise auch noch Folgen der 20. Staffel von „Grill den Henssler“ dort abrufbar. Auch hier gilt: Um auf alle Inhalte zuzugreifen, ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.