Deutschland - Ukraine live im Free-TV und Stream: 1000. Länderspiel der DFB-Elf

Die DFB-Elf steht vor ihrem 1000. Länderspiel. Dieses Jubiläumsspiel absolviert Deutschland gegen die Ukraine. Hier erfahren Sie alles über die Live-Übertragung im Free-TV und Stream.

Für das 1000. Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben sich die Verantwortlichen etwas besonderes ausgedacht. Als Zeichen gegen den andauernden Krieg Russlands gegen die Ukraine wird das Jubiläumsspiel medienwirksam gegen die ukrainische Nationalelf ausgetragen. Das Spiel ist damit ein politisches Zeichen gegen den Krieg und die andauernde Verwüstung eines europäischen Staates durch einen illegitimen Angriffskrieg.

Es ist aber auch das Erste von insgesamt drei Spielen, die die deutsche Nationalelf als Vorbereitung auf die kommende EM nutzen möchte. Da das Turnier in Deutschland ausgetragen wird, steht Bundestrainer Hansi Flick unter großem Druck. Eine weitere Blamage wie bei der letzten WM kann sich der Trainer nicht leisten.

Wann das Jubiläumsspiel gegen die Ukraine stattfindet, erfahren Sie hier. Außerdem zeigen wir Ihnen, wo die Partie Deutschland - Ukraine live im Free-TV und im Stream verfolgt werden kann.

Deutschland - Ukraine: Termin und Uhrzeit des 1000. Länderspiels

Das Jubiläumsspiel der deutschen National-Elf findet am 12. Juni statt. Gespielt wird das 1000. Länderspiel zuhause im Bremer Weserstadion. Durch den Empfang der Mannschaft der Ukraine will der DFB auch ein Zeichen setzen und sich gegen den russischen Angriffskrieg positionieren. Anpfiff für das Spiel Deutschland - Ukraine ist um 18.00 Uhr.

Übertragung des 1000. Länderspiels: Deutschland vs. Ukraine live im Free-TV und Stream

Beim Spiel Deutschland vs. Ukraine handelt es sich um ein besonderes Freundschaftsspiel. Einerseits ist es das 1000. Länderspiel der DFB-Elf, was an sich eigentlich ein Grund zur Freude ist. Doch angesichts des in Europa tobenden Krieges ist das Spiel auch eine Erinnerung an den anhaltenden Konflikt. Daher ist das Spiel selbstverständlich für alle Zuschauer im Free-TV frei verfügbar. Das ZDF beginnt die Übertragung zur Partie um 17.35 Uhr.

Daneben stellt das ZDF den Zuschauern auch noch ein großes Streaming-Angebot zur Verfügung. In der ZDF-Mediathek ist wie gewöhnlich das aktuelle TV-Programm auch online zu sehen. Zusätzlich wird die Übertragung des Freundschaftsspiels Deutschland vs. Ukraine auch auf ZDFheute.de gezeigt.

Das sind die wichtigsten Daten zum Jubiläumsspiel im Überblick:

Spiel: Deutschland vs. Ukraine , 1000. Länderspiel der DFB-Elf

vs. , 1000. der Datum: Montag, 12. Juni 2023

Montag, 12. Juni 2023 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Weserstadion , Bremen

, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Gratis-Stream: ZDF-Mediathek, ZDFheute.de

Deutschland gegen Ukraine: Bisherige Bilanz

Fußballtechnisch liegt die DFB-Elf ganz klar vor der Mannschaft aus der Ukraine. Von den bislang acht gespielten Partien konnte sie fünf für sich entscheiden. Die übrigen Partien endeten in einem Unentschieden. Laut statista.com wertet auch die FIFA die deutsche Nationalelf mit 1.647 Punkten auf der Weltrangliste deutlich höher als die Ukraine mit lediglich 1.530.

Doch nach den letzten Leistungen Deutschlands bei der WM ist das Vertrauen in die Mannschaft gerade nicht besonders hoch. Obwohl es bei dem Spiel gegen die Ukraine um mehr als nur ums Gewinnen geht, ist ein Sieg für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick bitter nötig.