„Deutschlands dümmster Promi“: Diese Stars sind dabei - alle Infos zur Show

„Deutschlands dümmster Promi“: Wenn Wissen zur Gefahr wird und Logik ins Aus führt, steht alles auf dem Kopf. In einem neuen Comedy-Game-Format zählt nicht die höchste Punktzahl, sondern das genaue Gegenteil. Acht Prominente treten gegeneinander an – mit dem Ziel, möglichst wenig zu glänzen. Wer zu klug agiert, wer die Aufgaben zu gut löst, scheidet aus. Nur wer konsequent scheitert, hat die Chance auf den Titel, den niemand haben will. Willkommen bei einer Show, in der Gewinnen gleich Verlieren bedeutet – und Denkpausen zum strategischen Vorteil werden. Wer verblüfft mit Lösungsgeschick? Wer steht auf dem Schlauch? Wer spielt sich schnell ins Aus?

Und was ist, wenn einer oder eine sich nur dumm stellt? In einem Format wie „Deutschlands dümmster Promi“ wäre es nicht einmal der dümmste Trick: Klug sein und dabei möglichst unauffällig scheitern. Das wäre taktische Genialität unter dem Deckmantel der völligen Ahnungslosigkeit. Wir liefern Ihnen alle Infos rund um die neue Show.

Start von „Deutschlands dümmster Promi“ - wann ging es los?

Am 1. September hatte das Warten ein Ende: Laut ProSieben läuft „Deutschlands dümmster Promi“ im linearen Fernsehen und zum Streamen auf Joyn. Die Comedy-Game-Show läutete den Fernseh-Herbst ein - jede Woche kommen dann neue Folgen.

„Deutschlands dümmster Promi“: Sendetermine der 1. Staffel

Die einstündige Show bildet den Auftakt der Fernsehwoche. Jeden Montag heißt es dann: Wer ist Deutschlands dümmster Promi? Wir haben die Sendetermine für Sie aufgelistet:

1. Folge: Montag, 1. September 2025, 20.15 Uhr auf ProSieben oder Joyn

2. Folge: Montag, 8. September 2025, 20.15 Uhr auf ProSieben oder Joyn

3. Folge: Montag, 15. September 2025, 20.15 Uhr auf ProSieben oder Joyn

4. Folge: Montag, 22. September 2025, 20.15 Uhr auf ProSieben oder Joyn

5. Folge: Montag, 29. September 2025, 20.15 Uhr auf ProSieben oder Joyn

6. Folge: Montag, 6. Oktober 2025, 20.15 Uhr auf ProSieben oder Joyn

„Deutschlands dümmster Promi“: Teilnehmer - welche Promis sind dabei?

Auch die Liste der Anwärter auf den Titel „Deutschlands dümmster Promi“ hat ProSieben bereits enthüllt. Hier ist sie:

Marc Bator – Seriös und sachlich, steht für glaubwürdige Nachrichtenmoderation ( Tagesschau, Sat.1 ).

Mario Basler – Direkt und meinungsstark, bekannt für seinen unverblümten Fußballkommentar.

Gloria-Sophie Burkandt – Markus-Söder-Tochter, modelt, schauspielert und macht in New York ihren Doktor ( bunte.de )

Dolly Buster – Provokativ und kreativ, wandelte sich vom Erotikstar zur Künstlerin, Autorin und Tierschützerin.

Alessia Herren – Emotionale und familiäre Persönlichkeit aus der Reality-TV-Welt.

Gülcan Kamps – Charmant und medienerfahren, überzeugt als Moderatorin und Unternehmerin.

Calvin Kleinen – Extrovertiert und präsent, prägt die Reality-TV-Szene (zum Beispiel „Temptation Island“) mit Humor und Selbstinszenierung.

Johannes „Joe“ Laschet – Stilbewusst und traditionsliebend, bekannt als Gentleman-Influencer mit Sinn für Mode. Sohn von CDU-Mann Armin Laschet.

Moderatoren des neuen Formats sind Amira Aly und Christian Düren. Sie moderieren zum ersten Mal gemeinsam eine Show. „Deutschlands dümmster Promi“ ist ein Lizenzformat der BBC und wird von Redseven Entertainment produziert.

Übertragung von „Deutschlands dümmster Promi“ im TV und Stream

Die Sendung „Deutschlands dümmster Promi“ wird zu den angekündigten Sendeterminen im Programm von ProSieben ausgestrahlt. Parallel dazu steht das Format auch im Livestream beim kostenlosen Online-Dienst Joyn zur Verfügung.

Im direkten Anschluss an „Deutschlands dümmster Promi“ gibt es auf ProSieben übrigens die neuen Folgen von „Crash Games - Bruchlandung der Realitystars“ 2025 zu sehen.

„Deutschlands dümmster Promi“: Gibt es eine Wiederholung?

Ja, es gab bereits eine Wiederholung von „Deutschlands dümmster Promi“, auch im Free-TV. Die erste Episode war am Donnerstag, dem 4. September 2025, um 22.45 Uhr bei ProSieben zu sehen. Ob weitere Folgen ebenfalls donnerstags am späten Abend wiederholt werden, steht derzeit nicht fest. Unabhängig davon können alle Ausgaben der Sendung kostenfrei beim Streaming-Anbieter Joyn abgerufen werden.