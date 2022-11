Diana Schell bei "Promi Big Brother": "Die deutsche J-Lo" im Porträt

Moderatorin Diana Schell ist als Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2022 dabei. Hier stellen wir die Moderatorin vor, die schon im Playboy zu sehen war.

Bei Sat. 1 sind die Kandidatinnen und Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022 ins Haus der Sendung gezogen. Teil der illustren C-Prominenz-Runde: die Moderatorin Diana Schell. Nicht bei jedem dürfte es sofort klingeln. Wer also ist die 53-jährige gebürtige Ostdeutsche, die zurzeit hauptberuflich als Moderatorin beim Homeshopping-Sender HSE24 arbeitet und selbstbewusst mit 51 Jahren 2021 ihre Hüllen für ein Playboy-Cover fallen ließ? Wir stellen die Kandidatin hier für Sie vor, die nun im TV zu sehen ist. Es gibt tägliche Sendetermine von "Promi Big Brother" 2022.

"Promi Big Brother" 2022: Diana Schell im Steckbrief

Name: Diana Schell

Geburtsjahr: 20. September 1970

Geburtsort: Frankfurt an der Oder

Familienstand: Single/Geschieden

Ex-Partner: Fußballtrainer Matthias Wentzel

Beruf: Moderatorin

Haarfarbe: Blond

Augenfarbe: Blau

Wohnort: München

Karriere von Diana Schell: Radio-, Fernseh- und Homeshopping-Moderatorin

Für alle, die Diana Schell nicht auf dem Schirm haben: Sie ist eines der Gesichter des Homeshopping-TV-Senders HSE24. Dort arbeitet sie seit 2020 als TV-Host, führt durch Sendungen und bewirbt und verkauft dabei Produkte aus dem Bereich Fashion, Einrichtung, Wellness und Sport.

Für diejenigen mit einem guten Gedächtnis und Freude am Vorabend-Fernsehen könnte sie auch aus diversen Kuppel-, Talk- und Quizshows bekannt sein. Immerhin blickt die 53-Jährige nach eigener Aussage auf 30 Jahre im Radio-, Fernseh- und Medienbusiness zurück. Ihre Karriere im Unterhaltungsgeschäft begann sie beim öffentlichen Rundfunk: Für die ARD moderierte sie die Vorabendsendung "vor acht im Ersten", für den MDR die Sendung "Finderlohn", wo sie zudem als Programmansagerin arbeitete. Es folgten Morningshows und eigene Formate bei Radiostationen wie Radio PSR, MDR Jump und Skyradio.

Zudem produziert die Unternehmerin mit ihrer Firma „Schell Media e.K.“ ihr eigenes YouTube-Format "Blondhörig - die Lifestyleshow", bei dem sie in lockerer Atmosphäre mit anderen C-Prominenz-Talkgästen über, nun ja, Fashion, Wellness, Sport und allerlei sonstige Lifestyle-Themen plaudert.

Erste Bühnenerfahrung und Ausbildung von Diana Schell

Erste Bühnenerfahrung sammelte die exzentrische Blondine übrigens zu DDR-Zeiten als Anmoderatorin bei Live-Musikshows, "im selbstgeschneiderten Stufenröckchen und mit 80er Jahre Dauerwelle", wie sie sich in einem Interview für die Leipziger Zeitung erinnert. Der Musik blieb Diana Schell, die nach eigener Aussage bereits als Kind an der Gitarre zupfte, auch über die Bühne hinaus treu. Nach der Schule studierte sie Musik in Weimar und ließ sich dort zur Konzertgitarristin ausbilden, woraufhin sie ein Studium zur Diplom-Wirtin anschloss. Die Rückkehr auf die Bühne folgte dennoch und scheinbar ganz zufällig. Auf der Straße wurde die Blondine eines Tages angesprochen und zu einem Casting eingeladen - der Beginn einer Karriere.

Diana Schell im Playboy

Im Oktober 2021 gelang der Moderatorin ihr bislang größter Aufmerksamkeits-Coup: Mit 51 Jahren zierte sie das Cover der Zeitschrift Playboy Deutschland. Über die Reaktionen auf ihr Shooting sagte sie der Bild-Zeitung: „Mir war das früher gar nicht so bewusst! Erst durch diesen ganzen Fitness-Hype und den Körperkult wird man als Person in der Öffentlichkeit eben viel mehr gescannt, als einem manchmal lieb ist. Und so habe ich den Spruch ‚Du bist die deutsche Jennifer Lopez‘ inzwischen so oft gehört, dass mich das tatsächlich ein wenig stolz, wenn auch manchmal verlegen macht.“

Ganz ohne Verlegenheit macht die 53-Jährige indessen keinen Hehl daraus, dass sie sich für die eigene Schönheit mächtig ins Zeug legt. Der Bild-Zeitung verriet sie außerdem, "intensives Muskeltraining" sei das beste für Frauen, auch eine Brustvergrößerung enthielt sie dem Boulevardblatt nicht vor.

Ehe und Scheidung von Diana Schell

Über Privates dagegen gibt sie weit weniger freizügig Auskunft. Bekannt ist lediglich, dass sie geschieden von ihrem Ex-Mann Matthias Wentzel in München lebt, einem ehemaligen Fußballspieler, der unter anderem für Carl-Zeiss-Jena kickte und sich danach als Trainer bis 2008 im Amateurbereich verdingte.

Für die gute Sache setzt sich die sendungsbewusste Fernseh-Frau ebenfalls ein. Ehrenamtlich arbeitet Schell als Vorstandsvorsitzende des Vereins "Deutsche Spendenhilfe e.V." und ist als Coach in der selbst gegründeten "Ladies Academy - Deutschland" tätig. Ein Weiterbildungsverein in Leipzig, der sich der "Schönheit, Stärke und Selbstverwirklichung" von Frauen verschrieben hat und dazu Seminar und Kurse gibt.

In Zukunft will die 53-Jährige auch als Autorin in Erscheinung treten, eine Buch-Veröffentlichung ist im Frühjahr 2023 geplant. " Promi Big Brother" 2022 - lasset die Spiele beginnen - kommt also gerade zur rechten Zeit.