„Die Abrechnung“: Sendetermine und Übertragung - welche Teilnehmer sind dabei?

Mit dem neuen Format „Die Abrechnung – Der Promi-Showdown“ präsentiert ProSieben eine Reality-Show, in der acht prominente Duos mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit konfrontiert werden. Ziel der Sendung ist es, langjährige Konflikte zwischen den Beteiligten aufzuarbeiten – unter ungewohnten Bedingungen.

Die teilnehmenden Prominenten erfahren erst beim Einzug in ein abgelegenes Wohnhaus, mit wem sie die kommenden Tage verbringen werden. Dabei handelt es sich um Personen, mit denen sie in der Vergangenheit öffentlich oder privat im Streit lagen. Ohne Vorwarnung müssen sie nicht nur unter einem Dach leben, sondern auch als Team agieren, um gemeinsame Herausforderungen zu meistern.

Lizi Sofeso von Joyn und ProSieben betont, dass „Die Abrechnung“ prominente Streitduos vor die Wahl stellt: Versöhnung oder Eskalation – mit offenem Ausgang und hohem Konfliktpotenzial. Katrin Stefanovic von Banijay Productions beschreibt das Format als neuartige Mischung aus emotionaler Reality und intensiven Spielmomenten, die Rivalen zu unfreiwilligen Teamplayern macht.

Können ehemalige Kontrahenten ihre Differenzen überwinden und als funktionierendes Duo auftreten? Oder eskalieren die alten Konflikte bei „Die Abrechnung“ erneut? Am Ende winkt ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro für das Team, das sich am besten behauptet.

„Die Abrechnung“: Sendetermine

Die neue Reality-Show startet am Donnerstag, 6. November 2025 um 20.15 Uhr auf ProSieben. Zeitgleich kann man sie kostenlos beim sendereigenen Streamer Joyn miterleben.

Angekündigt sind fünf Folgen, woraus sich folgende Sendetermine ergeben:

Folge 1: „Die Abrechnung“, Donnerstag, 6. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 2: „Die Abrechnung“, Donnerstag, 13. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 3: „Die Abrechnung“, Donnerstag, 20. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 4: „Die Abrechnung“, Donnerstag, 27. November 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 5: „Die Abrechnung“, Donnerstag, 4. Dezember 2025, 20.15 Uhr, ProSieben

Teilnehmer bei „Die Abrechnung“: Diese Kandidaten sind dabei

Es treten acht prominente Duos gegeneinander an. Wer sind die 16 Teilnehmer und Teilnehmerinnen? Das läuft bisher noch unter „geheim“. Aber unsere Leser wissen ja: Wir lassen nicht locker und melden uns hier sofort, sobald wir was rauskriegen.

Übertragung von „Die Abrechnung“ im TV oder Stream

Für die Übertragung der heißen Vergeltungs-Show im klassischen Fernsehprogramm von ProSieben braucht es keine magischen Fähigkeiten: Zum angegebenen Sendetermin genügt ein Druck auf die entsprechende Taste der Fernbedienung – und schon startet „Die Abrechnung – Der Promi-Showdown“. Parallel dazu lässt sich das Format auch über den konzerneigenen Streamingdienst Joyn verfolgen, auf den wir in Sachen Wiederholung gleich noch eingehen. Produziert wird die Sendung von Banijay Productions Germany.

Gibt es einzelne Folgen von „Die Abrechnung“ als Wiederholung?

Aber hallo! Alle Episoden des Dramas rund um vergangene Konflikte sind weiterhin für längere Zeit beim bereits erwähnten Streaming-Anbieter Joyn abrufbar. Die Nutzung des Basisangebots ist nach einer Registrierung komplett kostenfrei. Wer zusätzliche Funktionen in Anspruch nehmen möchte, kann das kostenpflichtige Premium-Angebot Joyn Plus in Betracht ziehen. Dieses bietet für 6,99 Euro im Monat (Stand: Oktober 2025) diverse Zusatzleistungen. Ausführliche und aktuelle Informationen zu den Abonnement-Optionen finden Sie direkt auf der offiziellen Website des Anbieters. Ob „Die Abrechnung“ künftig auch im linearen Fernsehen wiederholt wird, hat der Sender bislang nicht bekannt gegeben.