„Die Augenzeugen“ in der ARD: Darsteller, Handlung und Übertragung der Mini-Krimi-Serie

Mit „Die Augenzeugen“ läuft demnächst eine neue Eigenproduktion der ARD. In der vierteiligen Mini-Krimi-Serie geht es um zwei Teenager, die unbeabsichtigt Zeugen einer Hinrichtung in einem Wald werden. Während sie den Mord beobachten, werden sie vom Täter entdeckt. In höchster Not können sie entkommen. Doch die Augenzeugen sind ab jetzt in Gefahr.

In diesem Artikel soll es darum gehen, die anstehende Mini-Serie „Die Augenzeugen“ näher zu beleuchten. Wir stellen Ihnen daher die Übertragungstermine im TV sowie die jeweiligen Darstellerinnen und Darsteller vor. Zudem geben wir Ihnen einen tieferen Einblick in die Handlung der Thriller-Produktion.

„Die Augenzeugen“ in der ARD: Wann läuft die Übertragung im TV und Stream?

Die Übertragung der vierteiligen Mini-Krimi-Serie „Die Augenzeugen“ ist für Samstag, den 3. Mai 2025, um 20.15 Uhr in der ARD angesetzt. Alle vier Folgen haben eine Länge von circa 45 Minuten und werden direkt hintereinander ausgestrahlt. Demnach läuft an diesem Abend die Serie bis 23.15 Uhr.

Parallel dazu können Sie auch den kostenfreien ARD-Livestream nutzen. In der ebenfalls kostenlosen ARD-Mediathek sind die jeweiligen Episoden von „Die Augenzeugen“ bereits ab dem 2. Mai 2025, also einen Tag vor Ausstrahlung, verfügbar.

„Die Augenzeugen“: Worum dreht sich die Handlung?

Eingangs haben wir bereits einen kurzen Einblick in die Handlung der ARD-Eigenproduktion gegeben. An dieser Stelle möchten wir Ihnen die vier Folgen nun etwas konkreter vorstellen:

Samstag, 3. Mai 2025, um 20.15 Uhr: Folge 1 - Schweigen

Die beiden Jugendlichen Lukas und Jan treffen sich in einer Jagdhütte, wo sie sich näherkommen. Ohne etwas zu ahnen, nähert sich eine Rockerbande, die einen gefesselten Mann töten möchte. Als dieser es jedoch schafft, eine Waffe zu ergreifen, fallen tödliche Schüsse. Die beiden Jungs sind schockiert, können jedoch fliehen und entschließen sich, ihr Geheimnis nicht weiterzuerzählen. Allerdings wurden sie beobachtet und geraten so ins Visier.

Samstag, 3. Mai 2025, um 21 Uhr: Folge 2 - Lügen

Die beiden Augenzeugen der Tat, Lukas und Jan, versuchen, ihren Schock zu verarbeiten. Allerdings kursiert ein Erpresser-Video, das die beiden verliebten Jugendlichen in der Jagdhütte zeigt. Lukas möchte daraufhin herausfinden, wer dahintersteckt. Der zu Beginn gefesselte Mann hat nach dem Mord an seinen Entführern und dem Beobachten der beiden Jugendlichen die Suche nach ihnen begonnen. Jans Tante Helen ist ermittelnde Kommissarin an dem Fall und bemerkt recht schnell, dass etwas nicht stimmt. Auch sie gerät in Gefahr.

Samstag, 3. Mai 2025, um 21.45 Uhr: Folge 3 - Kontrollverlust

Helen und ihre Kollegin Corinna überleben einen Sprengstoffanschlag. Dabei gerät Rockerchef Pranjic ins Visier der Ermittlerinnen und Ermittler. Dieser möchte den Mord an seinen drei Männern im Wald rächen. Lukas und Jan hoffen indes auf eine informelle Vereinbarung mit dem Mörder der drei Männer. Solange die beiden schweigen, hat er keinen Grund, sie zu töten.

Samstag, 3. Mai 2025, um 22.35 Uhr: Folge 4 - Schutzlos

Lukas wird nach einem Zwischenfall im Sägewerk seines Vaters bewusstlos und liegt im Krankenhaus. Die Todesangst von Jan wird währenddessen immer stärker. Schließlich vertraut sich der 16-Jährige seiner Tante Helen an. Zwar weiß er, wie der Mörder aussieht. Über seine Identität herrscht jedoch weiterhin Unklarheit. Völlig unerwartet sieht er den Mörder im Polizeirevier und erkennt ihn sofort wieder. Doch auch die andere Seite weiß nun, wer Jan ist.

„Die Augenzeugen“ in der ARD: Welche Darsteller spielen mit?

Folgende Darstellerinnen und Darsteller spielen bei „Die Augenzeugen“ in der ARD mit:

Helen Severing (gespielt von Nicolette Krebitz)

Roman Berg (gespielt von Lucas Gregorowicz)

Jan (gespielt von Philip Günsch)

Lukas Watzinger (gespielt von Marven Gabriel Suarez-Brinkert)

Corinna Will (gespielt von Lana Cooper)

Sascha Wolf (gespielt von Michael Kranz)

Franjo Pranjic (gespielt von Shenja Lacher)

Vincenzo Fontana (gespielt von Michele Cuciuffo)

Vitus Steiner (gespielt von Ercan Durmaz)

Erich Watzinger (gespielt von Christoph von Friedl)

Hannah Berg (gespielt von Paulina Hobratschk)

Francesca (gespielt von Julia Anna Grob)

Carlo Donatelli (gespielt von Daniel Urban)

Lydia Watzinger (gespielt von Seraphine Rastl)

Jakub Jovic (gespielt von Marc Sieger)

Nikolai Milutinov (gespielt von Behrad Beh Nezhad)

Adam Bogdanovic (gespielt von Moritz Fischer)

Ida Severing (gespielt von Evelyne Gugolz)

Laura Berg (gespielt von Christiane Bärwald)

Deniz Ayata (gespielt von Baran Sönmez)

Mirek Polanski (gespielt von Edi Jäger)

Marion Heiler (gespielt von Viola Müller)

Lehrer Gehring (gespielt von Niko Lukic)

Kassiererin (gespielt von Anna-Maria Kupfner)