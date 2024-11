„Die Bachelorette“ 2024: Wer ist raus? Kandidaten und Kandidatinnen im Überblick

Seit August läuft eine beliebte Kuppelshow bei RTL++: 12 neue Sendetermine von „Die Bachelorette“ 2024 warten online auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Mittlerweile wird schon Staffel 11 der Realitysendung ausgestrahlt. Also alles beim Alten? Nicht ganz, denn in dieser Ausgabe hat die Bachelorette nicht nur die Auswahl zwischen einer Reihe an Singleherren, sondern auch Damen der Schöpfung hoffen darauf, eine Rose zu ergattern. Dabei haben aber alle die gleichen Chancen, denn ob es am Ende ein Mann oder eine Frau wird, sei ihr egal, verriet Bachelorette Stelle Stegemann im Porträt.

Sie wollen wissen, zwischen wem sich Bachelorette Stella in diesem Jahr entscheiden muss? Wir haben alle Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten von „Die Bachelorette“ 2024 - inklusive eine Übersicht darüber, welche Teilnehmer bereits ausgeschieden sind.

Wer ist raus bei „Die Bachelorette“ 2024?

Brian (24), aus Saint-Raphaël in Frankreich (raus in Folge 1)

Icon Vergrößern Kandidat Brian Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidat Brian Foto: RTL / Klaudia Taday

Brian bezeichnet sich selbst als Typ Eroberer und meinte, er flirte gern durch Augenkontakt. Der 24-Jährige verließ Deutschland 2023 und machte sich auf nach Frankreich, wo er nun als Zeitsoldat arbeitet. Er wünscht sich eine ehrlich und einfühlsame Frau an seiner Seite, die ihm Unterstützung bietet und „auch ausspricht, wenn ihr etwas nicht gefällt“. Bei „Die Bachelorette“ war für Brian allerdings schon nach Folge 1 Schluss. Im direkten Vergleich mit Erik und Martin konnte er Stella nicht überzeugen.

Lukasz (29), aus Osterholz-Scharmbeck (raus in Folge 1)

Icon Vergrößern Kandidat Lukasz Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidat Lukasz Foto: RTL / Klaudia Taday

Der Maschinentechniker ist kein Unbekannter im Reality-TV-Kosmos, denn er war bereits bei der polnischen Ausgabe von „Love Island“. Nun wollte er bei „Die Bachelorette“ 2024 sein Liebesglück finden. Was seine Traumfrau angeht, hat der 29-Jährige genaue Vorstellungen: am besten blond, helle Augen und volle Lippen. Ganz so oberflächlich bleibt es allerdings nicht, denn auch Humor ist im wichtig. Seine erste und letzte Beziehung ging vor 4 Jahren in die Brüche. Sich selbst beschreibt Lukasz als „eine sehr authentische und liebevolle Person“. Überzeugt hat das die Bachelorette leider nicht 100%, denn sie entschied sich in Folge 1 gegen Lukasz.

Peter (36), aus Erding (raus in Folge 2)

Icon Vergrößern Kandidat Peter Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidat Peter Foto: RTL / Klaudia Taday

Peter arbeitet als Software-Spezialist im bayerischen Erding und beschreibt sich selbst als „Fettnäpfchen-Spezialist“. Der 36-Jährige hatte bisher zwei Beziehung, war einmal davon sogar verheiratet. Aus dieser Ehe ging eine Tochter hervor, die sein Ein und Alles ist. Sein Wunsch für die Zukunft: „Mit meiner Traumfrau und hoffentlich weiteren Kindern sesshaft werden und zusammen ein Leben aufbauen.“ Dafür sucht er eine Frau mit positiver Lebenseinstellung, Aufgeschlossenheit und Ehrlichkeit. In Folge 2 von „Die Bachelorette“ 2024 war allerdings bereits Schluss für Peter. Als Stella sich blind zwischen Aaron und Peter entscheiden muss, wählte sie Letzteren raus, obwohl er nach ihrer Aussage am besten roch.

Aaron (31), aus Berlin (raus in Folge 4)

Icon Vergrößern Kandidat Aaron Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidat Aaron Foto: RTL / Klaudia Taday

Seit 2 Jahren ist Aaron Single und nun sucht der Sozialarbeiter aus Berlin „eine Frau zum Pferde stehlen“. Am liebsten würde er mit ihr dann eine Familie gründen, inklusive drei bis vier Kindern. Er selbst blickt auf keine leichte Kindheit zurück und hat als Jugendlicher drei Jahre im Heim gelebt. Bei seiner Zukünftigen ist ihm vor allem der Charakter wichtig: „Offen, warmherzig, loyal. Optisch könnte sie eine 10/10 sein – wenn man nicht harmoniert und keine ähnlichen Vorstellungen vom Leben hat, nützt das beste Aussehen nichts“, sagt der 31-Jährige.

Bennett (27), aus Dortmund (raus in Folge 4)

Icon Vergrößern Kandidat Bennett Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidat Bennett Foto: RTL / Klaudia Taday

Benett ist bisher ohne Beziehung durchs Leben gegangen - die Frau, die ihn restlos überzeugt, war einfach noch nicht dabei. Der Soldat sieht sich selbst als Familienmensch, Oma und Opa sind die wichtigsten Personen für ihn. Und damit die im besten Fall noch ihre Urenkel kennenlernen, stürzt sich der 27-Jährige jetzt ins Flirtabenteuer in Thailand. Eine spezielle Taktik hat er dabei nicht, stattdessen meint Benett: „Ich lasse mich da meist spontan inspirieren und meistens funktioniert es.“

Fabian (33), aus Dortmund (raus in Folge 4)

Icon Vergrößern Kandidat Fabian Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidat Fabian Foto: RTL / Klaudia Taday

Optisch hat Fabian sehr klare Vorstellungen von seiner Traum-Bachelorette: Sie soll entweder wie Lola Weippert oder Megan Fox aussehen. Der 33-jährige Standortleiter aus Dortmund verspricht sich nicht weniger von der Sendung, als hier dir große Liebe zu finden. Zuletzt war er zwei Jahre Single, davor hatte er rund 10 Beziehungen. Überzeugen möchte Fabian mit Loyalität und Spontanität – und seinen blonden Locken und vollen Lippen.

Max (33), aus Kröning (raus in Folge 5)

Icon Vergrößern Kandidat Max Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidat Max Foto: RTL / Klaudia Taday

Max beschreibt sich als ausgeglichenen Typen: “Sportlich aber faul, ehrgeizig, aber kein Karrieremensch. Für alles zu haben, aber auf einem gesunden Niveau.“ Seit drei Jahren ist der 33-jährige Kaufmann jetzt Single, zuvor hatte er zehn Beziehungen. Von seiner Mrs. Right wünscht er sich, dass sie locker, offen und kommunikativ sein sollte. Optisch hat er keinen bestimmten Typ: „Sie muss einfach das gewisse Etwas haben.“

Markus (32), aus Süßen (raus in Folge 7)

Icon Vergrößern Kandidat Markus Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidat Markus Foto: RTL / Klaudia Taday

Markus gibt gleich vorneweg ein vieldeutiges Versprechen: „Ich war 18 Jahre lang Turner – ich kann verrückte Dinge mit meinem Körper anstellen.“ Beruflich war der Fitness-Unternehmer zehn Jahre lang bei der Polizei, sieben davon in einer Spezialeinheit und hatte einen Beamtenstatus auf Lebenszeit, bevor er sich dafür entschied, alles aufzugeben und sich auch beruflich dem Sport zu widmen. Bei seiner Zukünftigen schaut er zuerst auf das Gesicht, die Augen und das Lächeln.

Smith (23), aus Stuttgart (raus in Folge 7)

Icon Vergrößern Kandidat Smith Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidat Smith Foto: RTL / Klaudia Taday

Was sein Traumdate angeht, hat Smith sehr genaue Vorstellungen: am besten eine Quad-Tour zu zweit und danach ein Dinner auf einem Boot bei schönster Aussicht. Seit 3 Jahren ist der Lokführer Single und fühlt sich nun bereit, seine große Liebe kennenzulernen. Überzeugen möchte er mit Humor, Aufmerksamkeit und Lebensfreude. Eigenschaften, die auch seine Auserwählte mitbringen sollte. Unehrlichkeit ist dagegen ein absolutes No-Go für ihn.

Aysun (24), aus Mannheim (freiwilig raus in Folge 8)

Icon Vergrößern Kandidatin Aysun Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidatin Aysun Foto: RTL / Klaudia Taday

Aysun hat klare Vorstellung, was ihre Traumfrau angeht: „Im besten Fall gefestigt im Leben. Reif, ehrlich und empathisch. Und ich präferiere Femmes.“ Die 24-Jährige hat bereits ein turbulentes Leben hinter sich: Als sie 12 Jahre alt war, erkrankte ihre alleinerziehende Mutter an Leukämie. Daraufhin lebte Asyun die nächsten drei Jahre im Kinderheim. Für sie ist seitdem klar: Sie möchte anderen Menschen helfen und hat sich deshalb für die Arbeit als Rettungssanitäterin entschieden. Mit der richtigen Person an ihrer Seite kann sie sich auch vorstellen, eine Familie zu gründen. Nun hat Aysun sich entschlossen, die Show freiwillig zu verlassen.

Luna (33), aus Wien (raus in Folge 9)

Icon Vergrößern Kandidatin Luna Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidatin Luna Foto: RTL / Klaudia Taday

Luna arbeitet als Eventmanagerin für queere Parties in Wien und beschreibt sich selbst als kurierten People Pleaser - heute mache sie nur noch, was sie selbst glücklich macht. Welche Kriterien müsste die Bachelorette erfüllen, um die 33-Jährige glücklich zu machen? Luna wünscht sich jemanden, der „weltoffen, warmherzig und gern etwas forscher und frecher“ ist. Darüber hinaus gibt Luna zu, dass gute Parfüms sie schwach werden lassen.

Musty (30), aus Hannover (raus in Folge 9)

Icon Vergrößern Kandidat Musty Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidat Musty Foto: RTL / Klaudia Taday

Musty scheint ein unkonventionelles Leben zu führen, dann über sich selbst sagt er: „Ich bewege mich zwischen Wahnsinn, Humor, Drama und Sex.“ Vor allem letzteres scheint ihm auch nicht unwichtig in seiner zukünftigen Beziehung, denn der 30-jährige Kaufmann meint: „Ich möchte eine Frau, die mich nicht braucht, sondern will. Sie sollte ihren emotionalen Wert kennen, verrückt und offen für alles sein, sexuell inklusive“. Im Gegenzug bringt er aber auch seine ganz eigenen Argumente mit: „Ich bin witziger als ich aussehe, schlauer als ich bin und hübscher als ich gucken kann. Macht gar keinen Sinn, aber klingt doch schon mal nach was Richtigem.“

Akosua (21), aus Hamburg

Icon Vergrößern Akosua Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Akosua Foto: RTL / Klaudia Taday

Akosua war bisher in einer Beziehung, die vor drei Jahren in die Brüche ging, weil sie von ihrem Ex-Freund betrogen wurde. Aktuell arbeitet die 21-Jährige als Zahnarzthelferin Hamburg, würde aber lieber ihre Leidenschaft fürs Rappen zum Beruf machen. Sich selbst beschreibt die Halb-Ghanaerin als „offen, ehrlich und humorvoll“. Sie möchte sich nicht auf eine sexuelle Orientierung festlegen, sondern sagt: „Ich verliebe mich in den Charakter einer Person.“ Für die Home-Dates in Deutschland hat es für Akosua allerdings nicht gereicht.

Emma (22), aus Hamburg

Icon Vergrößern Emma Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Emma Foto: RTL / Klaudia Taday

Emma weiß, was sie nicht möchte: „Arroganz ist ein absolutes No Go für mich.“ Die 22-Jährige ist seit drei Jahren Single und auf der Suche nach einer Frau, die offen, lustig und liebevoll ist. Aktuell arbeitet sie im Service, spielt aber auch leidenschaftlich gerne E-Gitarre. Ihre Strategie: „Einfach ich sein, das reicht schon aus, hihi.“ Ihre Strategie ging am Ende aber nicht auf. Auch Emma musste die Show kurz vor den Home-Dates verlassen.

Leila (27), aus Hamburg

Icon Vergrößern Kandidatin Leila Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidatin Leila Foto: RTL / Klaudia Taday

Leila sucht nach jemandem, der ihr ähnlich ist: „Klingt blöd, aber ich wünsche mir eine Person, die die Eigenschaften mitbringt, die ich auch an mir selbst am liebsten mag: Empathie, Humor, Zielstrebigkeit, Warmherzigkeit und Selbstsicherheit“, sagt die 27-Jährige. Ihre letzte Beziehung endete vor drei Jahren. Seitdem hat sie daran gearbeitet, sich auf andere einzulassen und ist heute bereit, für die richtige Person alles zu geben. Leila arbeitet als Sozialarbeiterin und Ernährungsberaterin im Hamburg. Kurz vor dem Finale hat Leila selbst entschlossen, „Die Bachelorette“ 2024 zu verlassen.

Erik (30), aus Berlin

Icon Vergrößern Erik. Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Erik. Foto: RTL / Klaudia Taday

Erik ist viel unterwegs: nach dem Abi nach Australien, ein Praktikum in Kopenhagen und ein Auslandssemester in China. Beruflich ist er mittlerweile angekommen, arbeitet nach einem kurzen Zwischenstopp im Kundenservice eines Onlineshops für Sextoys heute als Sales & Marketing Manager in einer Kundenberatung für KI. Nur privat hat er seinen sicheren Hafen noch nicht gefunden. Das will er nun bei „Die Bachelorette“ ändern - ein Format, von dem er übrigens auch privat Fan ist. Am Ende konnten Erik und Stella allerdings keine richtige Beziehung zueinander aufbauen.

Jan (34), aus Hamburg

Icon Vergrößern Jan Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Jan Foto: RTL / Klaudia Taday

Jan sieht sich selbst als Kandidaten, der Gegensätze vereint: „Ich bin volltätowiert und zugleich ein Softie, der Deeptalk liebt – viele erwarten diesen Twist nicht.“ Seit sechs Jahren geht der Feuerwehrmann nun als Single durchs Leben und hofft in der Sendung eine Frau zu finden, die Ziele im Leben hat und „ein wenig bescheuert ist“. Der 34-Jährige bringt eine überraschende Schwäche mit: „Ich esse gern Hollandaise-Sauce und kann das auch übertreiben.“ Bevor er bei der Feuerwehr gearbeitet hat, war er Soldat: „Ich habe viel Leid gesehen und wusste: Ich muss auch in Zukunft meinen Beitrag leisten“, beschreibt Jan seine Zeit dort. Auch für Jan war die Show kurz vor den Home-Dates zu Ende.

Diese Single-Männer sind bei „Die Bachelorette“ 2024 noch dabei

Devin (28), aus Stadthagen

Icon Vergrößern Kandidat Devin Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidat Devin Foto: RTL / Klaudia Taday

Devin sagt über sich selbst: „Ich habe das Herz am rechten Fleck und wünsche mir nichts mehr als die große Liebe zu finden.“ Der Salesmanager ist seit rund 2 Jahren Single und möchte nach einer großen Datingenttäuschung endlich ankommen. Sein perfektes Gegenüber stell sich der 28-Jährige folgendermaßen vor: „Meine Traumfrau sollte loyal, spontan und natürlich sein“. In seiner Freizeit spielt er Gitarre und komponiert eigene Songs - vielleicht auch ein romantisches Stück für die Bachelorette?

Ferry (29), aus Hamburg

Icon Vergrößern Kandidat Ferry Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidat Ferry Foto: RTL / Klaudia Taday

Ferry ist kein schüchternes Mauerblümchen: „Ich polarisiere gern“, sagt der 29-Jährige über sich selbst. Der Hamburger hat die Leidenschaft zum Beruf gemacht und arbeitet als Rapper. Dementsprechend sollte seine Auserwählte ein Leben in der Öffentlichkeit nicht scheuen. „Zärtlich, ehrlich und ready for Drama“, so wünscht sich Ferry seine Traumfrau. Wenn sie diese Anforderungen erfüllt, ist der Berufsmusiker auch bereit, alles für sie zu geben und „ein Empire mit ihr aufzubauen“.

Martin (35), aus Mering

Icon Vergrößern Kandidat Martin Foto: RTL / Klaudia Taday Icon Schließen Schließen Kandidat Martin Foto: RTL / Klaudia Taday

Martin hat 2023 bereits die Hyrox-Weltmeisterschaft (Fitness) gewonnen, vielleicht gelingt es ihm ja auch bei der Bachelorette auf dem ersten Platz. Beruflich war der 35-Jährige zunächst als Soldat im Einsatz, unter anderem im Afghanistan. Inzwischen hat er sich allerdings voll und ganz dem Fitnesssport verschrieben und eröffnet bald sein eigenes Fitnessstudio. Er wünscht sich eine Frau, die loyal, respektvoll und abenteuerlustig ist. Überzeugen will er mit seiner bodenständigen, familiären Art.