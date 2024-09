"Die Bachelorette" 2024: Sendetermine und Übertragung im Stream

Das Pendant zu "Der Bachelor" 2024 ist "Die Bachelorette" 2024. Unterschiedliche Verteilung, gleiches Prinzip. Bei "Die Bachelorette" 2024 sind 20 Männer darum bemüht, das Herz der Dame zu erobern. Wer denkt, dass es bei den Männern ruhiger abläuft, der hat sich getäuscht. Die Sender lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, um aus der Fülle der Kuppelsendungen herauszustechen. In diesem Jahr wird sich der Modus etwas ändern, denn zum ersten Mal können sowohl Männer als auch Frauen das Herz der Bachelorette erobern.

Die Frauen und Männer werden von der "Bachelorette" zu Gruppen- oder Einzeldates eingeladen. Dabei erhoffen sich alle Beteiligten, den Gegenüber besser kennenlernen zu können. Am Ende jeder Woche gibt es die "Nacht der Rosen". Dort verteilt "Die Bachelorette" die Rosen an diejenigen, die sie weiterhin kennenlernen möchte. Eine Rose steht symbolisch für die Eintrittskarte in die nächste Runde.

Aktuell läuft eine neue Staffel von "Die Bachelorette". Wann war der Start? Wann erscheinen die Folgen? Wer ist die neue Rosenverteilerin? Bleiben Sie dran, denn wir haben für Sie zusammengetragen.

"Die Bachelorette" 2024: Wann war der Start?

Anders als "Der Bachelor", der häufig am Anfang des Jahres ausgestrahlt wird, erscheint "Die Bachelorette" in den Sommermonaten. Das bleibt auch so: Der Sender hatte den Start der Show auf Montag, 26. August 2024, gelegt. Es ging mit einer Doppelfolge los, die exklusiv beim Streaming-Dienst RTL++ abrufbar ist.

"Die Bachelorette" 2024: Das sind die Sendetermine

Das Format wurde in den letzten Jahren immer am Mittwoch ausgestrahlt. Das ändert sich aber 2024: Die zwölf Folgen laufen jeweils am Montag, und zwar normalerweise gleich ab Mitternacht. Dies sind die voraussichtlichen Sendetermine:

Folge 1: „Neue Rosen braucht das Land“ - Montag, 26. August 2024, RTL+

Folge 2 „Die Frauen sind da!“ - Montag, 26. August 2024, RTL+

Folge 3 „Rosenkrieg in der Villa“ - Montag, 2. September 2024, RTL+

Folge 4 „Ein jähes Ende der Reise“ - Montag, 9. September 2024, RTL+

Folge 5 „Finger weg“ - Montag, 16. September 2024, RTL+

Folge 6 „Süße Geheimnisse an der Poledance-Stange“ - Montag, 23. September 2024, RTL+

Folge 7 „Romeo oder Julia?“ - Montag, 30. September 2024, RTL+

Folge 8 (Motto noch nicht bekannt) - Montag, 7. Oktober 2024, RTL+

Folge 9 (Motto noch nicht bekannt) - Montag, 14. Oktober 2024, RTL+

Folge 10 (Motto noch nicht bekannt) - Montag, 21. Oktober 2024, RTL+

Folge 11 (Motto noch nicht bekannt) - Montag, 28. Oktober 2024, RTL+

Folge 12 (Motto noch nicht bekannt) - Montag, 4. November 2024, RTL+

Das ist die neue "Bachelorette"

"Liebe kennt keine Grenzen", jubelt RTL auf seiner Presseseite. Die neue "Die Bachelorette" 2024 Stella Stegmann verteilt Rosen an Männer und Frauen und macht neue Dimensionen von Liebe auf. Zum ersten Mal werden an beide Geschlechter parallel Rosen verteilt.

Das ist ihr Steckbrief:

Name: Stella Stegmann

Geburtstag: 9. August 1997

Geburtsort: Frankfurt am Main

Sternzeichen: Löwe

Wohnort: München

Das waren die Rosenverteilerinnen der letzten Jahre

Das waren die Frauen, die in den vergangenen Jahren die Rosen verteilt haben:

Monica Ivancan (2004)

Anna Hofbauer (2014)

Alisa Persch (2015)

Jessica Paszka (2017)

Nadine Klein (2018)

Gerda Lewis (2019)

Melissa Damilia (2020)

Maxime Herbord (2021)

Sharin Battiste (2022)

Jennifer Saro (2023)

„Die Bachelorette“ 2024: So läuft die Übertragung im Stream

Die Übertragung von „Die Bachelorette“ 2024 übernimmt RTL bzw. RTL+. Eine Übertragung der Folgen im linearen Fernsehen wird es nicht geben. Wer die Staffel verfolgen möchte, muss auf den sendereigenen Streaming-Dienst zurückgreifen. Nur bei RTL+ werden die Episoden zu sehen sein. Falls Sie eine Sendung verpasst haben, können ebenfalls dort die Folgen nachträglich angesehen werden. Dafür fallen allerdings Kosten in Höhe von 6,99 pro Monat an.