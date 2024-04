"Die Bachelorette" 2024: Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

Nächstes Jahr erscheint "Die Bachelorette" 2024. In diesem Artikel haben wir Ihnen zusammengetragen, was bisher rund um Start und Sendetermine bekannt ist.

Das Pendant zu "Der Bachelor" 2024 ist "Die Bachelorette" 2024. Unterschiedliche Verteilung, gleiches Prinzip. Bei "Die Bachelorette" 2024 sind 20 Männer darum bemüht, das Herz der Dame zu erobern. Wer denkt, dass es bei den Männern ruhiger abläuft, der hat sich getäuscht.

Die Männer werden von der "Bachelorette" zu Gruppen- oder Einzeldates eingeladen. Dabei erhoffen sich alle Beteiligten, den Gegenüber besser kennenlernen zu können. Am Ende jeder Woche gibt es die "Nacht der Rosen". Dort verteilt "Die Bachelorette" die Rosen an die Männer, die sie weiterhin kennenlernen möchte. Eine Rose steht symbolisch für die Eintrittskarte in die nächste Runde.

2024 wird wieder eine neue Staffel von "Die Bachelorette" veröffentlicht. Wann ist der Start? Wann erscheinen die Folgen? Wer ist die neue Rosenverteilerin? Bleiben Sie dran, denn wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

"Die Bachelorette" 2024: Wann ist der Start?

Anders als " Der Bachelor", der häufig am Anfang des Jahres ausgestrahlt wird, erscheint "Die Bachelorette" in den Sommermonaten. Ein genauer Starttermin für Staffel 11 ist noch nicht bekannt. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass die neue Staffel - wie die vorherigen Staffeln auch - in den Sommermonaten 2024 zu sehen sein wird. Sofern ein genauer Termin bekannt ist, werden Sie an dieser Stelle im Artikel informiert.

"Die Bachelorette" 2024: Das sind die Sendetermine

Das Format wurde in den letzten Jahren immer am Mittwoch zur Prime-Time um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Da sich daran in den vergangenen Staffeln nichts änderte, gehen wir stark davon aus, dass Staffel 11 auch immer mittwochs zu sehen sein wird. 2023 gab es insgesamt acht Folgen von "Die Bachelorette", was darauf schließen lässt, dass dies auch 2024 so der Fall sein wird.

Folge 1 (noch nicht bekannt)

Folge 2 (noch nicht bekannt)

Folge 3 (noch nicht bekannt)

Folge 4 (noch nicht bekannt)

Folge 5 (noch nicht bekannt)

Folge 6 (noch nicht bekannt)

Folge 7 (noch nicht bekannt)

Folge 8 (noch nicht bekannt)

Wer ist "Die Bachelorette" 2024?

2023 war Jennifer Saro "Die Bachelorette". Wer es 2024 sein wird, ist noch unklar. Der Sender hat sich dazu noch nicht geäußert. Öfter waren es schon junge Damen, die aus anderen Formaten bekannt waren. Grundvoraussetzung ist das aber nicht. Das bedeutet, dass es eine Person aus dem Öffentlichen Leben sein könnte oder das Mädchen von nebenan. Sobald mehr dazu bekannt ist, werden wir Sie an dieser Stelle im Artikel informieren.

Das sind die Rosenverteilerinnen der letzten Jahre

Das sind die Frauen, die in den vergangenen Jahren die Rosen verteilt haben: