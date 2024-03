"Die Bachelors" 2024 im Porträt: Sebastian Klaus und Dennis Gries lieben Sport

Bei "Die Bachelors" 2024 gibt es diesmal gleich zwei Junggesellen zum Verlieben. Hier stellen wir Ihnen die beiden im Porträt etwas näher vor.

" Der Bachelor" ist ein echter Reality-TV Klassiker. Die Show hat schon so manchen Reality-Stern zum Leuchten gebracht und ganze Karrieren gestartet. Um das dennoch etwas in die Jahre gekommene Show-Modell interessanter zu gestalten, gibt es 2024 eine große Änderung: Aus "Der Bachelor" wird 2024 "Die Bachelors".

Die beiden Junggesellen verschlägt es in der nunmehr 14. Staffel der Dating-Show nach Südafrika. Dort haben die Kandidatinnen dann diesmal die Chance, eines der beiden Herzen zu erobern. Die Anzahl der begehrten Bachelors ist allerdings nicht das Einzige, das diesmal neu ist. Denn neben dem eigentlichen Kampf um die Herzen der beiden in Südafrika gibt es diesmal schon im Voraus Blind-Dates in Deutschland. Bei diesen haben die zwei Junggesellen die Chance, die Kandidatinnen schon ein wenig kennenzulernen. Danach geht es dann so richtig los und die Zuschauer können an den Sendeterminen der Dating-Show zwischen Januar und März mitverfolgen, wie sich die Beziehungen zwischen den Rosenverteilenden Männern und den Frauen entwickeln.

Doch wer sind "Die Bachelors" eigentlich? Was machen sie beruflich? Was sind ihre Hobbys? Wir stellen Ihnen hier beide Junggesellen etwas genauer vor.

Sebastian Klaus im Porträt: Der Junggeselle würde gern eine Familie gründen

Sebastian Klaus steht mit seinen 35 Jahren voll im Leben. Alles, was ihm jetzt noch fehlt, ist die richtige Frau an seiner Seite. Sebastian war zwar in der Vergangenheit bereits verlobt, doch seinen Traum von der eigenen Familie mit den zwei Kindern und dem Haus mit dem schönen Garten konnte er sich bislang nicht erfüllen. Sollte er bei "Die Bachelors" allerdings seine Traumfrau finden, dürfte der Rest wohl in greifbare Nähe rücken. Zumindest das Haus sollte kein Problem darstellen - als Sales Manager in der Immobilien-Branche kennt sich der Bachelor in diesem Bereich bestens aus.

Hier haben wir ein paar Infos zu Sebastian Klaus im Steckbrief gebündelt:

Sebastian Klaus Foto: RTL/Benno Kraehahn

Name: Sebastian Klaus

Alter : 35 Jahre

: 35 Jahre Beruf: Sales Manager in der Immobilien-Branche

Wohnort: Hamburg

Hobbys: Fitness/Skifahren/Calisthenics, Gesellschaftsspiele mit der Familie

Single: Seit einem Jahr

Dass Sebastian sehr sportlich ist, wird bereits an seinen Hobbys deutlich. Als Resultat aus dem vielen Sport kann der 35-jährige problemlos Dinge tun, die wohl auch dem ein oder anderen 20-Jährigen schwerfallen würden. Darunter fällt unter anderem einen Handstand zu machen, den Sebastian ganze 60 Sekunden lang halten kann.

Dennis Gries im Porträt: Der Bachelor überlässt das Essen nie dem Zufall

Dennis Gries hat beruflich alle seine bisherigen Ziele bereits erreicht. Der gelernte Sport- und Fitnesskaufmann hat sowohl eine Fitness- und Wellnessanlage in seinem Besitz als auch erfolgreich ein Start-up gegründet. Dennoch sagt er selbst, er sei noch nicht so richtig glücklich - die richtige Frau an seiner Seite fehlt noch. Das will er nun ändern und fährt für "Die Bachelors" bis nach Südafrika, um seine Traumfrau zu finden.

Hier haben wir ein paar Informationen zu Dennis Gries zusammengefasst:

Dennis Gries Foto: RTL/Benno Kraehahn

Name: Dennis Gries

Alter : 30 Jahre

: 30 Jahre Wohnort: Kempten

Beruf: Besitzer einer Fitness- und Wellnessanlage, Start-up-Gründer

Hobbys: Fitness, Eishockey, Snowboarden, Wakeboarden, Kochen

Single: Seit einem Jahr

Dass sich seine Hobbys um Fitness drehen, dürfte bei Dennis Beruf nicht weiter überraschen. Doch nicht nur die körperliche Ertüchtigung hat es dem 30-Jährigen angetan. Auch die richtige Nährstoffzufuhr darf für ihn nicht vernachlässigt werden. Er kocht daher gern sein eigenes, gesundes Essen. Damit beim Essen auch ja nichts dem Zufall überlassen wird, hat er darüber hinaus immer Maiswaffeln dabei - man weiß ja nie, was kommt.

"Die Bachelors" 2024: Können zwei Junggesellen auf einmal gut gehen?

Da diesmal gleich zwei Bachelors mit dabei sind, ändert sich das Sendungskonzept der Reality-Show ein wenig. Denn bislang war es so, dass die Kandidatinnen den (einzigen vorhandenen) Junggesellen von sich überzeugen mussten. Nun stehen ihnen bei "Die Bachelors" gleich zwei potenzielle Partner zur Auswahl. Das kann natürlich auch unter den beiden Männern zu einem gewissen Konkurrenzkampf führen.

Beide Bachelors haben allerdings im Voraus eher die Hoffnung geäußert, dass sie mit ihrem Kollegen einen echten Freund an die Seite bekommen. Dieser könnte ihnen im Idealfall dann bei schweren Entscheidungen zur Seite stehen. Ob eine solche Freundschaft dann allerdings auch bis zum Schluss Bestand hat, ist eine ganz andere Frage.