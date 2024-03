Kandidatinnen bei "Die Bachelors" 2024: Alle Teilnehmerinnen vorgestellt

Als "Die Bachelors" suchen 2024 erstmals zwei Single-Männer in derselben Datingshow nach der großen Liebe. Hier finden Sie alle Kandidatinnen im Überblick.

Aus der bekannten Datingshow " Der Bachelor", in der für gewöhnlich ein Single-Mann unter einer Reihe weiblicher Kandidatinnen seine Traumfrau sucht, wird 2024 das Format "Die Bachelors". Erstmals begeben sich dabei gleich zwei Junggesellen auf die Suche nach der großen Liebe. Am 17. Januar 2024 starteten die Sendetermine von "Die Bachelors". Staffel 14 läuft seitdem das erste Mal unter dem neuen Namen. In die Rolle der Bachelors schlüpfen dabei Dennis Gries und Sebastian Klaus. Im Rahmen der Sendung lernen die beiden insgesamt dreißig Frauen kennen.

Die Reise begann zunächst in Deutschland mit den Blind Dates, bei denen die ersten acht Kandidatinnen ausgesiebt wurden. Folglich bleiben nur noch 22 Single-Damen übrig, wenn es anschließend weiter nach Südafrika geht. Dort bietet sich den Bachelors die Möglichkeit, die Kandidatinnen bei zahlreichen weiteren Dates näher kennenzulernen. Die Übertragung von Staffel 14 übernimmt wie gewohnt RTL.

Nicht nur für die beiden Rosenkavaliere ist "Die Bachelors" eine besondere Situation, sondern auch für die dreißig Singleladys, die nun praktisch eine doppelte Chance auf die Liebe haben. In der Vergangenheit klappte es allerdings nicht immer zwischen den "Bachelor"-Paaren. Wir liefern Ihnen einen Überblick über die diesjährigen Kandidatinnen.

"Die Bachelors" 2024: Diese Kandidatinnen sind dabei

Eva

Eva. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Hinter der 27-jährigen Eva liegt eine schmerzhafte Erfahrung: Die Architektur-Studentin aus Köln war zehn Jahre lang mit einem Mann liiert, der ein Doppelleben führte. Dennoch war es nach eigenen Angaben rückblickend eine sehr lehrreiche Zeit für sie. Mittlerweile ist Eva offen für eine neue Liebe.

Katharina

Katharina. Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Katharina ist sich sehr sicher, welche Art von Mann sie nicht an ihrer Seite möchte: "Zocker, Stubenhocker oder Machos kommen mir nicht ins Haus!". Die 28-Jährige arbeitet als Senior Consultat in Düsseldorf. Ihr Wunsch: Partner und besten Freund in einer Person zu finden.

Larissa

Larissa S. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Larissa ist nicht ganz aus freien Stücken mit dabei, denn eine Freundin hatte sie ursprünglich angemeldet. Eigentlich hat sie ein ganz klares Bild davon, wie ihr Traummann aussehen sollte: am Besten wie Ryan Reynolds. Ob die beiden "Bachelors" trotzdem das Herz der 30-jährigen Versicherungskauffrau erobern können?

Rebecca

Rebecca. Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Rebecca sagt über sich selbst: "Meine Stärke ist es, andere Menschen zu motivieren und ihnen ein gutes Gefühl zu geben". Die 27-Jährige arbeitet als Content Creatorin und Social Media Managerin und lebt in Berlin. Single ist sie nun seit vier Jahren.

"Die Bachelors" 2024: Diese Kandidatinnen sind nicht mehr dabei

Gina

Gina. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Gina ist 31 Jahre alt und arbeitet als Fitnesstrainerin in Köln. Mittlerweile ist sie seit drei Jahren Single, zuvor hatte sie zwei Beziehungen. Ihre Geheimwaffen, mit denen sie sich gegen ihren Mitbewerberinnen durchsetzen möchte: Ironie, Spaß und "Cuteness".

Ina

Ina. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Ina arbeitet als HR Business Partner in Erdmannhausen in der Nähe von Stuttgart. Sieben scheint bei ihr die verfluchte Zahl zu sein, denn seit so vielen Jahren ist sie mittlerweile Single - und zuvor führte sie eine Beziehung, die ebenso lang hielt. Von Dating-Apps hat sie mittlerweile die Schnauze voll und hofft stattdessen, mit einem der "Bachelors" einen "WOW-Moment" zu erleben.

Laura D.

Laura D. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Laura D. ist 28 Jahre alt und lebt in Bietigheim-Bissingen, zwischen Stuttgart und Heilbronn. Sie arbeitet als Reiseberaterin und ist dementsprechend unternehmungslustig unterwegs: "Ich stehe für Aufregung und Abenteuer. Mein Leben ist ein kontinuierlicher Höhepunkt". Was bisher noch fehlte: eine richtige Beziehung.

Lavinia

Lavinia. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Lavinia hatte den Glauben an die Liebe bereits verloren, nachdem ihre neunjährige Beziehung scheiterte. Jetzt ist die 31-Jährige aber bereit, dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben. Die "Bachelors"-Kandidatin arbeitet als Zahnmedizinische Fachangestellte in Dortmund.

Lisa W.

Lisa W. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Lisa arbeitet als Verkäuferin, lebt im baden-württembergischen Achern und ist 35 Jahre alt. Sich selbst beschreibt sie als "lustig, sexy, dramatisch und sehr hilfsbereit". Lisa ist seit sechs Jahren Single und bereit, ihr Herz an einen der "Bachelors" zu vergeben.

Mina

Mina. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Mina heißt eigentlich Jasmin, ist 26 Jahre alt und arbeitet als medizinische Fachangestellte in Köln. Drei gescheiterte Beziehungen hat sie bereits hinter sich und will jetzt den Versuchen wagen, im Fernsehen einen Partner zu finden.

Vivien

Vivien. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Vivien ist selbstständig als Kosmetikerin und lebt in Düsseldorf. Die 29-Jährige hat bereits zwei gescheiterte Beziehungen hinter sich und sucht nur wieder nach dem Richtigen. Ganz klares Kriterium dabei: Er muss ein Familienmensch sein, denn sie wünscht sich "nichts mehr als Kinder".

Laura B.

Laura B. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Für Laura B. gibt es ein klares Kriterium bei der Partnersuche: Der Mann an ihrer Seite müsste Hunde mögen, denn sie ist großer Fan der flauschigen Vierbeiner. Die 27-Jährige arbeitet als Automobilkauffrau in Ochtrup im Münsterland und ist seit einem Jahr Single. Ihr Datingproblem hat sie auch gleich selbst identifiziert: "Ich verliere schnell das Interesse an Männern."

Laura S.

Laura S. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Laura Nummer 3 stammt aus Köln und arbeitet dort als Model und Yogalehrerin. Ihre Taktik, um die "Bachelors" zu erobern, verrät sie gleich vorneweg: "Ich flirte mit meiner coolen Art und meinen Augen". Früher sei sie eher etwas schüchtern und zurückhaltend gewesen, inzwischen gehe sie aber selbstbewusst durchs Leben.

Selin

Selin. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Wenn es zwischen Selin und einem der "Bachelors" funkt und sie am Ende einer der letzten beiden Rosen erhält, dann wäre das eine Premiere für sie, denn Selin hatte bisher noch keine Beziehung. Die 26-Jährige erklärt, woran es gescheitert ist: "Die Männer, die ich bisher kennengelernt habe, waren nur an meinem Körper, aber nicht an meiner Person interessiert." Beruflich arbeitet sie als Marketing Managerin und lebt in Bad Laasphe in NRW.

Fabienne

Fabienne. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Fabienne ist beruflich in München unterwegs, wo sie als Nachhaltigkeitsmanagerin arbeitet. Der 32-Jährigen gefällt es nicht, wenn ein Mann ihr zu sehr hinterher läuft - viel lieber geht sie selbst in die Offensive. Die Rolle als wichtigster Mann in ihrem Leben wurde bislang ihrem Hund Mateo zuteil.

Anna L.

Anna L. Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Anna ist 27 Jahre alt und Friseurin von Beruf. Sie kommt aus dem bayrischen Eggolsheim und geht bereits seit zwei Jahren als Single durch Leben. Laut eigenen Angaben ist sie unkompliziert, feurig und philosophiert gerne.

Anna W.

Anna W. Foto: Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Die aus Hamm stammende Heilpädagogin beschreibt sich selbst als knallharte Realistin, Träumerin und Energiebündel. Zu ihren Hobbys gehört es, regelmäßig neue Sportarten auszuprobieren.

Bianca

Bianca. Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Bianca arbeitet als Kinderpflegerin in Nürnberg. Seit zwei Jahren ist die 23-Jährige inzwischen solo, nun möchte sie sich wieder verlieben. Obwohl sie bislang noch keinen Kuss beim ersten Date hatte, wäre sie nach eigenen Angaben nicht abgeneigt.

Annika

Annika. Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Annika ist gebürtige Hamburgerin, mittlerweile aber als Tourguide in Wien tätig. Ihr Liebesleben beschreibt die 30-Jährige schlicht als "Katastrophe" - das möchte sie nun ändern.

Brenda

Brenda. Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Wie bei Konkurrentin Annika spielt sich auch Brendas Leben hauptsächlich in Wien ab. Dort absolviert die 26-Jährige eine Ausbildung im öffentlichen Dienst. Ihrem dreijährigen Single-Dasein möchte Brenda gerne bald ein Ende setzen. Für den richtigen Mann an ihrer Seite wäre die Auszubildende bereit, alles zu tun.

Jenny

Jenny. Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Jenny ist 24 Jahre alt, lebt in Elmenhorst und studiert Kommunikation & Eventmanagement. Sie ist seit zwei Jahren Single und wünscht sich einen Mann an ihrer Seite, mit dem sie eine Familie gründen kann.

Stephanie

Stephanie Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Das Stephanie etwas aus der Raster der sonstigen "Bachelor"-Kandidaten fällt, stellt sie gleich selbst klar: "Ich bin nicht die klassische Bachelor-Kandidatin und habe Lust, mit Klischees zu brechen". Die 28-Jährige lebt in Linz und studiert Zeitbasierte Medienkunst.

Kim-Yva

Kim-Yva. Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Familie verpflichtet und so konnte Kim-Yva nur in die Fußstapfen ihrer Schwester Jana-Maria treten, die 2022 um Bachelor Dominik Stuckmann kämpfte. Kim-Yva ist 29 Jahre alt und lebt im spanischen Marbella. Dort hat sie ihren eigenen Schmuckladen und ist als Personaltrainerin tätig.

Jessica

Jessica. Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Jessica arbeitet als Bankangestellte in Berlin und ist 26 Jahre alt. Seit rund drei Jahren ist sie nun Single und möchte das im Optimalfall mit einem der beiden "Bachelors" ändern. Jessica verspricht etwas Farbe mit in die Runde zu bringen, denn sich selbst beschreibt sie als "erfrischende Mische"; sie sei "selbständig, lustig", bringe aber auch "Hausfrauen-Skills" mit.

Lisa G.

Lisa G. Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Lisa G. ist 28 Jahre alt und arbeitet als Groß- und Außenhandelskauffrau in Berlin. Mittlerweile ist sie seit neun Jahren Single, was sich mit Hilfe der "Bachelors" ändern soll. Lisa beschreibt sich als "charakterstark, sensibel und schlagfertig" - und obendrauf als "leidenschaftliche Playstation-Zockerin". Ob sie auch bei den "Bachelors" die richtigen Knöpfe drückt, um eine Rose zu erhalten?

Leonie

Leonie. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Die 28-jährige Leonie arbeitet als Brautstylistin in Köln, hat also beruflich ständig mit Paaren zu tun. Bei "Die Bachelors" soll jetzt auch das private Glück folgen. Dafür hat sie einen Leitlinie: "Mir ist es wichtig, das wahre Interesse eines Mannes zu sehen, bevor ich mich öffne."

Nadia

Nadia. Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Für Nadias Jagdtrieb ist das System von "Die Bachelors" genau richtig: "Ich bevorzuge es zu erobern, da ich die Herausforderung mag", sagt die 26-Jährige. Sie lebt in Wuppertal und arbeitet als Content Managerin.

Freya

Freya. Foto: RTL / Frank W. Hempel

Freya hat bereits drei Beziehungen hinter sich. Dementsprechend bringt sie genügend Erfahrung mit, um zu wissen, was ihr in einer potenziellen Beziehung mit einem der "Bachelors" wichtig wäre. Die 25-Jährige sagt ganz deutlich: "Unklare Kommunikation und mangelnde Empathie sind No Gos bei einem Mann".

Lissy

Lissy. Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Lissy ist beruflich vielseitig aufgestellt: Sie arbeitet hauptberuflich als Lehrerin, hat zuvor aber eine Ausbildung zur Stewardess gemacht. Privat schwebt sie aktuell aber nicht auf Wolke 7 - vielleicht ändert sich das ja in Kapstadt. Nach drei Beziehungen sucht Lissy jedenfalls nun nach dem Richtigen.

Kim

Kim. Foto: RTL / Pervin Inan-Serttas

Kim kommt aus einer gescheiterten fünfjährigen Beziehung, in der sie mehrfach betrogen wurde. Trotzdem ist die 30-Jährige Optimistin und sucht weiterhin nach Mr. Right. Kim lebt in Potsdam und arbeitet als Content Creatorin im Bereich Ernährung, Fitness und Lifestyle.