"Die Bachelors" 2024: Shitstorm gegen Kandidatin - Jetzt äußert sich Larissa

Eigentlich schienen alle Dreamdates bei der diesjährigen Staffel "Die Bachelors" perfekt. Nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht äußerte Kandidatin Larissa dann aber Zweifel. Bei den Zuschauern machte sie dich damit wohl unbeliebt.

Eigentlich schienen sie Hals über Kopf verliebt ineinander zu sein. Doch während der gemeinsamen Nacht nach ihrem Dreamdate auf Mauritius, scheint sich einiges verändert zu haben. Bachelors-Kandidatin Larissa Schulte möchte nur noch "weg, weg, weg", wie sie selbst sagt. Wäre Rosenvergabe, hätte sie die Rose an diesem Tag nicht angenommen. Aber was genau war passiert?

Die Bachelors: So ging es Larissa nach dem Dreamdate

Als die beiden zum ersten Mal unbeobachtet von Kameras waren, gestand Bachelor Sebastian Klaus Kandidatin Larissa seine Liebe. Diese reagierte aber nicht so, wie er erwartet hatte. Vielmehr empfand sie dieses Verhalten als "Lovebombing", eine Form des emotionalen Missbrauchs in Beziehungen. "Mein Bauchgefühl schlägt Alarm", sagt die 30-Jährige. Viel zu oft habe sie dieses Gefühl in der Vergangenheit schon ignoriert. Kurzzeitig fragte man sich: Steigt Larissa freiwillig aus?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Zuschauer jedenfalls reagierten mit Unverständnis auf Larissas Aussagen. Besonders kritisiert wird: Obwohl Larissa so ein schlechtes Bauchgefühl hatte, nahm sie später Sebastians Rose an. Zahlreiche User schrieben daraufhin Kommentare wie "Komisch, ihr Bauchgefühl sagt nein, nimmt dann aber doch die Rose" oder "Eiskalt und berechnend, die Frau".

Auch nach dem Finale, in dem sie sich gegen Kandidatin Eva durchsetzte, brach der Hass nicht ab. In Instagram-Kommentarspalten wird Larissa unterstellt, sie sei psychisch krank, sie sei nur für Aufmerksamkeit und Sendezeit in die Show gegangen und sie habe nie wirkliches Interesse an Sebastian gehabt.

Das sagt Bachelors-Kandidatin Larissa zu den Vorwürfen

Nun äußerte sich Larissa selbst auf Social Media zu ihren Gefühlen. Unter einem Instagram-Post deutet die Siegburgerin an, dass die Zuschauer nur die halbe Wahrheit zu sehen bekommen haben. Am Ende wüssten nur zwei Personen, warum sie so fühlen, schreibt sie. Und sie betont, dass Sebastian auf ihrer Seite steht: "Ich bin froh, dass ich die Chance hatte, vor der Entscheidung mit Sebastian zu reden und froh, dass er versteht, mich versteht, sich versteht, unsere Situation versteht. Alles könnte so einfach sein, ist es aber nicht und trotzdem gehen wir den Weg gemeinsam ein Stück weiter", schreibt Larissa.

Gegen Kommentare wehrte sich die 30-Jährige außerdem, indem sie nur noch Kommentare von Freunden zulässt. Auch dieses Verhalten wurde von Usern stark kritisiert. So sorgte sie aber zumindest dafür, dass ihr eigenes Instagram-Profil frei von Hass bleibt.

Lesen Sie dazu auch

Nach dem großen Wiedersehen, das auf das Finale folgte, äußerte sich Larissa nochmals im Interview mit RTL zu dem Shitstorm und den Vorwürfen, die ihr nach wie vor entgegenschlagen. Die Rose zum Beispiel, habe sie trotz schlechtem Bauchgefühl angenommen, "weil ich immer die Hoffnung hatte, dass sich zwischen uns etwas Gutes entwickeln könnte, weil sehr, sehr viel Positives natürlich da war und ich das alles nicht über Bord werfen wollte", sagt sie.

Zum Vorwurf, sie habe nur Sendezeit gewollt, äußert sich Larissa knapp. Sie sagt, sie habe das alles nicht wegen Sendezeit gemacht: "Die hätte ich auch so bekommen."

Was genau am Final-Tag passierte und ob die Paare noch zusammen sind, können Interessierte in unserem Live-Ticker nachlesen.