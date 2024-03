"Die Bachelors" 2024: Sind Dennis und Sebastian noch mit ihren Gewinnerinnen zusammen?

Gleich nach dem großen Finale der ersten Staffel "Die Bachelors" fand das Wiedersehen statt. Moderatorin Frauke Ludowig lässt sich natürlich nicht die entscheidende Frage nehmen: Sind die Siegerpaare noch zusammen?

Direkt nach dem großen Finale der ersten Staffel "Die Bachelors", strahlte RTL das Wiedersehen in Köln aus. Die beiden Bachelors Dennis und Sebastian ließen gemeinsam mit ein paar der Kandidatinnen die Zeit in Kapstadt und auf Mauritius Revue passieren. Und dann kam es endlich zur großen Frage: Sind Dennis und seine auserwählte Katja noch zusammen? Und was ist mit Sebastian und Larissa?

Die Bachelors: Diese Frauen bekamen die letzte Rose

Dennis nahm die Berlinerin Rebecca und die Düsseldorferin Katja mit ins Finale. Bei der letzten Entscheidung entschied er sich dann schließlich für Katja. "Wenn du in meiner Nähe bist, vergesse ich die Welt um mich herum", gestand der 30-Jährige seiner Auserwählten. Mit ihr fühle sich alles so leicht an. Dennis gestand Katja seine Liebe und gab ihr die letzte Rose.

Bachelor Sebastian entschied sich gegen Kandidatin Eva und übergab die letzte Rose an die 30-jährige Larissa. Diese hatte bereits vor dem Finale Zweifel, ob Sebastian wirklich der Richtige für sie ist. Als Sebastian ihr dann die letzte Rose anbot, nahm sie schließlich an.

Die Bachelors: Sind die finalen Paare heute noch glücklich?

Beim Wiedersehen fragte Moderatorin Frauke Ludowig zuerst Sebastian und Larissa: "Seid ihr beide noch ein Paar?" Sebastian antwortet mit einem kleinen: "Nein." Sie hätten versucht, sich nach der Show kennenzulernen, aber nach zirka drei Wochen seien sie darauf gekommen, "dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, der besser zu uns passt", erklärt der Hamburger. Und er vertieft: "Ich kämpfe gerne, ich kämpfe auch lange, aber wenn ich merke, dass der andere kein hundertprozentiges Interesse daran hat, dann..." An dieser Stelle bricht er ab und erklärt den Rest nur mit einem Schulterzucken.

Larissa erklärt, sie habe Angst, sich fallen zu lassen. "Das ist ein Manko von mir. Das weiß ich auch", sagt die Siegburgerin. Aber sie habe das nicht abschalten können. Für Sebastian und Larissa gab es demnach kein Happy End. Sebastian habe sich aber bei seiner Zweitplatzierten Eva gemeldet. Die beiden stellten aber schnell fest, dass sie nur Freunde sind. Auch mit Kim traf sich Sebastian einmal. Dabei machten sie dann, "was man halt so macht", erläuterte Sebastian vielsagend. Vielleicht kann ja aus der Freundschaft mit Kim noch etwas entstehen.

Die Bachelors: So erging es Dennis und Katja

Als nächstes fragt Frauke Ludowig bei Katja und Dennis nach: "Wie ist euer Status heute?" Die beiden antworten mit einem vielsagenden Kuss. Die beiden sind ein Paar. Immer wieder hätten sich die beiden gegenseitig besucht. Und Katja kann sich sogar vorstellen, für Dennis ins Allgäu zu ziehen.

RTL hat Dennis und Katja auch in der "Bachelor-Quarantäne" in Dennis' Heimat besucht. Denn bis zum Abschluss der Ausstrahlung durfte niemand die beiden gemeinsam sehen. Katja hatte sich sogar extra eine Perücke für den Zug gekauft, damit niemand sie erkennt, wenn sie sich auf den Weg ins Allgäu macht. Dennis' und Katjas Pärchen-Alltag ist auf dem Kanal "Die Bachelors" auf Youtube zu finden.

Wer das Finale und das Wiedersehen verpasst hat, kann alles, was passiert ist, in unserem Live-Ticker nachlesen.