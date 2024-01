"Die Bachelors" 2024 am 17. Januar: Wer ist raus?

Wer ist raus bei "Die Bachelors" am 17. Januar 2024? Neun Kandidatinnen sind raus - eine Kandidatin ging sogar frewillig. Hier erfahren Sie alle Infos.

Nicht einer, sondern gleich zwei Junggesellen - RTL bringt mit "Die Bachelors" 2024 ein neues Format zur Kult-Reality-Sendung " Der Bachelor". Anders als es üblich der Fall war, gibt es zwei Bachelors, die an die Damen ihrer Wahl Rosen verteilen und somit deren weitere Teilnahme an der Sendung in der wöchentlichen "Nacht der Rosen" sichern können. Zum Sendestart am 17. Januar können sich 30 Kandidatinnen in Blind Dates beweisen, bevor die Reise für 22 Damen nach Südafrika weiter geht. Für acht Kandidatinnen heißt es damit Aus und Vorbei bei "Die Bachelors" 2024 - doch tatsächlich meldet sich eine Kandidatin freiwillig und verlässt die Sendung, nachdem sie sich zuvor die Weiterreise nach Südafrika gesichert hatte. Somit sind gleich neun Kandidatinnen bei der Dating-Sendung raus.

Hier stellen wir Ihnen die Kandidatinnen, die am 17. Januar bei "Die Bachelors" 2024 rausgeflogen sind, vor.

"Die Bachelors" 2024: Wer ist am 17. Januar 2024 rausgeflogen?

In den Blind Dates, die bereits in Deutschland stattfinden, haben die beiden Junggesellen Dennis Gries und Sebastian Klaus, die Qual der Wahl: Sie müssen sich entscheiden, welche Kandidatinnen weiter mit dabei sind und die Sendung in Südafrika fortführen dürfen. Neben den roten Rosen dürfen die Junggesellen ihrer Kandidatin der Wahl, mit der sie das erste Einzeldate verbringen möchten, auch eine gelbe Rose überreichen. 22 Kandidatinnen dürfen insgesamt mit nach Südafrika. Doch eine Kandidatin überrascht die Teilnehmer und Zuschauer, als sie sich entscheidet, trotz der erhaltenen Rose und der Reise nach Südafrika, die Sendung freiwillig zu verlassen. Kandidatin Mina (26) verließ bereits am ersten Abend in Südafrika die Sendung.

Kandidatinnen, die keine Rosen bekommen haben, müssen sich von der Sendung bereits nach den Blind Dates verabschieden. Die Bachelors Dennis und Sebastian entschieden sich vermutlich schweren Herzens, den Kandidatinnen Anna L., Anna W., Jenny, Stephanie, Gina, Ina, Lisa W. und Vivien, keine Rosen anzubieten und somit deren weitere Teilnahme an der Sendung zu beenden.

"Die Bachelors" 2024: Wer ist raus?

Mit den Rosen, die sie den Kandidatinnen geben, sichern die Junggesellen deren weitere Teilnahme an der Sendung. Jeweils elf Rosen dürfen sie verteilen und für ihre Teams zu sichern. Doch durch die begrenzte Anzahl an Rosen können nicht alle Kandidatinnen mit nach Südafrika, weshalb Dennis und Sebastian zu entscheiden haben, wer weiterhin dabei bleibt. Hier finden Sie die Kandidatinnen, die nach den Blind Dates die Sendung verlassen mussten, in einer Übersicht:

Anna L. (Team Dennis )

(Team ) Anna W. (Team Dennis )

(Team ) Jenny (Team Dennis )

) Stephanie (Team Dennis )

) Gina (Team Sebastian )

) Ina (Team Sebastian )

) Lisa W. (Team Sebastian )

(Team ) Vivien (Team Sebastian )

) Mina (Team Sebastian )

Welche Kandidatinnen sind bei "Die Bachelors" 2024 noch mit dabei?

Für 21 Kandidatinnen geht es weiter bei "Die Bachelors" 2024. Sie haben noch die Chance, die Bachelors Dennis und Sebastian zu beeindrucken. Hier finden Sie die 21 Kandidatinnen für die die Reise bei "Die Bachelors" 2024 weiter geht im Überblick:

Annika (Team Dennis )

) Bianca (Team Dennis )

) Brenda (Team Dennis )

) Jessica (Team Dennis )

) Katja (Team Dennis )

) Kim (Team Dennis )

) Kim-Yva (Team Dennis )

) Lisa G. (Team Dennis )

(Team ) Lissy (Team Dennis )

) Nadia (Team Dennis )

) Rebecca (Team Dennis ) – gelbe Rose

) – gelbe Eva (Team Sebastian )

) Fabienne (Team Sebastian )

) Freya (Team Sebastian )

) Larissa (Team Sebastian )

(Team ) Laura B. (Team Sebastian )

(Team ) Laura D. (Team Sebastian )

(Team ) Laura S. (Team Sebastian )

(Team ) Lavinia (Team Sebastian )

) Leonie (Team Sebastian ) – gelbe Rose

) – gelbe Selin (Team Sebastian )

Folge 1 von "Die Bachelors" 2024 in der Wiederholung sehen

"Die Bachelors" 2024 läuft wöchentlich jeden Mittwoch um 20.15 Uhr zur Primetime im Free-TV auf RTL. Außerdem haben Sie auf die Folgen auch Zugriff über RTL+, dem sendereigenen Streaminganbieter. Bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung finden Sie dort die neuen Folgen von "Die Bachelors" 2024 und im Anschluss zur Übertragung im TV auch in der Mediathek. Eine Wiederholung der ersten Folge der 14. Staffel von der Dating-Sendung im Free-TV ist nicht bekannt.

Das sind die Sendetermine von "Die Bachelors" 2024

Weiter geht es bei "Die Bachelors" 2024 mittwochs im Free-TV auf RTL oder vor TV-Übertragung eine Woche vorher auf RTL+. Hier haben wir die nächsten angekündigten Sendetermine für Sie: