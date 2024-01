"Die Bachelors" 2024 am 24. Januar: Wer ist raus?

Wer ist raus bei "Die Bachelors" am 24. Januar 2024? Wer bekam keine Rose von den Junggesellen? Hier erfahren Sie die Infos.

RTL präsentiert 2024 mit "Die Bachelors" ein neues Konzept für die beliebte Reality-Sendung " Der Bachelor". Im Gegensatz zur bisherigen Tradition gibt es diesmal zwei Junggesellen, die den Damen ihrer Wahl Rosen überreichen und somit ihre Fortsetzung in der wöchentlichen "Nacht der Rosen" gewährleisten können. Nach der ersten Folge von "Die Bachelors" ging es für 21 Kandidatinnen weiter nach Südafrika. Sie haben noch die Chance, die beiden Junggesellen Dennis Gries und Sebastian Klaus von sich zu überzeugen und ihre weitere Teilnahme mit den von ihnen überreichten Rosen zu sichern. Bereits in der ersten Folge verabschiedeten sich neun Kandidatinnen von der Show, nachdem sie keine Rosen erhielten oder die Sendung freiwillig verlassen wollten.

Doch wer ist in Folge 2 raus? Welche Kandidatinnen mussten sich von der Show verabschieden? Hier stellen wir Ihnen die Kandidatinnen vor, die in der 2. Folge von "Die Bachelors" am 24. Januar 2024 rausgeflogen sind.

"Die Bachelors" 2024: Wer ist am 24. Januar 2024 rausgeflogen?

Die Anzahl der Rosen ist begrenzt - auch wenn die Junggesellen vielleicht gerne alle Kandidatinnen im Rennen behalten würden, so ist das nicht möglich. Auch in der zweiten Folge haben sie die Qual der Wahl: Sie müssen sich entscheiden und jeweils einer Kandidatin aus ihrem Team die weitere Teilnahme an der Sendung entziehen. Angekommen in Kapstadt, Südafrika, fanden auch die ersten romantischen Verabredungen mit den Kandidatinnen statt. In der "Nacht der Rosen" mussten die beiden Herren schließlich die Entscheidung treffen, welche Frauen sie näher kennenlernen möchten und welche sie nach Hause schicken.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Am Ende waren es Kandidatin Bianca aus Team Dennis und Laura D. aus Team Sebastian, die keine Rosen erhielten. Sie mussten daraufhin die Sendung nach der zweiten Folge verlassen und nach Deutschland zurückkehren. Somit endete für sie das romantische Abenteuer in Südafrika.

"Die Bachelors" 2024: Wer ist raus?

Bereits neun Kandidatinnen mussten in der ersten Folge die Sendung verlassen. Nach Folge 2 mussten zwei weitere Kandidatinnen ohne Rosen nach Hause gehen. Denn die Rosen sind essentiell für die weitere Teilnahme an der Show - sollten die Junggesellen ihnen keine Rosen geben, müssen die Kandidatinnen die Dating-Sendung verlassen. Hier finden Sie die Kandidatinnen, die die Sendung soweit verlassen mussten in einer Übersicht:

Anna L. (Team Dennis )

(Team ) Anna W. (Team Dennis )

(Team ) Jenny (Team Dennis )

) Stephanie (Team Dennis )

) Gina (Team Sebastian )

) Ina (Team Sebastian )

) Lisa W. (Team Sebastian )

(Team ) Vivien (Team Sebastian )

) Mina (Team Sebastian )

) Bianca (Team Dennis)

Laura D. (Team Sebastian)

Welche Kandidatinnen sind bei "Die Bachelors" 2024 noch mit dabei?

Für 19 Kandidatinnen geht die Reise bei "Die Bachelors" 2024 weiter. Sie haben immer noch die Gelegenheit, die Aufmerksamkeit der Bachelors Dennis und Sebastian zu gewinnen. Hier ist eine Übersicht der 19 Kandidatinnen, die ihre Reise in der Sendung fortsetzen dürfen:

Annika (Team Dennis )

) Brenda (Team Dennis )

) Jessica (Team Dennis )

) Katja (Team Dennis )

) Kim (Team Dennis )

) Kim-Yva (Team Dennis )

) Lisa G. (Team Dennis )

(Team ) Lissy (Team Dennis )

) Nadia (Team Dennis )

) Rebecca (Team Dennis )

) Eva (Team Sebastian )

) Fabienne (Team Sebastian )

) Freya (Team Sebastian )

) Larissa (Team Sebastian )

(Team ) Laura B. (Team Sebastian )

(Team ) Laura S. (Team Sebastian )

(Team ) Lavinia (Team Sebastian )

) Leonie (Team Sebastian )

) Selin (Team Sebastian )

Folge 2 von "Die Bachelors" 2024 in der Wiederholung sehen

Es ist nicht bekannt, ob es eine Wiederholung der zweiten Folge der 14. Staffel dieser Dating-Sendung im Free-TV geben wird. Die Sendung wird im Free-TV auf RTL übertragen, aber Sie können die Folgen und viele weitere Inhalte auch auf RTL+ im Stream finden. Laut den angekündigten Sendeterminen der Sendung kommt jede Woche Mittwoch eine neue Folge auf RTL. Die neuen Folgen von "Die Bachelors" 2024 sind auf RTL+ bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung verfügbar und stehen nach der Übertragung im Fernsehen auch in der Mediathek zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von RTL+.

Das sind die Sendetermine von "Die Bachelors" 2024

Weiter geht es am Mittwoch auf RTL. Hier finden Sie die nächsten Sendetermine der Sendung auf einem Blick: