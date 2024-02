"Die Bachelors" 2024: Wer ist raus nach Folge 3?

Wer ist raus bei "Die Bachelors" am 31. Januar 2024 und bekam keine Rose von den Junggesellen? In Folge 3 mussten wieder Kandidatinnen die Show verlassen.

Bei "Die Bachelors" 2024 stehen - wie der Name schon sagt - zwei Junggesellen vor der Kamera, die auf der Suche nach der Liebe sind. Sie haben die Qual der Wahl in der wöchentlichen "Nacht der Rosen", wo sie den Damen ihrer Wahl Rosen überreichen und somit deren weitere Teilnahme in der Dating-Sendung sichern können. Zu Beginn der ersten Folge von "Die Bachelors" waren 21 Kandidatinnen im Rennen. Ihre Reise führte sie zunächst nach Südafrika, wo sie die beiden Junggesellen Dennis Gries und Sebastian Klaus von sich überzeugen müssen, wenn sie eine Rose von den Junggesellen erhalten möchten. In der ersten Folge mussten neun Kandidatinnen die Sendung verlassen bevor in der zweiten Folge zwei weitere Kandidatinnen gehen mussten.

Auch in Folge 3 haben zwei weitere Kandidatinnen keine Rose von den Junggesellen erhalten. Sie mussten die Sendung daher ebenfalls verlassen. Doch wer ist in Folge drei raus? Welche Kandidatinnen mussten die Sendung verlassen und nach Deutschland zurückkehren? Hier stellen wir Ihnen vor, wer sich von der Sendung in Folge drei verabschieden musste und somit von "Die Bachelors" 2024 rausgeflogen ist.

"Die Bachelors" 2024: Wer ist am 31. Januar 2024 rausgeflogen?

In der "Nacht der Rosen" haben die Junggesellen eine Entscheidung zu treffen. Sie haben nur eine begrenzte Anzahl an Rosen - nicht alle Kandidatinnen können eine erhalten. Jeweils eine Teilnehmerin der beiden Teams bekommt an diesem Abend keine Rose und muss somit das Rennen um die große Liebe verlassen. Die übrig gebliebenen Damen haben die Chance, die beiden Bachelors bei romantischen Verabredungen in Kapstadt auch in der kommenden Woche besser kennenzulernen.

Am Ende schaffen es Laura B. aus Team Sebastian und Annika aus Team Dennis leider nicht von sich zu überzeugen. Sie erhalten jeweils keine Rose von den Junggesellen ihres Teams und müssen die Sendung verlassen.

Wer ist raus bei "Die Bachelors" 2024?

Nachdem in Folge 1 und 2 bereits mehrere Kandidatinnen gehen mussten, ist auch für Annika und Laura B. der Rosenkrieg auf RTL vorbei. Hier finden Sie die Teilnehmerinnen, die den Kampf um das jeweilige Herz ihrer Junggesellen verloren und somit aus der Sendung raus sind, in einer Übersicht für Sie zusammengefasst:

Anna L. (Team Dennis )

(Team ) Anna W. (Team Dennis )

(Team ) Jenny (Team Dennis )

) Stephanie (Team Dennis )

) Gina (Team Sebastian )

) Ina (Team Sebastian )

) Lisa W. (Team Sebastian )

(Team ) Vivien (Team Sebastian )

) Mina (Team Sebastian )

) Bianca (Team Dennis)

Laura D. (Team Sebastian )

(Team ) Annika (Team Dennis )

) Laura B. (Team Sebastian )

"Die Bachelors" 2024: Welche Kandidatinnen sind noch mit dabei?

17 Kandidatinnen haben bei "Die Bachelors" 2024 noch eine Chance auf das Finale. Sie können die Junggesellen noch von sich überzeugen und somit in der nächsten "Nacht der Rosen" eine Rose erhalten. Das sind die Kandidatinnen, die noch im Rennen sind:

Brenda (Team Dennis )

) Jessica (Team Dennis )

) Katja (Team Dennis )

) Kim (Team Dennis )

) Kim-Yva (Team Dennis )

) Lisa G. (Team Dennis )

(Team ) Lissy (Team Dennis )

) Nadia (Team Dennis )

) Rebecca (Team Dennis )

) Eva (Team Sebastian )

) Fabienne (Team Sebastian )

) Freya (Team Sebastian )

) Larissa (Team Sebastian )

(Team ) Laura S. (Team Sebastian )

(Team ) Lavinia (Team Sebastian )

) Leonie (Team Sebastian )

) Selin (Team Sebastian )

Folge 3 von "Die Bachelors" 2024 in der Wiederholung sehen

Eine Wiederholung der dritten Folge im Free-TV ist nicht bekannt. Neben der Übertragung am Mittwochabend auf RTL können Sie die Sendung auch im Stream auf RTL+ mitverfolgen. Bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung finden Sie dort die neuen Folgen der Sendung. Außerdem haben Sie die Chance, die Folgen im Nachhinein zu ihrer Ausstrahlung im TV auf RTL+ zu streamen. Weitere Informationen zur Sendung und zu den anderen Angeboten finden Sie auf der Webseite von RTL+.

Das sind die Sendetermine von "Die Bachelors" 2024

Laut den Sendeterminen von "Die Bachelors" 2024 kommt jede Woche Mittwoch eine neue Folge auf RTL. Hier finden Sie die Termine der nächsten Folgen im Überblick: