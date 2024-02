In der aktuellen Staffel von "Die Bachelors" traten zu Beginn 30 Kandidatinnen an, um die Gunst der beiden Junggesellen zu erobern. Wer ist raus nach Folge 5?

Aktuell läuft die Übertragung von "Die Bachelors" 2024 im TV, mittlerweile schon Staffel Nummer 14 der Datingshow. Doch in diesem Jahr gab es eine grundlegende Änderung am Konzept der Sendung, die den eingespielten Kampf um die Rosen aufgewirbelt hat. Denn statt einem umworbenem Junggesellen gibt es in diesem Jahr gleich zwei Männer, die auf der Suche nach einer potenziellen Partnerin sind.

Wer ist raus nach Folge 5? Wer ist noch im Rennen? Und wann kommt die nächste Folge von "Die Bachelors"? Wir haben alle Infos im Überblick.

"Die Bachelors" 2024: Wer ist rausgeflogen am 14. Februar 2024?

In Folge 5 haben insgesamt drei Kandidatinnen die aktuelle Staffel von "Die Bachelors" verlassen. Während Selin und Fabienne nicht weitergewählt wurden, verlies Laura S. die Show freiwillig. Damit hat Team Sebastian zwei Kandidatinnen verloren, Team Dennis eine.

"Die Bachelors" 2024: Wer ist raus?

Nach Folge 5 sind bereits einige Kandidatinnen im Kampf um die Rosen der Bachelors ausgeschieden. Diese Bewerberinnen mussten bereits die Heimreise antreten:

Anna L. (Team Dennis)

(Team Dennis) Anna W. (Team Dennis)

(Team Dennis) Jenny (Team Dennis)

Stephanie (Team Dennis)

Gina (Team Sebastian)

Ina (Team Sebastian)

Lisa W. (Team Sebastian)

(Team Sebastian) Vivien (Team Sebastian)

Mina (Team Sebastian)

Bianca (Team Dennis)

Laura D. (Team Sebastian)

(Team Sebastian) Annika (Team Dennis)

Laura B. (Team Sebastian)

(Team Sebastian) Brenda (Team Dennis)

Lavinia (Team Sebastian)

Selin (Team Sebastian)

Fabienne (Team Sebastian)

Laura S. (zu Team Dennis gewechselt, verließ die Show freiwillig)

Welche Kandidatinnen sind bei "Die Bachelors" 2024 weiter dabei?

Der Kreis der Mitstreiterinnnen wird immer kleiner. Nur noch 12 Kandidatinnen sind im Rennen um die begehrten Rosen:

Jessica (Team Dennis)

Katja (Team Dennis)

Kim (Team Dennis)

Kim-Yva (Team Dennis)

Lisa G. (Team Dennis)

(Team Dennis) Lissy (Team Dennis)

Nadia (Team Dennis)

Rebecca (Team Dennis)

Eva (Team Sebastian)

Freya (Team Sebastian)

Larissa (Team Sebastian)

(Team Sebastian) Leonie (Team Sebastian)

"Die Bachelors" 2024: Folge 5 von Staffel 14 als Wiederholung sehen

Im linearen TV gibt es aktuell keine Wiederholungen von "Die Bachelors". Wer die Ausstrahlung von Folge 5 auf RTL verpasst hat, für den ist aber noch nicht aller Tage Ende, denn die Episoden stehen auch nach der Ausstrahlung im TV bei Streamingdienst RTL+ zur Verfügung.

Wann läuft die nächste Folge 6 von "Die Bachelors"?

Der Blick auf die Sendetermine von "Die Bachelors" 2024 verrät, wann die nächsten Rosen verteilt werden: Folge 6 läuft am Mittwoch, dem 21. Februar 2024. Auf RTL+ ist die Ausgabe bereits seit dem 14. Februar abrufbar. Danach geht es im wöchentlichen Senderhythmus weiter bis zur letzten Folgen am 20. März 2024.