"Die Bachelors" am 21. Februar 2024: Wer ist raus in Folge 6?

Bei "Die Bachelors" verteilen gleich zwei Junggesellen Rosen an die Kandidatinnen. Doch wer ist in Folge 6 leer ausgegangen und folglich rausgeflogen?

Sebastian Klaus und Dennis Gries sind "Die Bachelors" 2024. Die beiden sind auf der Suche nach ihrer Traumfrau und hoffen, diese unter den 30 Kandidatinnen der Datingshow zu finden. Da sie beide am Ende nur eine davon wählen können, müssen zu jedem Sendetermin von "Die Bachelors" einige Kandidatinnen gehen.

Wer ist raus in Folge 6? Hier erfahren Sie alles rund um die Kandidatinnen, die gestern am 21. Februar die Show verlassen mussten.

"Die Bachelors" 2024: Wer ist raus in Folge 6 am 21. Februar?

Das besondere an der aktuellen Staffel der Datingshow ist natürlich, dass es gleich um zwei Junggesellen geht. Die Kandidatinnen sind je einem der beiden zugeordnet, können aber "ihren" Bachelor auch wechseln. Doch weiterhin bleibt es dabei, dass sie von einem der beiden eine Rose bekommen müssen. Bekommen sie keine, ist die Show für sie zu Ende.

Auch in Folge 6 am 21. Februar hat es wieder zwei der Kandidatinnen erwischt. Nachdem nur 22 der Frauen mit nach Südafrika durften, sind nun zwei weitere davon schon wieder nach Hause geschickt worden. Eine davon ist Kim-Yva. Für sie hatte Dennis dieses Mal keine Rose, für die beiden gibt es keine gemeinsame Zukunft. Die andere ausgeschiedene Kandidatin ist Jessica. Diese war zu Sebastian gewechselt, doch auch mit ihm wollte es nicht so recht funken. In Folge sechs hatte er schließlich keine Rose mehr für sie und sie musste den Heimweg antreten.

"Die Bachelors" 2024: Wer ist raus?

Mittlerweile mussten schon einige der anfangs angetretenen Kandidatinnen gehen. Bereits zwei Drittel der Frauen sind aus dem Rennen um die Herzen der beiden Junggesellen ausgeschieden, lediglich zehn verbleiben noch. Nachdem die ersten acht bereits in Deutschland aussortiert wurden, haben nun auch zwölf weitere die Show in Südafrika verlassen.

Diese Kandidatinnen sind raus:

Gina

Ina

Laura D.

D. Lavinia

Lisa W.

Mina

Vivien

Laura B.

B. Laura S.

S. Selin

Fabienne

Anna L.

Anna W.

Bianca

Annika

Brenda

Jenny

Stephanie

Kim-Yva

Jessica

"Die Bachelors" 2024: Diese Kandidatinnen sind weiter mit dabei

Von den anfangs 30 Kandidatinnen haben es lediglich 10 in Folge 7 geschafft. Diese kämpfen nun um das Herz von Sebastian und Dennis. Viel Zeit die beiden zu überzeugen bleibt nicht mehr. Denn Folge 10 ist bereits das große Finale. Von nun ab wird also um jede Sekunde der Zweisamkeit gekämpft.

Diese 10 Kandidatinnen sind weiterhin im Rennen um die beiden "Bachelors":

Eva

Freya

Katharina

Kim

Larissa

Leonie

Lisa G.

Lissy

Nadia

Rebecca

"Die Bachelors" 2024: Folge 6 von Staffel 14 als Wiederholung sehen

Nach 14 Staffeln könnte das Format der Datingshow eigentlich etwas angestaubt sein. Doch die Produzenten haben diesem Eindruck entgegengewirkt, indem aus "Der Bachelor" nun "Die Bachelors" geworden ist. Zum ersten Mal wird also eine Staffel mit zwei Junggesellen übertragen. Wer den Datingwettstreit im Doppelpack verpasst hat, wird jedoch keine Wiederholung im TV vorfinden. Stattdessen gibt es die vergangenen Folgen von "Die Bachelors" 2024 im Stream auf RTL+ zu sehen. Um auf die Folgen zugreifen zu können, ist hier allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Wann läuft die nächste Folge 7 von "Die Bachelors"?

Die nächste Folge von "Die Bachelors" ist am Mittwoch, 28. Februar, um 20.15 Uhr im TV auf RTL zu sehen. Schon eine Woche zuvor wurde Folge 7 allerdings schon für die Abonnenten auf RTL+ freigeschaltet.