„Die Bachelors“ 2025: Wer hat gewonnen? Spoiler zum Finale

Nach Wochen voller Dates, Emotionen und Rosenvergaben stand gestern in der Show „Die Bachelors“ 2025 die letzte Entscheidung an. Bereits seit dem 18. Juni 2025 läuft auf RTL das Format, in dem die beiden Junggesellen Martin und Felix in Südafrika auf Liebessuche gegangen sind und dabei insgesamt 26 Frauen kennenlernen konnten. Doch nun hat das Mitfiebern rund um die Entscheidungen der Bachelors ein Ende. Denn im Finale, das gestern im Pre-TV auf RTL+ ausgestrahlt wurde, haben sich Martin und Felix für ihre jeweilige Traumfrau entschieden und die letzten Rosen verteilt.

An wen die beiden letzten Rosen gingen und wer kurz vor der Ziellinie nach Hause gehen musste, erfahren Sie hier.

Finalistinnen bei „Die Bachelors“ 2025: Wer war im Finale?

Insgesamt vier Frauen zogen gemeinsam mit Bachelor Martin und Bachelor Felix in die zehnte und damit letzte Folge der Staffel ein. Dass es genau diese vier wurden, entschieden die beiden allerdings nicht ganz allein. Denn in der 9. Folge „Die Bachelors“ 2025 gab es gleich zwei freiwillige Abschiede: Sowohl Lena, die sich von Martin trennte, als auch Paulina, die bei Felix den Schlussstrich zog, verließen die Show aus eigenen Stücken. Somit traten folgende vier Frauen im Finale an:

Für Martin:

Clara aus Hamburg, 27

Leonie aus Ostfildern, 26

Für Felix:

Seyma aus Schwäbisch Gmünd, 31 Jahre

Viviane aus Verden, 34

Gewinnerinnen bei „Die Bachelors 2025“: Wer hat gewonnen?

Doch welche Entscheidungen haben die beiden Bachelors am Ende getroffen? Felix entschied sich im Finale gegen Viviane. Er habe ihr Temperament zwar sehr geschätzt, darin im Moment aber nicht die Ruhe gesehen, die er sich in einer Beziehung wünsche. Bei Seyma hingegen stand für ihn fest, dass sie die Frau an seiner Seite werden soll, weshalb sie am Ende auch die letzte Rose bekommen hat.

Martin traf ebenfalls eine eindeutige Entscheidung. Für Leonie würde er zwar etwas empfinden, jedoch seien seine Gefühle für Clara intensiver und emotionaler gewesen. Besonders ihre sensible Art und ihr Einfühlungsvermögen hätten ihm Sicherheit gegeben. Er gestand Clara, sich in sie verliebt zu haben, und überreichte ihr die letzte Rose.

„Die Bachelors“ 2025: Wer ist raus? Das waren die Kandidatinnen

Am Ende konnten also Seyma und Clara die Show gemeinsam mit ihrem Bachelor verlassen. Für 24 Teilnehmerinnen von „Die Bachelors“ 2025 endete die Reise damit ohne die letzte Rose. Hier finden Sie noch einmal alle ausgeschiedenen Teilnehmerinnen im Überblick:

Christina aus Köln, 28 (raus in Folge 1)

Lisann aus Halle, 30 (raus in Folge 1)

Nadine M. aus Hamburg, 27 (raus in Folge 1)

Vanessa aus Regensburg, 31 (raus in Folge 1)

Sarah aus Berlin, 36 (raus in Folge 2)

Teresa aus Graz, 32 (raus in Folge 2)

Louisa aus Brücken, 31 (raus in Folge 3)

Mareike aus Düsseldorf, 31 (raus in Folge 3)

Regina aus Düsseldorf, 29 Jahre (raus in Folge 4)

Natalie aus Ingolstadt, 34 (raus in Folge 4)

Aylin aus München, 32 (raus in Folge 4)

Corinna aus Offenbach, 27 (raus in Folge 5)

Isabelle aus Düsseldorf, 31 (raus in Folge 5)

Michelle aus Duisburg, 31 (raus in Folge 6)

Nadine H. aus Köln, 30 (raus in Folge 6)

Esra aus Düsseldorf, 28 (raus in Folge 6)

Ann-Kathrin aus Mülheim an der Ruhr, 35 (raus in Folge 7)

Hannah aus Köln, 25 (raus in Folge 7)

Linda aus Berlin, 27 (raus in Folge 8)

Viktoria aus Sindelfingen, 26 (raus in Folge 8)

Lena aus Berlin, 30 (raus in Folge 9)

Paulina aus Hamburg, 26 (raus in Folge 9)

Leonie aus Ostfildern, 26 (raus im Finale)

Viviane aus Verden, 34 (raus im Finale)