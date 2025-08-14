„Die Bachelors“ 2025: Die Übertragung von Staffel 15 im TV und Stream

Jedes Jahr aufs Neue sucht ein Junggeselle bei „Der Bachelor“ nach der großen Liebe. In diesem Jahr wird das Konzept der Reality-Dating-Show jedoch erneut auf den Kopf gestellt. Statt eines Mannes suchen zwei Männer nach der großen Liebe. Martin Braun und Felix Stein sind die Protagonisten der 15. Staffel, die 2025 auf den Titel „Die Bachelors“ hört. Ersterer ist 35 Jahre alt, kommt aus Köln und arbeitet als Versicherungs- und Finanzanlagefachmann. Letzterer ist 32 Jahre alt, wohnt in Berlin und ist als Fotograf sowie als Social-Media-Host berufstätig. Die beiden treffen auf insgesamt 26 Kandidatinnen, die alle die Hoffnung haben, die letzte Rose und damit ihren Traummann mit nach Hause zu nehmen. Im Laufe der Staffel geht es für die zwei Protagonisten mitsamt den Kandidatinnen unter anderem nach Kapstadt in Südafrika, um sich näher kennenzulernen.

In diesem Artikel möchten wir Ihnen alle wichtigen Informationen hinsichtlich der Übertragung und Wiederholung im TV und Stream näherbringen. Wie schauen die Sendetermine von „Die Bachelors“ aus? Wie viele Folgen gibt es? Und auf welchem Sender wird das Ganze übertragen? Wir haben die Antworten auf diese und weitere Fragen.

„Die Bachelors“ im TV und Stream: Wie läuft die Übertragung der Dating-Show ab?

Die Übertragung der Reality-Dating-Show übernimmt wie üblich der Privatsender RTL. Zur Primetime um 20.15 Uhr wird dort wöchentlich eine der insgesamt zehn Folgen ausgestrahlt. Falls Sie die TV-Ausstrahlung von „Die Bachelors“ nicht erwarten können, dann kommt der kostenpflichtige Streaming-Dienst RTL+ für Sie ins Spiel. Bei einem Preis von mindestens 5,99 Euro für das günstigste Abonnement können Sie die jeweiligen Folgen bereits eine Woche vor der Übertragung im linearen Fernsehen abrufen. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht mit den Erscheinungsterminen im TV und Stream:

„Die Bachelors“ im TV:

Folge 1: Mittwoch, 18. Juni 2025

Folge 2: Mittwoch, 2. Juli 2025

Folge 3: Mittwoch, 9. Juli 2025

Folge 4: Mittwoch, 16. Juli 2025

Folge 5: Mittwoch, 23. Juli 2025

Folge 6: Mittwoch, 30. Juli 2025

Folge 7: Mittwoch, 6. August 2025

Folge 8: Mittwoch, 13. August 2025

Folge 9: Mittwoch, 20. August 2025

Folge 10 (Finale & Wiedersehen): Mittwoch, 27. August 2025

„Die Bachelors“ im Stream:

Folge 1: Mittwoch, 11. Juni 2025

Folge 2: Mittwoch, 18. Juni 2025

Folge 3: Mittwoch, 25. Juni 2025

Folge 4: Mittwoch, 2. Juli 2025

Folge 5: Mittwoch, 9. Juli 2025

Folge 6: Mittwoch, 16. Juli 2025

Folge 7: Mittwoch, 23. Juli 2025

Folge 8: Mittwoch, 30. Juli 2025

Folge 9: Mittwoch, 6. August 2025

Folge 10 (Finale & Wiedersehen): Mittwoch, 13. August 2025

Gibt es eine Wiederholung von „Die Bachelors“?

Eine Wiederholung von „Die Bachelors“ im TV auf RTL ist nicht vorgesehen. Vielmehr kommt an dieser Stelle der bereits erwähnte Streaming-Dienst RTL+ ins Spiel. Dort können Sie sämtliche Folgen unbegrenzt oft streamen.

Staffel 15 von „Die Bachelors“: Das sind die Kandidatinnen

Zum Schluss finden Sie noch eine Übersicht mit den 26 Kandidatinnen, die an der 15. Staffel von „Die Bachelors“ teilnehmen:

Ann-Kathrin aus Mülheim an der Ruhr (35 Jahre alt)

Aylin aus München (32 Jahre alt)

Christina aus Köln (28 Jahre alt)

Clara aus Hamburg (27 Jahre alt)

Corinna aus Offenbach (27 Jahre alt)

Esra aus Düsseldorf (28 Jahre alt)

Hannah aus Köln (25 Jahre alt)

Isabelle aus Düsseldorf (31 Jahre alt)

Lena aus Berlin (30 Jahre alt)

Leonie aus Ostfildern (26 Jahre alt)

Linda aus Berlin (27 Jahre alt)

Lisann aus Halle (30 Jahre alt)

Louisa aus Brücken (31 Jahre alt)

Mareike aus Düsseldorf (31 Jahre alt)

Michelle aus Duisburg (31 Jahre alt)

Nadine H. aus Köln (30 Jahre alt)

Nadine M. aus Hamburg (27 Jahre alt)

Natalie aus Ingolstadt (34 Jahre alt)

Paulina aus Hamburg (26 Jahre alt)

Regina aus Düsseldorf (29 Jahre alt)

Sarah aus Berlin (36 Jahre alt)

Seyma aus Schwäbisch Gmünd (31 Jahre alt)

Teresa aus Graz (32 Jahre alt)

Vanessa aus Regensburg (31 Jahre alt)

Viktoria aus Sindelfingen (26 Jahre alt)

Viviane aus Verden (34 Jahre alt)

