Kandidatinnen bei „Die Bachelors“ 2025: Das sind die Single-Frauen

Seit dem 18. Juni 2025 ist das Dating-Format „Die Bachelors“ mit einer neuen Staffel auf RTL zurückgekehrt. Die Sendetermine sind auf insgesamt zehn Folgen angesetzt, in denen sich Felix Stein und Martin Braun gemeinsam mit 26 Teilnehmerinnen in Südafrika auf die Suche nach einer potenziellen Partnerin begeben. Gedreht wird in Kapstadt, das bereits in früheren Staffeln als Schauplatz diente. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal zwei Männer, die sich neben ihrer Partnerinnen-Suche auch die Rolle als Väter teilen.

Ein Rückblick auf vergangene Bachelor-Paare zeigt: In der vorherigen Staffel von 2024 fanden Katja und Dennis Gries sowie Larissa und Sebastian Klaus zueinander. Aktuell sind nur noch Dennis und Katja weiterhin zusammen.

Wer sind die neuen Kandidatinnen bei „Die Bachelors“ 2025? Und welche Teilnehmerinnen mussten bereits gehen? Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen alle 26 Single-Frauen kurz vor.

Kandidatinnen bei „Die Bachelors“ 2025: Diese Singles sind bereits raus

Nadine M. (27): Wimpernstylistin aus Hamburg

Nadine M. bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Nadine hofft nach einem Jahr als Single bei „Die Bachelors“ 2025 auf einen ehrlichen, authentischen und leidenschaftlichen Partner, der mit ihr auf Augenhöhe kommuniziert. Für Nadine ziehen sich Gegensätze nicht an. Sie sucht jemanden, der ähnlich denkt und fühlt wie sie. Ein einfaches erstes Date mit Meerblick und guten Gesprächen wäre für sie der ideale Start. Die 27-Jährige musste „Die Bachelors“ bereits in Folge 1 verlassen und nun außerhalb der Show nach einem Partner suchen.

Lisann (30): Lehramtsstudentin aus Halle

Lisann bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Lisann nutzt die Zeit zwischen Studium und Referendariat für eine Reise nach Kapstadt – mit der Hoffnung, dabei auch die Liebe zu finden. Nach drei Jahren ohne Beziehung sucht sie einen emotional reifen, offenen und fürsorglichen Partner. Ihre empathische und humorvolle Art sieht sie dabei als ihre größte Stärke. Bei „Die Bachelors“ 2025 konnte sie allerdings nicht überzeugen. Für Lisann war die Teilnahme an der Show bereits nach Folge 1 wieder vorbei.

Christina (28): Social Media Managerin, Flugbegleiterin und Studentin aus Köln

Christina bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Christina arbeitet als Flugbegleiterin, studiert nebenbei und ist auch im Social Media Management tätig. Nach einem Jahr als Single möchte sie in Kapstadt jemanden finden, mit dem sie eine langfristige Beziehung aufbauen kann. Wichtig sind ihr dabei gemeinsame Werte, Empathie und Verlässlichkeit. Auch für Christina endete das Abenteuer bei „Die Bachelors“ 2025 bereits nach Folge 1.

Vanessa (31): Vermögens-Kundenberaterin aus Regensburg

Vanessa bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Vanessa glaubt an die Liebe im TV. Ihre erste große Liebe fand sie einst selbst dort. Da ihr in Regensburg bisher nicht der Richtige begegnet ist, sucht sie nun in Kapstadt nach einem reiselustigen, bodenständigen Partner mit Tatendrang. Ihre lebensfrohe Art und ihr Selbstbewusstsein möchte sie authentisch zeigen. Vanessas Leben ist außerdem geprägt durch den Umgang mit ihrer seltenen Hauterkrankung, die sie heute als Teil ihrer Einzigartigkeit sieht. Da die 31-Jährige in Folge 1 von „Die Bachelors“ 2025 keine Rose bekam, muss sie nun anderweitig nach einem neuen Partner suchen.

Sarah (36): Kauffrau für Bürokommunikation aus Berlin

Sarah bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Sarah hat sich rund ein halbes Jahr nach ihrer letzten Beziehung entschieden, beim „Bachelor“ aktiv nach dem richtigen Partner zu suchen. Die Berlinerin wünscht sich einen treuen, ehrlichen und humorvollen Mann, mit dem sie langfristige Pläne wie Auswandern und Familiengründung verwirklichen kann. Mit Lebenserfahrung und klaren Vorstellungen will sie in Kapstadt überzeugen. Sarah schaffte es allerdings nicht weiter als in Folge 2 von „Die Bachelors“ 2025.

Teresa (32): Projektmanagerin aus Graz

Teresa bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Felix Stein

Teresa ist seit vielen Jahren Single und hat sich nach ihrer ersten Beziehung vorgenommen, künftig immer authentisch zu bleiben. Nun hofft sie bei „Die Bachelors“ 2025 auf einen humorvollen, spontanen und verlässlichen Partner, der ihre positive Art ergänzt. Die Teilnahme verdankt sie ihrer Zwillingsschwester und sieht darin eine Chance, endlich dem Richtigen zu begegnen. Für Teresa war der Richtige in der RTL-Show aber noch nicht dabei. Die 32-Jährige wurde in Folge 2 wieder nach Hause geschickt.

Louisa (31): Direktionsbeauftragte aus Brücken

Louisa bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Felix Stein

Louisa liebt Bewegung, Musikfestivals und Heimwerken. Bei „Die Bachelors“ 2025 sucht sie nun nach einem Partner, der sie mit Charme, Gesprächsfreude und Tiefgang begeistert. Seit zwei Jahren ist sie Single, seither gilt ihre ganze Liebe ihrem Chihuahua King, der im Doppelpack mitkommen müsste. Mit Optimismus, Selbstbewusstsein und klarer Haltung wollte sie in Kapstadt überzeugen. In Folge 3 musste sie jedoch die Show verlassen.

Mareike (31): Sport- und Gesundheitstrainerin aus Düsseldorf

Mareike bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Felix Stein

Mareike ist seit drei Jahren Single und möchte bei „Die Bachelors“ endlich den passenden Partner für ihren Lebenstraum finden – mit Familie, Haustier und Garten. Ihre positive Art und Lust auf Neues bringt sie mit, genauso wie den Wunsch nach einem selbstbewussten Mann mit klarer Haltung. Ein zusätzlicher Vorteil der Show: Hier ist garantiert, dass der potenzielle Partner wirklich solo ist.

Aylin (32): Inhaberin einer Kosmetik-Filiale aus München

Aylin bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Felix Stein

Aylin ist seit drei Jahren Single und hoffte nun, beim „Bachelor“ einen Partner mit ähnlichen Werten und Zukunftsvorstellungen zu finden. Die selbstständige Kosmetikerin legt weniger Wert auf Äußerlichkeiten, dafür umso mehr auf Ehrlichkeit, Selbstbewusstsein und Abenteuerlust. Bei „Die Bachelors“ 2025 wollte sie vordergründig mit Offenheit und Echtheit überzeugen.

Natalie (34): Hair & Make-up Artist aus Ingolstadt

Nathalie bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Natalie startete mit Zuversicht ins „Bachelor“-Abenteuer und wünscht sich einen einfühlsamen, humorvollen und respektvollen Partner, mit dem sie sich ihren Traum von einer eigenen Familie erfüllen kann. Seit drei Jahren ist sie Single, fühlt sich mit sich selbst im Reinen, sieht den Richtigen aber als schönes Extra im Leben. Offen für Neues wollte sie dabei auch ihre Komfortzone verlassen und mit Loyalität und Herz überzeugen.

Regina (29): Managerin in einer Schönheitspraxis und Female Embodiment Coach aus Düsseldorf

Regina bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Felix Stein

Regina hat nach einem gesundheitlichen Einschnitt ihr Leben neu ausgerichtet und suchte nun bei „Die Bachelors“ 2025 nach einem Partner, der ihre Lebensfreude teilt. Die Düsseldorferin wünscht sich einen kommunikativen, aktiven Mann mit Charme, Charakter und mit dem gewissen Etwas. Nach einem Jahr als Single war sie bereit, sich erneut auf echte Nähe einzulassen.

Corinna (27): Personalentwicklerin aus Offenbach

Corinna bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Corinna ist nach zwei Jahren Singlezeit bereit für ein neues Kapitel. Idealerweise mit einem Partner, der offen, spontan und emotional erreichbar ist. Die reiselustige Matcha-Liebhaberin hatte bei ihrer Teilnahme bei „Die Bachelors“ 2025 Hoffnung auf Liebe und einem weiteren Ziel auf ihrer Weltkarte. Was gar nicht geht: mangelnde Kommunikationsfähigkeit, Prahlerei oder fehlender Führerschein.

Isabelle (31): Immobilienmaklerin aus Düsseldorf

Isabelle bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Felix Stein

Isabelle wollte nach über zwei Jahren als Single bei „Die Bachelors“ 2025 einen ehrlichen, lebensfrohen und selbstbewussten Partner finden. Die Immobilienmaklerin liebt das Meer und träumt von einem Date auf einem Katamaran mit Picknick bei Sonnenuntergang. Ihre Teilnahme an der Show sah sie als mutigen Schritt in Richtung Neuanfang.

Michelle (31): Supply Chain Managerin aus Duisburg

Michelle bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Michelle reiste nach zwei Jahren als Single nach Kapstadt, um bei „Die Bachelors“ einen ehrlichen und einfühlsamen Partner zu finden. Nach einer langen Beziehung mit schwerem Vertrauensbruch hoffte die Duisburgerin dennoch weiter auf echte Liebe. Auch privat erlebte sie einen Neuanfang: Seit Anfang 2024 baut sie den Kontakt zu ihrem Vater nach 25 Jahren erstmals wieder auf. In Folge 6 von „Die Bachelors“ verließ Michelle die Show freiwillig.

Nadine H. (30): Social Media Projektmanagerin aus Köln

Nadine H. bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Felix Stein

Nadine wagte nach vier Jahren als Single den Schritt ins Liebesabenteuer „Die Bachelors“, mit der Einstellung, in jedem Fall etwas Wertvolles mitzunehmen. Die Kölnerin hatte in den vergangenen Jahren viel an sich gearbeitet und ihre Lebensweise verändert, um alte Muster zu durchbrechen. Ihr Wunschpartner sollte aktiv, selbstbewusst und offen für tiefgründige Gespräche sein. Da Nadine in Folge 6 keine Rose bekam, muss sie ihren Wunschpartner nun auf einem anderen Weg suchen.

Esra (28): Hochzeits- und Eventplanerin aus Düsseldorf

Esra bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Felix Stein

Esra wagte nach fünf Jahren als Single den Schritt ins „Bachelor“-Abenteuer. Als Hochzeitsplanerin weiß sie zwar, wie man große Feste plant, sucht selbst aber eher einen charmanten, humorvollen und offenen Partner als den perfekten Märchenprinzen. Mit Ehrlichkeit und Verlässlichkeit wollte sie beim Kennenlernen überzeugen. Bachelor Felix schickte Esra allerdings in Folge 6 nach Hause.

Ann-Kathrin (35): PR-Beraterin aus Mülheim an der Ruh

Ann-Kathrin bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Ann-Kathrin lebt mit ihren zwei Katzen in einer Altbauwohnung in Dortmund und hatte sich nach rund einem Jahr als Single entschieden, bei „Die Bachelors“ mitzumachen. Sie interessiert sich für Fußball, Wintersport und Rap-Battles und verbringt ihre Freizeit gern aktiv, etwa beim Après-Ski oder im Stadion. Offen für neue Erfahrungen hoffte sie nun, in Kapstadt jemanden kennenzulernen, der ihren Humor und ihre Lebensfreude teilt.

Hannah (25): Studentin und Talent Managerin aus Köln

Hannah bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Felix Stein

Hannah hoffte nach ihrer Trennung im Herbst 2023, bei „Die Bachelors“ 2025 einen respektvollen, humorvollen und aufmerksamen Partner zu finden. Die Studentin und Talent Managerin wollte mit Authentizität und Lebensfreude überzeugen. Auf Spielchen oder toxisches Verhalten legt sie keinen Wert. Ihr perfektes Date? Einfach: Sonnenuntergang, Picknick, Strand.

Linda (27): Assistenz im Social Media Bereich aus Berlin

Linda bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Linda wünscht sich einen liebevollen und familienorientierten Partner. Ihre letzte Beziehung liegt zwei Jahre zurück. Mit Humor und Herzlichkeit hoffte die Berlinerin, bei „Die Bachelors“ 2025 zu überzeugen und ihrem Traum von eigener Familie und einem Haus am Meer näherzukommen. Ihr ideales erstes Date? Ein Spaziergang, gute Gespräche und eine Portion Cheese Fries. Kurz vor den Dreamdates musste Linda die Datingshow verlassen.

Viktoria (26): Influencerin aus Sindelfingen

Viktoria bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Felix Stein

Viktoria ist seit über zwei Jahren Single und hoffte bei „Die Bachelors“ 2025 auf einen ehrlichen, humorvollen Partner, mit dem sie sich eine gemeinsame Zukunft und Familie aufbauen kann. Mit direkter und offener Art wollte die Influencerin in Kapstadt überzeugen und glaubte fest daran, dass echte Liebe oft dann entsteht, wenn man sie am wenigsten erwartet. Trotz ihrer Zuversicht hat es dieses Mal nicht für die große Liebe gereicht.

Lena (30): Digital Sales Managerin aus Berlin

Lena bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Lena ging mit Offenheit und Humor ins „Bachelor“-Abenteuer und das weniger aus Strategie, sondern mehr aus dem Wunsch nach echter Verbindung. Die Berlinerin wünschte sich einen ehrlichen, respektvollen Partner mit Ausstrahlung und sportlicher Erscheinung. Auch wenn die große Liebe ausblieb, sah sie das Format als Chance für eine besondere Erfahrung.

Paulina (26): Engagement Managerin aus Hamburg

Paulina bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Felix Stein

Paulina ist 1,77 m groß und suchte beim „Bachelor“ nach einem Partner mit Herz, Humor und der Fähigkeit zur Selbstreflexion. Nach zwei Beziehungen und einer geplatzten Verlobung war sie bereit für einen Neuanfang, idealerweise mit einem sportlichen Mann über 1,85, der gern Pasta kocht. Ihre Offenheit für neue Erfahrungen und der Mut, die Komfortzone zu verlassen, trieben sie dabei an.

„Die Bachelors“ 2025: Diese Kandidatinnen sind dabei

Clara (27): Producerin aus Hamburg

Clara bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Clara wünscht sich einen Partner, der ehrlich, humorvoll und tolerant ist. Traditionelle Rollenbilder und Unehrlichkeit sind für sie hingegen klare Ausschlusskriterien. Die Teilnahme bei „Die Bachelors“ 2025 entstand spontan. Angemeldet wurde sie von ihrer besten Freundin. Ihre Strategie: mit Sarkasmus und Authentizität überzeugen.

Leonie (26): Speditionskauffrau aus Ostfildern

Leonie bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Leonie hofft nach über sechs Jahren als Single bei „Die Bachelors“ auf eine ehrliche und verlässliche Beziehung, inspiriert vom Liebescomeback ihrer Eltern. Optisch ist sie offen, wünscht sich aber einen großen, gern tätowierten Partner, mit dem sie offen kommunizieren und gemeinsam wachsen kann. Ihr Ansatz: nichts erzwingen, sondern dem Kennenlernen gelassen entgegensehen.

Seyma (31): Fachreferentin aus Schwäbisch Gmünd

Seyma bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Seyma bringt mit ihrer offenen Art und Lebensfreude frischen Wind ins „Bachelor“-Abenteuer und sucht nach zwei Jahren als Single einen Partner mit Ausstrahlung und innerer Stärke. Ein gepflegtes Erscheinungsbild ist ihr wichtig, noch mehr aber zählen Charakter und Energie. Wer ihre Interessen wie Fitness, Yoga oder persönliche Entwicklung teilt, hat bei der Wahlkölnerin besonders gute Karten.

Viviane (34): Operationstechnische Assistentin aus Verden

Vivi bei "Die Bachelors" 2025. Foto: RTL / Annette Etges

Viviane lebt in Niedersachsen, stammt aus Brasilien und bringt mit ihrer offenen Art und Lebensfreude frischen Wind ins Abenteuer „Die Bachelors“. Nach dem Ende ihrer letzten Beziehung im Jahr 2023 ist die alleinerziehende Mutter wieder bereit für eine neue Partnerschaft mit einem Mann, der ehrlich liebt und aufmerksam ist. Für sie zählt echte Verbindung: Sie möchte nicht um Liebe kämpfen, sondern für ihre Persönlichkeit geschätzt werden.