„Die Bachelors“ 2025: Sendetermine und alle Infos

RTL präsentiert 2025 erneut zwei neue Bachelors. Nachdem im vergangenen Jahr bereits Dennis Gries und Sebastian Klaus gemeinsam bei „Die Bachelors“ auf Partnersuche gegangen sind, setzt der Sender das Konzept auch in diesem Jahr fort. Die beiden neuen Bachelors begeben sich in Südafrika auf die Suche nach der großen Liebe. Eine Besonderheit verbindet die zwei Rosenkavaliere allerdings vorab: Beide Männer sind bereits Väter und bringen somit Erfahrungen aus ihrem Familienleben mit.

Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos zu den zwei neuen Bachelor für Sie zusammengetragen. Außerdem lesen Sie, wann „Die Bachelors“ 2025 an den Start gegangen ist und wie die Sendetermine liegen.

„Die Bachelors“ 2025: Wann war der Start der neuen Staffel?

RTL hat sich erfolgreich auf die Suche nach neuen Single-Damen begeben. Nun ist der Sender auch schon in die neue Staffel von „Die Bachelors“ gestartet. Die Ausstrahlung hat am Mittwoch, dem 18. Juni, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr begonnen. Bereits eine Woche zuvor, am 11. Juni 2025, stand die erste Folge vorab über den Streamingdienst RTL+ zur Verfügung.

„Die Bachelors“ 2025: Die Sendetermine von Staffel 15

In zehn neuen Folgen begeben sich die beiden neuen Bachelors auf die Suche nach der großen Liebe. Im Free-TV gibt es die Dating-Show seit dem 18. Juni 2025 immer mittwochs zur Primetime bei RTL zu sehen. Hier haben wir alle Sendetermine von „Die Bachelors“ 2025 im TV für Sie zusammengetragen:

Beim Streaming-Dienst RTL+ werden die einzelnen Folgen bereits vor der TV-Ausstrahlung veröffentlicht:

Folge 1: Mittwoch, 11. Juni 2025, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 2: Mittwoch, 18. Juni 2025, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 3: Mittwoch, 25. Juni 2025, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 4: Mittwoch, 2. Juli 2025, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 5: Mittwoch, 9. Juli 2025, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 6: Mittwoch, 16. Juli 2025, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 7: Mittwoch, 23. Juli 2025, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 8: Mittwoch, 30. Juli 2025, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 9: Mittwoch, 6. August 2025, 20.15 Uhr, RTL+

Folge 10 (Finale & Wiedersehen): Mittwoch, 13. August 2025, 20.15 Uhr, RTL+

„Die Bachelors“ 2025: Felix Stein und Martin Braun sind die neuen Rosenkavaliere

2025 stehen Felix Stein und Martin Braun im Mittelpunkt der Dating-Show „Die Bachelors“. Beide Männer verbindet nicht nur die Suche nach einer neuen Partnerschaft, sondern auch ihre Rolle als Väter.

Felix Stein ist 32 Jahre alt, wohnt aktuell in Berlin und arbeitet dort als Fotograf und Social-Media-Host. Laut RTL liegt sein beruflicher Schwerpunkt auf der Sportfotografie, insbesondere im Bereich Fußball. Dabei setzt er Sportler und Marken gezielt in Szene. Felix ist mittlerweile seit fünf Jahren Single und Vater eines Sohnes.

Felix Bachelor-Kollege Martin Braun ist 35 Jahre alt und von Beruf Versicherungs- und Finanzanlageberater. Er hat zwei Töchter und beschreibt sich als sportbegeistert und unternehmungslustig. Zu seinen Hobbys zählen Motorradfahren, Tennis, Paddeln und Windsurfen. Vor dreieinhalb Jahren trennte er sich in gegenseitigem Einvernehmen von seiner Ehefrau. Nun möchte er eine neue Partnerschaft aufbauen und kann sich sogar vorstellen, seine Familie zu vergrößern.

Beide Männer möchten mit ihrer Teilnahme an „Die Bachelors“ 2025 die Chance nutzen, eine Partnerin zu finden, die sich ein gemeinsames Familienleben vorstellen kann. Hier finden Sie die wichtigsten Infos zu den neuen Bachelors Felix Stein und Martin Braun jeweils im Steckbrief zusammengefasst:

Felix Stein

Alter: 32 Jahre

Wohnort: Berlin

Beruf: Fotograf, Creator für Sportler und Personalities

Hobbies: Mode, Fußball, Fotografie, Sinn für Ästhetik

Single seit: 5 Jahren

Fun fact(s): Leute parodieren und Akzente nachmachen

Martin Braun

Alter: 35

Wohnort: Köln

Beruf: Versicherungs- und Finanzanlagefachmann

Hobbies: Sport, Kochen, Lesen

Single seit: 3,5 Jahren

Fun Fact(s): „Wenn ich mich konzentriere, fange ich an zu kauen“ & „Wenn ich Nachrichten schreibe, murmele ich diese laut mit“

Übertragung von „Die Bachelors“ 2025 im TV und Stream

Im Free-TV erfolgt die Übertragung von „Die Bachelors“ 2025 wie gewohnt bei RTL. Die 15. Staffel der Dating-Show wird parallel auch im Livestream auf der Plattform RTL+ angeboten. Für den Zugriff auf das Streaming-Angebot ist ein kostenpflichtiges Premium-Abonnement erforderlich, das monatlich 8,99 Euro kostet. Abonnentinnen und Abonnenten haben zusätzlich die Möglichkeit, die neuen Folgen bereits eine Woche vor der Fernsehausstrahlung auf Abruf zu sehen.

„Die Bachelors“ 2025: Das sind die Kandidatinnen

Bereits vor einiger Zeit startete RTL über Instagram einen Aufruf zur Kandidatensuche für die kommende Staffel von „Der Bachelor“. Dabei wurden gezielt Frauen aufgefordert, sich für die Teilnahme zu bewerben. Daraus lässt sich vermuten, dass die neuen Bachelors keine bisexuelle Orientierung haben werden, anders als die letzte Bachelorette Stella Stegmann.

Hier finden Sie die Kandidatinnen von „Die Bachelors“ 2025 im kurzen Überblick:

Aylin (32)

Christina (28)

Clara (27)

Corinna (27)

Esra (28)

Hannah (25)

Isabelle (31)

Lena (30)

Leonie (26)

Linda (27)

Lisann (30)

Louisa (31)

Mareike (31)

Michelle (31)

Nadine H. (30)

Nadine M. (27)

Natalie (34)

Paulina (26)

Regina (29)

Sarah (36)

Seyma (31)

Teresa (32)

Vanessa (31)

Viktoria (26)

Viviane (34)