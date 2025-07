„Die Bachelors“ 2025: Wer ist raus? Spoiler zu Folge 5

Mit der neuen Staffel von „Die Bachelors“ führt RTL das Konzept mit zwei Rosenkavalieren fort: Erneut begeben sich zwei Männer zeitgleich auf die Suche nach der großen Liebe. Felix Stein, 32 Jahre alt und aus Berlin, arbeitet als Fotograf, Content Creator und Social-Media-Host. Zudem ist er Vater eines fünfjährigen Sohnes. Martin Braun, 35, lebt in Köln und ist als Versicherungs- sowie Finanzberater tätig. Auch er ist Vater. Er hat zwei kleinen Töchter.

Seit dem 18. Juni 2025 verteilen die beiden Junggesellen in Südafrika ihre Rosen. In insgesamt zehn Folgen versuchen 26 Kandidatinnen, das Herz eines der beiden Singles zu erobern.

Einige Kandidatinnen mussten bereits ihre Koffer packen. Auch in der fünften Folge gehen zwei Single-Frauen ohne Rose nach Hause. Hier erfahren Sie, wer die Show in Folge 5 verlassen hat.

„Die Bachelors“ 2025: Wer ist in Folge 5 rausgeflogen?

In der fünften Folge von „Die Bachelors“ geht es auf ein Gruppendate bei dem die Hochzeitsglocken läuten. Denn Paulina, Nadine, Esra und Vivi dürfen Hochzeitskleider anprobieren und zusammen mit Felix ein kleines bisschen Hochzeitsflair erleben. Am Ende lädt der Bachelor Vivi zu einem Einzeldate ein. Dort verteilt er schließlich seinen ersten Kuss.

Für Martin geht es zunächst auf ein Einzeldate. Er und Michelle führen tiefgründige Gespräche und reden über ihre Familien. Trotz dieser Nähe kommt es zu keinem Kuss, was die Singe-Frau verunsichert.

Am nächsten Tag geht es auch für Martin auf ein Gruppendate. Dort wartet auf die Kandidatinnen eine Strandparty mit Hawaii-Feeling. Doch obwohl Martin von mehreren Frauen umgeben ist, liegt seine Aufmerksamkeit bei Clara. Zwischen den beiden kommt es dann auch zum Kuss. Trotzdem darf letztendlich Linda länger bleiben und Zeit mit dem Bachelor verbringen.

Währenddessen geht es auch für Felix auf ein Einzeldate. Er und Seyma führen emotionale Gespräche bei einem Kochdate.

In der Nacht der Rosen kommt es dann wieder zu einigen Einzelgesprächen, die den Bachelors Klarheit verschaffen sollen. Bei zwei Frauen stimmt die Chemie wohl doch nicht so richtig. Also verabschiedet sich Martin von Corinna und Felix von Isabelle.

„Die Bachelors“ 2025: Wer ist bereits raus?

Insgesamt traten 26 Frauen an, um das Herz von Martin und Felix zu erobern. Diese Kandidatinnen sind inzwischen nicht mehr Teil der Show:

Christina aus Köln, 28 (raus in Folge 1)

Lisann aus Halle, 30 (raus in Folge 1)

Nadine M. aus Hamburg, 27 (raus in Folge 1)

Vanessa aus Regensburg, 31 (raus in Folge 1)

Sarah aus Berlin, 36 (raus in Folge 2)

Teresa aus Graz, 32 (raus in Folge 2)

Louisa aus Brücken, 31 (raus in Folge 3)

Mareike aus Düsseldorf, 31 (raus in Folge 3)

Regina aus Düsseldorf, 29 Jahre (raus in Folge 4)

Natalie aus Ingolstadt, 34 (raus in Folge 4)

Aylin aus München, 32 (raus in Folge 4)

Corinna aus Offenbach, 27 (raus in Folge 5)

Isabelle aus Düsseldorf, 31 (raus in Folge 5)

Welche Kandidatinnen sind bei „Die Bachelors“ 2025 weiter dabei?

Diese Kandidatinnen kämpfen weiterhin um Martins und Felix‘ Zuneigung:

Ann-Kathrin aus Mülheim an der Ruhr, 35

Clara aus Hamburg, 27

Esra aus Düsseldorf, 28

Hannah aus Köln, 25

Lena aus Berlin, 30

Leonie aus Ostfildern, 26

Linda aus Berlin, 27

Michelle aus Duisburg, 31

Nadine H. aus Köln, 30

Paulina aus Hamburg, 26 Jahre

Seyma aus Schwäbisch Gmünd, 31 Jahre

Viktoria aus Sindelfingen, 26

Viviane aus Verden, 34

„Die Bachelors“ 2025: Folge 5 von Staffel 15 als Wiederholung sehen

Die fünfte Folge von „Die Bachelors“ ist seit dem 2. Juli 2025 auf RTL+ verfügbar. Für das Streamen der Episode ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich, das derzeit ab 5,99 Euro monatlich erhältlich ist. Im Free-TV wird die Folge am Mittwoch, dem 23. Juli 2025, ausgestrahlt. RTL sendet sie ab 20.15 Uhr. Eine Wiederholung ist aktuell nicht geplant.

Wann läuft die nächste Folge von „Die Bachelors“ 2025?

Die sechste Folge „Die Bachelors“ läuft laut der Sendetermine am 30. Juli 2025 um 20.15 Uhr im regulären Fernsehen auf RTL. Beim Streaminganbieter RTL+ steht sie bereits ab dem 16. Juli zu Abruf bereit.