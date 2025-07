„Die Bachelors“ 2025: Wer ist raus? Spoiler zu Folge 7

In der neuen Staffel von „Die Bachelors“ setzt RTL erneut auf das Konzept mit zwei Rosenkavalieren: Zwei Männer begeben sich gleichzeitig auf die Suche nach der großen Liebe. Felix Stein, 32 Jahre alt und wohnhaft in Berlin, arbeitet als Fotograf, Content Creator und Social-Media-Host. Außerdem ist er Vater eines fünfjährigen Sohnes. Martin Braun, 35, kommt aus Köln und ist als Versicherungs- und Finanzberater tätig. Auch er hat Kinder – zwei Töchter.

Seit dem 18. Juni 2025 verteilen die beiden Junggesellen in Südafrika ihre Rosen. In insgesamt zehn Folgen kämpfen 26 Single-Frauen darum, das Herz eines der beiden Männer zu gewinnen.

Auch in der siebten Folge gingen zwei Kandidatinnen leer aus und mussten ohne eine Rose nach Hause reisen. Von wem sich Felix und Martin verabschiedet haben, erfahren Sie in diesem Artikel.

„Die Bachelors“ 2025: Wer ist in Folge 7 rausgeflogen?

In der siebten Folge von „Die Bachelors“ ging es zunächst auf tierische Gruppendates. Für Martin sowie seine Begleitungen Ann-Kathrin, Linda und Leonie ging es auf Kuschelkurs. Die Gruppe spielte nämlich mit Welpen. Im Mittelpunkt von Felix‘ Date mit Hannah, Seyma und Vivi standen hingegen Ziegen. Die vier besuchten eine Pilates-Session, in der die Ziegen balanciert werden mussten. Nach dem Date bat Felix Kandidatin Seyma noch etwas zu bleiben. Während eines intimen Gesprächs kamen die beiden sich näher, bis sie letztendlich einen Kuss austauschten.

Das nächste Gruppendate der Folge setzte eher auf Adrenalin statt kuscheln. Lena und Paulina wollten zusammen mit Martin und Felix aus einem Flugzeug springen. Aufgrund eines Bänderrisses musste Bachelor Martin jedoch auf den Sprung verzichten. Das hielt die anderen jedoch nicht davon ab, den Sprung zu wagen. Bachelor Felix versprach Paulina sogar, sie nach der sicheren Landung zu küssen. Gesagt, getan. Nach der Ankunft kam es zum Kuss zwischen den beiden.

In der Nacht der Rosen versuchten die beiden Single-Männer wieder so viele Gespräche wie möglich zu führen, um herauszufinden, wer am besten zu ihnen passt. Dann stand wie immer die große Entscheidung an. Felix verabschiedete sich in dieser Nacht von Hannah und Martin vergab keine Rose für Ann-Kathrin. Für die beiden Single-Frauen war die Reise damit vorbei.

Wer ist bereits bei „Die Bachelors“ 2025 raus?

Für einige Kandidatinnen ist der Traum, die große Liebe bei „Die Bachelors“ zu finden, geplatzt. Diese Frauen mussten bereits ihre Koffer packen:

Christina aus Köln, 28 (raus in Folge 1)

Lisann aus Halle, 30 (raus in Folge 1)

Nadine M. aus Hamburg, 27 (raus in Folge 1)

Vanessa aus Regensburg, 31 (raus in Folge 1)

Sarah aus Berlin, 36 (raus in Folge 2)

Teresa aus Graz, 32 (raus in Folge 2)

Louisa aus Brücken, 31 (raus in Folge 3)

Mareike aus Düsseldorf, 31 (raus in Folge 3)

Regina aus Düsseldorf, 29 Jahre (raus in Folge 4)

Natalie aus Ingolstadt, 34 (raus in Folge 4)

Aylin aus München, 32 (raus in Folge 4)

Corinna aus Offenbach, 27 (raus in Folge 5)

Isabelle aus Düsseldorf, 31 (raus in Folge 5)

Michelle aus Duisburg, 31 (raus in Folge 6)

Nadine H. aus Köln, 30 (raus in Folge 6)

Esra aus Düsseldorf, 28 (raus in Folge 6)

Ann-Kathrin aus Mülheim an der Ruhr, 35 (raus in Folge 7)

Hannah aus Köln, 25 (raus in Folge 7)

„Die Bachelors“ 2025: Welche Kandidatinnen sind weiterhin dabei?

Langsam aber sicher wird das Feld der potenziellen Partnerinnen für Martin und Felix immer kleiner. Diese Kandidatinnen kämpfen noch um die Zuneigung der Bachelors:

Clara aus Hamburg, 27

Lena aus Berlin, 30

Leonie aus Ostfildern, 26

Linda aus Berlin, 27

Paulina aus Hamburg, 26 Jahre

Seyma aus Schwäbisch Gmünd, 31 Jahre

Viktoria aus Sindelfingen, 26

Viviane aus Verden, 34

„Die Bachelors“ 2025: Folge 7 von Staffel 15 als Wiederholung sehen

Auf der Streamingplattform RTL+ ist die siebte Episode der Dating-Show seit dem 23. Juli 2025 abrufbar. Die Folge kann dort flexibel zur jederzeit gestreamt werden. Dabei sollten Sie jedoch beachten, dass ein Abonnement beim Anbieter Kosten mit sich trägt. Ein Abo erhalten Sie derzeit ab 5,99 Euro pro Monat. Im klassischen Fernsehen ist Episode 7 von „Die Bachelors“ am 6. August um 20.15 Uhr zu sehen. Die Übertragung übernimmt RTL.

Wann läuft die nächste Folge von „Die Bachelors“ 2025?

Ein Blick auf die Sendetermine der Show verrät, dass die achte Folge bereits ab dem 30. Juli 2025 auf RTL+ zur Verfügung steht. Im regulären Fernsehprogramm läuft sie dann etwas später, am 13. August um 20.15 Uhr auf RTL.