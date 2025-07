„Die Bachelors“ 2025: Wer ist raus? Spoiler zu Folge 8

Am 18. Juni 2025 ging es wieder los: Die neue Staffel von „Die Bachelors“ läuft bei RTL. In zehn Folgen machen sich Felix Stein und Martin Braun zusammen mit 26 Frauen auf die Suche nach der großen Liebe. Die neuen Episoden wurden im südafrikanischen Kapstadt gedreht, das auch schon in früheren Staffeln als Kulisse diente. 2025 stehen also zwei Männer im Fokus, die nicht nur auf der Suche nach einer Partnerin sind, sondern auch die Rolle als Väter miteinander teilen.

In Folge 8 der diesjährigen Staffel, die seit dem 30. Juli 2025 auf RTL+ verfügbar ist und am 13. August im Free-TV gezeigt wird, mussten zwei Frauen ihre Teilnahme ohne Rose beenden. Weitere Einzelheiten zur achten Folge von „Die Bachelors“ 2025 gibt es hier in diesem Artikel.

„Die Bachelors“ 2025: Wer ist in Folge 8 rausgeflogen?

In der achten Episode von „Die Bachelors“ 2025 standen Martin und Felix vor einer echten Herausforderung, denn sie durften nur drei Frauen mit auf die Dreamdates nehmen. Außerdem hatten die Kandidatinnen die Chance, die wichtigsten Menschen im Leben der zwei Bachelors kennenzulernen.

Martin bekam überraschend Besuch von seinem Bruder Tobi, der sich die Frauen mal genauer anschaute. Tobi konnte zwar keine klare Favoritin benennen, meinte aber, dass er sich jede der Damen als Partnerin für seinen Bruder vorstellen könnte. Felix hatte Besuch von seiner Mutter Brigitte und seinem besten Freund Kevin. Beide wissen genau, was Felix in einer Partnerin sucht und hatten eine klare Vorstellung davon, wer zu ihm passen könnte. Besonders Brigitte war von Kandidatin Seyma begeistert und schwärmte ohne Ende. Felix machte jedoch klar, dass er sich nicht von den Meinungen seiner Familie beeinflussen lasse.

Die „Nacht der Rosen“ war daher besonders angespannt. Da es um den Einzug ins Halbfinale ging, wollte jede Frau noch einmal die Chance nutzen, mit den Bachelors zu sprechen. Am Ende hatten beide Männer ihre Entscheidungen getroffen: Martin gab Linda keine Rose, sodass sie die Show verlassen musste. Felix entschied sich ebenfalls gegen Viki, die ebenfalls ohne Rose nach Hause geschickt wurde.

Wer ist bereits bei „Die Bachelors“ 2025 raus?

In Folge 1 von „Die Bachelors“ 2025 gab es insgesamt 26 Single-Frauen zu sehen. Nach Folge 8 sind nur noch sechs Kandidatinnen übrig. Diese 20 Teilnehmerinnen mussten der Datingshow bereits den Rücken kehren:

Christina aus Köln, 28 (raus in Folge 1)

Lisann aus Halle, 30 (raus in Folge 1)

Nadine M. aus Hamburg, 27 (raus in Folge 1)

Vanessa aus Regensburg, 31 (raus in Folge 1)

Sarah aus Berlin, 36 (raus in Folge 2)

Teresa aus Graz, 32 (raus in Folge 2)

Louisa aus Brücken, 31 (raus in Folge 3)

Mareike aus Düsseldorf, 31 (raus in Folge 3)

Regina aus Düsseldorf, 29 Jahre (raus in Folge 4)

Natalie aus Ingolstadt, 34 (raus in Folge 4)

Aylin aus München, 32 (raus in Folge 4)

Corinna aus Offenbach, 27 (raus in Folge 5)

Isabelle aus Düsseldorf, 31 (raus in Folge 5)

Michelle aus Duisburg, 31 (raus in Folge 6)

Nadine H. aus Köln, 30 (raus in Folge 6)

Esra aus Düsseldorf, 28 (raus in Folge 6)

Ann-Kathrin aus Mülheim an der Ruhr, 35 (raus in Folge 7)

Hannah aus Köln, 25 (raus in Folge 7)

Linda aus Berlin, 27 (raus in Folge 8)

Viktoria aus Sindelfingen, 26 (raus in Folge 8)

„Die Bachelors“ 2025: Welche Kandidatinnen sind weiterhin dabei?

Diese sechs Kandidatinnen von „Die Bachelors“ 2025 gehen zusammen mit Felix und Martin auf die begehrten Dreamdates:

Clara aus Hamburg, 27

Lena aus Berlin, 30

Leonie aus Ostfildern, 26

Paulina aus Hamburg, 26 Jahre

Seyma aus Schwäbisch Gmünd, 31 Jahre

Viviane aus Verden, 34

„Die Bachelors“ 2025: Folge 8 von Staffel 15 als Wiederholung sehen

Die achte Episode der aktuellen Staffel von „Die Bachelors“ ist seit dem 30. Juli 2025 auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar. Alle Abonnenten können die Folge jederzeit und beliebig oft anschauen. Die Ausstrahlung im klassischen Fernsehen erfolgt am 13. August 2025, jedoch nur einmalig zu den regulären Sendeterminen von „Die Bachelors“ 2025. Eine erneute Wiederholung im TV ist bislang nicht geplant.

Wann läuft die nächste Folge 9 von „Die Bachelors“ 2025?

Am 20. August 2025 gibt es die neunte Folge von „Die Bachelors“ im Free-TV bei RTL zu sehen. Die Übertragung von Folge 9 im Stream erfolgt bereits ab dem 6. August 2025 bei RTL+.